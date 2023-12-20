Kawasaki revela os detalhes da sua moto movida a hidrogênio

Durante a apresentação do “Group Vision 2023”, no Japão, a Kawasaki revelou novos detalhes de sua futura moto movida a hidrogênio, denominada H2 HySe, exibida com um visual ainda mais futurista que os protótipos mostrados anteriormente.
A sigla HySe se refere ao termo “Hydrogen Small Mobility & Engine Technology”, ou seja, de motores a hidrogênio para veículos de pequeno porte. HySe também é o nome da associação que reuniu as japonesas Kawasaki, Honda, Yamaha e Suzuki para o desenvolvimento das tecnologias de motos com esse combustível.
A expectativa é que a motocicleta chegue às ruas apenas em 2030, mas o modelo da Kawasaki começará a ser testado no próximo ano. A H2 HySe tem como base a Ninja H2SX, com motor tetracilíndrico de 200 cavalos adaptado para utilizar hidrogênio.
Novos grafismos
Depois de apresentar os novos grafismos dos capacetes B12, B40 e Allegro em setembro, a Bieffe mostra novidades estéticas para os modelos Allegro e 3Sport. Os capacetes adotam cores e grafismos que acompanham as tendências inspiradas nas principais motocicletas.
Segundo a Bieffe, o Allegro Reverse nasceu para marcar presença, combinar estilo e ser o companheiro das aventuras urbanas. Conta com forro interno removível e lavável e peças de reposição. Está disponível nas cores preto fosco e azul, preto e grafite, preto e vermelho e branco perolado e pink.
Já a linha 3Sport é adequada para pilotagem em trilhas. O 3Sport Hills chega na cor branco e rubro, com detalhes e efeito perolado para destacar o grafismo sob a luz do sol. E o 3Sport React ganha um novo estilo e mais cores, com tonalidades em cinza. Mais informações podem ser conferidas no site da Bieffe Helmets – www.bieffe.com.br.
Tempo de comemorar
Em 15 de dezembro de 2022, a Bajaj do Brasil iniciava oficialmente suas vendas no país. A operação começou com cinco concessionárias inauguradas simultaneamente no Estado de São Paulo, sendo na capital, uma em Santo André, uma em Jundiaí e uma em Campinas.
Ao todo, foram mais de 3.800 unidades comercializadas em 12 meses, com a Dominar 160 representando 11% desse volume, enquanto a Dominar 200 foi responsável por 22% e a Dominar 400 por 67%. A crescente demanda pelas motocicletas da marca deu espaço para que a Bajaj do Brasil acelerasse a abertura de novas concessionárias.
Este mês, a marca chega a 10 lojas, acrescentando uma em Florianópolis (SC), uma no Rio de Janeiro (RJ), uma em Brasília (DF), uma em Salvador (BA) e uma que será inaugurada na próxima semana, em Belo Horizonte (MG).
Os modelos da Bajaj são montados no Polo Industrial de Manaus (AM), em parceria com a Dafra. A Bajaj anunciou um investimento em sua fábrica própria, a ser inaugurada em 2024, em Manaus. Será a primeira unidade industrial da marca fora da Índia, com capacidade inicial para produzir 20 mil unidades por ano.
Enquanto houver sol
A produção de motocicletas na fábrica do BMW Group em Manaus acelera com energia solar para 2024. Está prevista a instalação de placas fotovoltaicas para fornecimento de aproximadamente 30% da atual demanda energética da fábrica - o que equivaleria à produção de cerca de 5 mil motos, considerando a capacidade anual de produção de 17 mil unidades.
A fábrica, única fora da Alemanha a produzir motos BMW Motorrad de forma exclusiva, instalará uma cobertura de placas de energia solar com área aproximada de 1,2 mil metros quadrados. Serão utilizados 550 módulos fotovoltaicos sobre a fábrica, com potência máxima prevista de 275 kWp.
Inaugurada em 2016, a fábrica de Manaus dispõe atualmente de uma área de 15 mil m² e, com seus dez modelos do portfólio – C 400 X, R 1250 GS Adventure, R 1250 GS, S 1000 RR, G 310 GS, G 310 R, F 750 GS, F 850 GS Adventure, F 850 GS e F 900 R –, responde por 99% do mercado nacional de BMW Motorrad.