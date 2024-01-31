Royal Enfield desenvolve modelo de moto para filme da Netflix

Royal Enfield foi desafiada para desenvolver uma moto exclusiva para o universo futurista de “The Kitchen” Crédito: Royal Enfiled/Divulgação

Há dois anos, a fabricante indiana de motocicletas Royal Enfield anunciou sua colaboração com a Netflix para um novo filme, “The Kitchen”, co-escrito e co-produzido pelo britânico Daniel Kaluuya. A Royal Enfield foi desafiada para desenvolver uma moto exclusiva para o universo futurista de “The Kitchen”.

Em um cenário distópico de Londres, a desigualdade impera e a segregação social com base no rendimento e nas linhas raciais é endémica. A moto personalizada da Royal Enfield desempenha um papel importante na narrativa do filme, representando não apenas um meio de transporte mas também uma fonte de independência e identidade para o protagonista Izi, interpretado pelo ator Kane Robinson, conhecido como Kano, que também é rapper e compositor.

A equipe de customização do Centro de Tecnologia da Royal Enfield no Reino Unido embarcou em um processo criativo para desenvolver uma máquina integrada na paisagem do filme. Batizada de “Izi´s Ride”, a motocicleta construída sobre a plataforma da Shotgun 650, é um tributo ousado à cultura de personalização.

As características custom desenvolvidas incluem tampas dos cubos das rodas, quadro monocoque, cobertura rígida do assento, lanterna em acrílico e leds integrados, novo sub-quadro em aço, tampas laterais de substituição, proteções da forquilha dianteira com iluminação em leds integrada e proteções do braço oscilantes. A pintura e os grafismos foram concebidos sob medida, utilizando tinta e vinil.

Para as cabeças

O capacete F9 HG Match é o mais recente lançamento da Fly Crédito: Fly/Divulgação

O capacete F9 HG Match é o mais recente lançamento da Fly. Segundo a fabricante, o modelo é ideal para motociclistas fãs do clássico, mas não querem abrir mão de um toque de estilo. Com design que mescla o moderno e o tradicional, o modelo é indicado para uso diário e urbano, servindo ainda para pequenos deslocamentos em estradas.

Contando com tecnologias avançadas em sua composição, o F9 busca proporcionar conforto e segurança, com sistemas e mecanismos que facilitam a vida do piloto como casco em ABS (com alta absorção de impacto), troca rápida de viseira e fecho de engate fácil de manusear, forração removível e lavável e pintura resistente, para aumentar a durabilidade.

Disponível nas cores preto brilhante combinado com as opções azul, roxo, vermelho e grafite, o capacete tem preço sugerido de R$ 179,90.

Promoção ampliada

O lançamento dos modelos de 400 cilindradas permitirá ampliar a base de clientes e de novos consumidores da Triumph Crédito: Triumph/Divulgação

Após a boa receptividade na pré-venda das primeiras 400 unidades - esgotadas em menos de 24 horas -, a Triumph Motorcycles Brasil anuncia o segundo lote de mil unidades das T-Series: Speed 400 e Scrambler 400x. O lançamento dos modelos de 400 cilindradas permitirá ampliar a base de clientes e de novos consumidores da marca.

Os valores e condições de lançamento serão mantidos para o novo lote: Speed 400 (a partir de R$ 29.990) e Scrambler 400x (a partir de R$ 33.990) com parcelas de R$ 400 pelo plano Triumph Smart, com as duas primeiras revisões por R$ 100 cada, sendo a primeira com mil quilômetros e a segunda com 16 mil quilômetros.

A Triumph iniciará evento de roadshow das motocicletas por todas as concessionárias do Brasil e a primeira parada do giro pelo país ocorreu no dia 26 de janeiro, na concessionária Triumph na cidade do Rio de Janeiro. O calendário do roadshow pode ser conferido no perfil da marca no Instagram.

Um século para comemorar

Em 2023, no ano de seu centésimo aniversário, a BMW Motorrad entregou 209.257 motos e scooters aos clientes Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

Em 2023, no ano de seu centésimo aniversário, a BMW Motorrad entregou 209.257 motos e scooters aos clientes. O número representa um crescimento de 3,1% em relação ao ano anterior, e é o maior volume de vendas já registrado na história da empresa. Europa, Ásia e América Latina deram uma contribuição significativa para esse marco, com números de vendas recordes.

Para a BMW Motorrad, o diversificado portfólio de produtos e lançamentos, como a esportiva M 1000 R e a aventureira R 1300 GS, foram determinantes para o sucesso.

“A BMW Motorrad continua a ser a número um no mundo no segmento premium de motocicletas e scooters e demonstra, mais uma vez, a orientação estratégica de sucesso da marca. A nossa liderança de mercado em numerosos segmentos tem como base a liderança em inovação, na nossa gama de produtos altamente atrativa e na força de nossa marca”, comemora Markus Flasch, presidente da BMW Motorrad.