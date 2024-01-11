Saiba quais são as 10 motocicletas mais vendidas em 2023

Honda CG 160 foi o modelo que vendeu mais unidades no Brasil, no ano passado Crédito: Honda/Divulgação

A venda de motos no Brasil fechou 2023 com o melhor resultado em 11 anos. Foram 1.581.527 unidades emplacadas no ano passado, o que representa alta de 16,1% sobre 2022, segundo informações da federação nacional das concessionárias de veículos, a Fenabrave.

O resultado é também o melhor para o setor desde 2012, quando 1.637.506 motocicletas foram emplacadas. Para 2024, as concessionárias esperam por um crescimento similar ao do ano passado. A projeção é atingir 1.834.571 motos emplacadas, o que representaria um avanço de 16%.

“As motocicletas têm ampliado sua importância no sistema de mobilidade dos brasileiros. Com uma possível melhora do crédito, o segmento ainda tem vasto potencial de crescimento”, avalia José Maurício Andreta Júnior, presidente da Fenabrave.

Diversificação estratégica

A Yamaha anunciou empresa para desenvolver baterias substituíveis por meio de serviços de assinatura Crédito: Yamaha/Divulgação

A Yamaha anunciou a criação da Enyring GmbH, para o desenvolvimento de baterias substituíveis por meio de serviços de assinatura, com sede em Berlim, Alemanha. A nova empresa iniciará as operações no primeiro semestre de 2025, com proposta de estabelecer um ciclo de reutilização e reciclagem de baterias para abastecer veículos elétricos urbanos compactos de baixa velocidade, como eBikes.

Essas baterias podem ser trocadas em estações que serão distribuídas pelas cidades, eliminando a necessidade de recarga e o custo associado à compra de reposições no final de sua vida útil. As unidades que não são mais adequadas para mobilidade serão desmontadas em células, recicladas e reutilizadas na produção de novas baterias ou transformadas em cargas de armazenamento.

Questão de etiqueta

A Honda Elite 125 encerrou 2023 com 29.556 unidades emplacadas e, no segmento, foi superada apenas pela Honda PCX Crédito: Honda/Divulgação

Já chegou a linha 2024 da Elite 125, a scooter mais barata da Honda. O modelo encerrou 2023 com 29.556 unidades emplacadas e, no segmento, foi superada apenas pela Honda PCX, que emplacou 38.760 unidades. A Elite 125 2024 está disponível nas cores prata metálico, cinza metálico e vermelho perolizado e tem preço sugerido de R$ 12.580, mais frete.

O motor permanece o monocilíndrico de 124,9 cm³ OHC, quatro tempos, refrigerado a ar e alimentado somente com gasolina. Trabalha acoplado a um câmbio automático CVT e entrega 9,34 cavalos a 7.500 rpm e 1,05 kgfm a 6 mil rpm.

Novidades só no colorido

A Yamaha NMax Connected 160 ABS 2024 já está disponível no Brasil Crédito: Yamaha/Divulgação

A Yamaha NMax Connected 160 ABS 2024 já está disponível no Brasil. O modelo não apresentou mudanças estruturais. O motor permanece o mesmo monocilíndrico de quatro válvulas, com 155 cm³ de cilindrada e arrefecimento a líquido, a gasolina. Entrega a 15,4 cavalos a 8 mil rpm e 1,4 kgfm a 6.500 rpm, acoplado a um câmbio automático tipo CVT.

A solitária novidade na linha 2024 da scooter está na paleta de cores. Na opção standard, as novas colorações Racing Blue (azul) e X-Black (preto fosco) substituem as Navy Blue (azul) e Matt Green (verde), enquanto a Solar Red (vermelho) foi mantida.