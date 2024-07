Kawasaki apresenta modelo com motor a combustão interna de hidrogênio

O motor a hidrogênio tem como base o In-Line Four Supercharged de 998 cm³ da Kawasaki Ninja H2,. Crédito: Kawasaki/Divulgação

O motor a hidrogênio tem como base o In-Line Four Supercharged de 998 cm³ da Kawasaki Ninja H2, com modificações para permitir a injeção direta de combustível de hidrogênio nos cilindros. O chassi da moto foi projetado para acomodar cilindros de combustível de hidrogênio e um sistema de abastecimento de hidrogênio a bordo.

Como parte da sua iniciativa de neutralidade de carbono, a Kawasaki Motors está fazendo pesquisa e desenvolvimento atualmente com o objetivo de criar uma moto com ICE a hidrogênio funcional como uma opção neutra em carbono para o começo de 2030. Com a moto em ação, uma quantidade mínima de óleo do motor é queimada, resultando em pouca emissão de CO2.

Dois tempos repaginada

“Queridinho” dos apaixonados pelo Enduro e trilhas, o motor de dois tempos é um clássico nas motos. Ele oferece uma resposta rápida, uma entrega ágil e é caracterizado pela fumaça, o cheiro e o som mais estridente. Embora tenha sido popular nas décadas de 70 e 80, os motores de dois tempos nunca perderam seu apelo.

No Paraná, a montadora MXF compreendeu a mensagem das pistas e investe nesse tipo de motocicleta e apresenta a 250 TS. Com motor 224cc 2 tempos, monocilíndrico, refrigerado a água e válvula de controle eletrônico, o novo modelo tem guidão 997, mesas CNC Cross Fixed, aros especiais da série Enduro, punhos Lock on e protetor de pinhão para preservar a integridade mecânica em todas as situações. Outra peça presente na nova moto é o pedal de partida.

Para reduzir riscos

A presença de veículos de duas rodas nas estradas, ruas e avenidas do Brasil tem crescido a cada ano. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a quantidade de motos nas ruas brasileiras passou de 18 milhões em 2013 para 32 milhões em 2023 - um salto de 78% em dez anos.

Com o aumento da circulação de motocicletas no país, tecnologias para auxiliar na condução se tornam cada vez mais importantes. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), são registrados em média 77 acidentes com motos por dia nas rodovias federais. Dados do Ministério da Saúde contabilizam que mais de 1,2 milhão de pessoas foram hospitalizadas em 2023, em decorrência de acidentes envolvendo motos.

Esse número representa um aumento de 32% nos últimos dez anos. Adicionalmente, de 29% a 47% dos acidentes de trânsito com motocicletas estão ligados à força de frenagem insuficiente ou queda por frenagem incorreta, conforme afirma o estudo. A alemã Bosch desenvolve tecnologias e soluções que contribuem para oferecer mais segurança e conforto aos condutores de veículos de duas rodas.

Como exemplo de tecnologia, o sistema antibloqueio de frenagem (ABS) impede o travamento das rodas e melhora a estabilidade da motocicleta. Dados do World Health Organization e Highway Loss Data Institute estimam que o ABS diminuem de 34% a 42% dos acidentes fatais.

Em 2014, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) tornou obrigatório o uso do ABS nas duas rodas para motos de 300 cilindradas ou mais e em pelo menos uma das rodas para as de menos de cilindrada mais baixa.

No último caso, a fabricante pode optar pelo sistema de frenagem combinada das rodas (CBS - Combined Braking System). Adicionalmente, a Bosch oferece algumas funções complementares com a tecnologia ABS, como mitigação de levantamento das rodas, controle de tração e sistema eletrônico de frenagem combinada para distribuir o esforço de frenagem entre as rodas, aumentando a estabilidade da motocicleta.

Anti-embaçamento fashion

Para os praticantes de esportes radicais, os riscos de lesões oculares podem ser maiores. Um dos segmentos mais expostos é o Enduro. A GaiaMX, uma marca de acessórios da MXF Motors, com sede em Curitiba (PR), trabalha com uma linha que atende a rigorosos padrões de segurança, disponibilizando 15 modelos distribuídos em duas gamas, sendo 12 na Gaia MX Pro e três na Gaia Shield.

Na Pro, há a armação TPU (Thermo Polyurethane), que torna os óculos macios e resistentes. O produto também tem o sistema Dynamic Air Flow, uma ventilação que ajuda a evitar o embaçamento. As lentes Clear Rainbow, semi-espelhadas, permitem a passagem adequada da luz e aumentam o contraste dos objetos.

Na linha Shield, os óculos trazem o Fast Clip, um “engate inteligente” tecnológico que facilita a troca das lentes. Os produtos contam com elásticos largos, com três faixas de silicone aderente, que podem ser facilmente removidas. Têm ainda uma densa camada de espuma interna para ajudar a evitar a passagem de suor e umidade.

