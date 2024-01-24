Ducati revela protótipo que será pilotado este ano em competições de motocross

O protótipo conta com freios Brembo, suspensões Showa, escape Akrapovic e rodas Excel Crédito: Ducati/Divulgação

A Ducati revelou a Desmo450 MX, protótipo que será pilotado por Antonio Cairoli e Alessandro Lupino em 2024 em competições de Motocross. O modelo foi apresentado com as pinturas que serão usadas pela equipe Ducati Corse R&D – Factory MX Team no Campeonato Italiano de Motocross.

A Ducati não forneceu detalhes técnicos sobre a Desmo450 MX. O protótipo conta com freios Brembo, suspensões Showa, escape Akrapovic e rodas Excel. O motor deve ser um quatro tempos na faixa dos 450 cm³, especificação que credencia a máquina para a classe MX1 do motocross.

A primeira temporada servirá para coletar informações durante as provas e seguir com o desenvolvimento da Desmo450 MX, que terá sua versão de produção lançada no segundo semestre de 2025.

Por partes

Entre os produtos mais procurados pelos pilotos está o protetor de disco de freio Crédito: 2W Motors/Divulgação

O grupo 2W Motors passa a representar no Brasil também a S3 Parts, marca de Barcelona (Espanha) apreciada por pilotos no Hard Enduro, Enduro e Trial. A partir de agora, toda a linha de produtos de freios, válvulas, manoplas, pedaleiras, cabeçotes, escapes e protetores de cárter, assim como roupas, luvas e mochilas, estão disponíveis no mercado nacional por meio da S3 Parts Brasil.

Há, ainda, uma linha exclusiva dedicada ao Hard Enduro devido a exigência extrema da modalidade. Entre os produtos mais procurados pelos pilotos está o protetor de disco de freio, fabricado com material resistente e que se mantém intacto mesmo após um dia em condições adversas.

“A S3 é uma marca que o mercado do segmento aguardava há muito tempo, pois a maioria não conseguia adquirir com tanta facilidade, se não fosse lá fora. São produtos diferenciados, com qualidade e performance, utilizados principalmente pelos campeões de Hard Enduro, como Billy Bolt, Graham Jarvis e Mario Román. Atendem a modelos da Husqvarna, da KTM, da Gas Gas, da Sherco e da Beta”, explica Raul Fernandes Jr, sócio-diretor da 2W Motors.

A linha da S3 está disponível nas lojas do grupo em São Paulo (SP) e Nova Lima (MG). Qualquer produto da marca pode ser adquirido pelo site da S3 Parts Brasil, com entrega para todo o país.

Cores & preços

A XRE 190 segue movida pelo motor monocilíndrico arrefecido a ar Crédito: Honda/Divulgação

A linha 2024 da Honda XRE 190 chegou com novas cores e preço. A trail de 190 cc da marca japonesa preserva o visual já conhecido, com o para-lama dianteiro em formato de bico, banco de dois níveis e bagageiro integrado às alças laterais.