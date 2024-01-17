Honda tem o melhor resultado de venda de motos no Brasil em 10 anos

As vendas da marca alcançaram o melhor resultado no país desde 2014 Crédito: Honda/Divulgação

Segundo dados da associação nacional das concessionárias, a Fenabrave, a Honda vendeu 1.145.613 motos no Brasil em 2023. Foi o melhor resultado para a marca japonesa no país desde 2014, quando 1,149 milhão de unidades foram registradas. Em relação a 2022, houve crescimento de 10% para a marca. A Honda obteve uma média diária de emplacamentos de 4.585 unidades, seu melhor desempenho desde 2013.

A empresa finalizou o ano passado com a participação de mercado de 72,74%. “Pelo segundo ano seguido, superamos a marca de um milhão de motocicletas vendidas, o que demonstra a relevância do nosso produto para os brasileiros”, comemorou Marcelo Langrafe, diretor Comercial da Moto Honda.

O modelo mais vendido do país (418.782 emplacamentos) continuou sendo a Honda CG 160. Os preços da linha 2024 do modelo partem de R$ 14.360 na versão Start e chegam a R$ 17.100 da Titan.

Oferta de verão

As motocicletas seguem padrão de 6 velocidades com embreagem hidráulica multidisco e lubrificada a óleo. Crédito: BMW/Divulgação

A BMW Motorrad abre 2024 com ofertas especiais para as motocicletas R 1250 GS, G 310 R e G 310 GS, produzidas na fábrica do BMW Group em Manaus (AM). A versão premium da big trail R 1250 GS, modelo líder de vendas da marca, está sendo comercializada de R$ 112.500 por RS 99.900.

Já a linha G 310, cujos exemplares miram clientes recém-chegados ao mercado de duas rodas em busca de um produto premium, também estão com valores especiais: a G 310 R está de R$ 35.500 por R$ 30.500, enquanto a G 310 GS, de R$ 38.500 por R$ 33.500.

As R 1250 GS e R 1250 GS Adventure têm como destaque um motor boxer bicilíndrico de oito válvulas e 1.254 cm³, capaz de desenvolver 136 cavalos de potência a 7.750 rpm e 14,5 kgfm de torque a 6.250 rpm. O propulsor é acompanhado de câmbio de 6 velocidades com embreagem hidráulica multidisco, lubrificada a óleo.

Na fila da tomada

Como diferencial, a bicicleta tem um alarme que dispara e trava as rodas Crédito: TwoDogs/Divulgação

A Two Dogs, marca paranaense de bicicletas elétricas pertencente ao Grupo DBS, anuncia o lançamento da Bet.Pro 1000W Lítio 60 volts. O modelo promete entregar mais energia ao motor, graças à sua bateria de 60 volts, além de proporcionar um desempenho mais consistente. O modelo promete entregar mais energia ao motor, graças à sua bateria de 60 volts, além de proporcionar um desempenho mais consistente.

Com dois lugares e capacidade de carga de até 150 quilos, a bicicleta tem um alarme que dispara e trava as rodas. A Bet.Pro 1000W Lítio 60 volts conta com uma bateria removível de lítio de 20ah, que proporciona uma autonomia de até 55 quilômetros e velocidade final de 32 km/h, com um tempo de carregamento de apenas cinco horas.

Conta com pedal assistido – ajuda a impulsionar a pedalada – e freios a disco nas duas rodas. O lançamento foi classificado como autopropelido, dispensando, por isso, emplacamento e uso de CNH. O veículo pode se utilizado em ciclovias, ciclofaixas e vias com velocidade máxima de até 40 km/h, além de calçadas com velocidade não superior a 6 km/h. A nova bicicleta elétrica da Two Dogs tem preço de R$ 10.440 e já está disponível no site da marca.

Oficialmente apresentada

Na Shotgun 650, é possível de se alternar entre três diferentes configurações Crédito: Royal Enfield/Divulgação

Revelada inicialmente no evento Motoverse 2023 como edição especial limitada Shotgun 650 Motoverse Edition, a versão de produção da Shotgun foi finalmente apresentada pela Royal Enfield. O modelo utiliza uma plataforma bicilíndrica com 648 cc e 47 cavalos de potência da marca indiana, com aparência acompanhando as linhas neo-retrô utilizadas em outros modelos, como a Himalayan 450, a Meteor 350, a Super Meteor 650 e a Bullet 350.

A Shotgun 650 se inspira ainda nas formas do conceito SG650, exibido no Salão de Milão (EICMA) 2021. Na Shotgun 650, é possível de se alternar entre três diferentes configurações, desde a monoposto até o modelo de assento duplo, passando pela configuração turística equipada com malas.