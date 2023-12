Kawasaki revela os detalhes da sua moto movida a hidrogênio

Modelo a hidrogênio deve chegar às ruas apenas em 2030, mas modelo começará a ser testado em 2024. Crédito: Kawasaki/Divulgação

Durante a apresentação do “Group Vision 2023”, no Japão, a Kawasaki revelou novos detalhes de sua futura moto movida a hidrogênio, denominada H2 HySe, exibida com um visual ainda mais futurista que os protótipos mostrados anteriormente.



A sigla HySe se refere ao termo “Hydrogen Small Mobility & Engine Technology”, ou seja, de motores a hidrogênio para veículos de pequeno porte. HySe também é o nome da associação que reuniu as japonesas Kawasaki, Honda, Yamaha e Suzuki para o desenvolvimento das tecnologias de motos com esse combustível.

A expectativa é que a motocicleta chegue às ruas apenas em 2030, mas o modelo da Kawasaki começará a ser testado no próximo ano. A H2 HySe tem como base a Ninja H2SX, com motor tetracilíndrico de 200 cavalos adaptado para utilizar hidrogênio.

Novos grafismos

Capacete conta com forro interno removível e lavável e peças de reposição. Crédito: Bieffe/Divulgação

Depois de apresentar os novos grafismos dos capacetes B12, B40 e Allegro em setembro, a Bieffe mostra novidades estéticas para os modelos Allegro e 3Sport. Os capacetes adotam cores e grafismos que acompanham as tendências inspiradas nas principais motocicletas.

Segundo a Bieffe, o Allegro Reverse nasceu para marcar presença, combinar estilo e ser o companheiro das aventuras urbanas. Conta com forro interno removível e lavável e peças de reposição. Está disponível nas cores preto fosco e azul, preto e grafite, preto e vermelho e branco perolado e pink.

Já a linha 3Sport é adequada para pilotagem em trilhas. O 3Sport Hills chega na cor branco e rubro, com detalhes e efeito perolado para destacar o grafismo sob a luz do sol. E o 3Sport React ganha um novo estilo e mais cores, com tonalidades em cinza. Mais informações podem ser conferidas no site da Bieffe Helmets – www.bieffe.com.br.

Tempo de comemorar

Os modelos da Bajaj são montados no Polo Industrial de Manaus, em parceria com a Dafra. Crédito: Bajaj/Divulgação

Em 15 de dezembro de 2022, a Bajaj do Brasil iniciava oficialmente suas vendas no país. A operação começou com cinco concessionárias inauguradas simultaneamente no Estado de São Paulo, sendo na capital, uma em Santo André, uma em Jundiaí e uma em Campinas.

Ao todo, foram mais de 3.800 unidades comercializadas em 12 meses, com a Dominar 160 representando 11% desse volume, enquanto a Dominar 200 foi responsável por 22% e a Dominar 400 por 67%. A crescente demanda pelas motocicletas da marca deu espaço para que a Bajaj do Brasil acelerasse a abertura de novas concessionárias.

Este mês, a marca chega a 10 lojas, acrescentando uma em Florianópolis (SC), uma no Rio de Janeiro (RJ), uma em Brasília (DF), uma em Salvador (BA) e uma que será inaugurada na próxima semana, em Belo Horizonte (MG).

Os modelos da Bajaj são montados no Polo Industrial de Manaus (AM), em parceria com a Dafra. A Bajaj anunciou um investimento em sua fábrica própria, a ser inaugurada em 2024, em Manaus. Será a primeira unidade industrial da marca fora da Índia, com capacidade inicial para produzir 20 mil unidades por ano.

Enquanto houver sol

BMW planeja instalar placas fotovoltaicas para sua fábrica em Manaus. Crédito: BMW/Divulgação

A produção de motocicletas na fábrica do BMW Group em Manaus acelera com energia solar para 2024. Está prevista a instalação de placas fotovoltaicas para fornecimento de aproximadamente 30% da atual demanda energética da fábrica - o que equivaleria à produção de cerca de 5 mil motos, considerando a capacidade anual de produção de 17 mil unidades.

A fábrica, única fora da Alemanha a produzir motos BMW Motorrad de forma exclusiva, instalará uma cobertura de placas de energia solar com área aproximada de 1,2 mil metros quadrados. Serão utilizados 550 módulos fotovoltaicos sobre a fábrica, com potência máxima prevista de 275 kWp.

Inaugurada em 2016, a fábrica de Manaus dispõe atualmente de uma área de 15 mil m² e, com seus dez modelos do portfólio – C 400 X, R 1250 GS Adventure, R 1250 GS, S 1000 RR, G 310 GS, G 310 R, F 750 GS, F 850 GS Adventure, F 850 GS e F 900 R –, responde por 99% do mercado nacional de BMW Motorrad.

