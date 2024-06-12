MXF lança moto nova com preço sugerido de R$ 26.990

O motor da 250 TSX tem válvula de controle eletrônico e trabalha acoplado a um câmbio de 6 marchas Crédito: MXF/Divulgação

“Queridinhos” dos apaixonados pelas trilhas, os motores de dois tempos (2T) são um clássico do motociclismo pelas respostas rápidas. Caracterizados por seus distintos sinais de fumaça, cheiro e ruídos, foram populares nas décadas de 70 e 80, mas nunca perderam seu apelo.

No Paraná, a montadora MXF compreendeu a mensagem das pistas e oferece alguns modelos com motor de dois tempos. A nova moto, a 250 TSX, tem preço sugerido de R$ 26.990 e é inspirada na sua versão anterior, a 250 TS.

O motor monocilíndrico de 224 cc refrigerado a água tem válvula de controle eletrônico, trabalha acoplado a um câmbio de 6 marchas e entrega torque máximo de 3 kgfm a 7 mil rpm.

O lançamento está equipado com um guidão 997, mesas CNC Cross Fixed e aros especiais da série Enduro, punhos Lock on e um protetor de pinhão, para preservar a integridade mecânica em todas as situações.

Outra peça presente na TSX é o pedal de partida, um acessório responsável por iniciar o funcionamento do motor a combustão. Mais informações sobre a nova 250 TSX estão disponíveis no site https://mxfmotors.com.br/produto/250tsx/

Para cabeças de fino trato

O modelo da B-Carbon tem um sistema estratégico de ventilação e spoiler integrado Crédito: Bieffe/Divulgação

A Bieffe Helmets – marca da empresa Starplast, com sede na cidade paulista de Iracemápolis – apresentou seus novos produtos no Festival Interlagos 2024.

Na nova linha premium, o destaque é o capacete B-Carbon, que tem casco composto por fibra de carbono 6k.

Desenvolvido em túnel de vento, para oferecer estabilidade e performance aerodinâmica aprimorada, o modelo tem um sistema estratégico de ventilação, spoiler integrado, sistema de isolamento no pescoço, trava de segurança para viseira, fecho duplo “D” e alça de resgate rápido. O peço público sugerido para o B-Carbon é de R$ 2.799.

Estilo esportivo

O pneu Pirelli Scorpion Trail III é o mais esportivo da linha para asfalto Crédito: Pirelli/Divulgação

O Festival Interlagos Motos 2024 foi palco do lançamento nacional do Pirelli Scorpion Trail III, o pneu mais esportivo da linha Scorpion para asfalto.

Considerado um pneu de rua de Enduro, o novo composto tem como principal objetivo a melhora na condução esportiva em estrada, fruto de uma aderência e um desempenho superiores em comparação a seu antecessor em piso molhado, mas contando com um visual para trilhas.

As motos-alvo do Scorpion Trail III são aquelas que partem de cilindradas médias (acima de 400 cc), equipadas com pneus dianteiros de 19 ou 21 polegadas, motocicletas capazes de enfrentar longas viagens e expedições. Ao longo de 2024, equipamentos dianteiros e traseiros de 17 polegadas completarão a gama.

Dupla função

O pneu Metzeler Roadtec 02 possui uma tecnologia que adapta a banda de rodagem à pilotagem do motociclista Crédito: Metzeler/Divulgação

Entre muitas novidades, o Festival Interlagos Motos 2024 recebeu o lançamento do Metzeler Roadtec 02, pneu com tecnologia que adapta a banda de rodagem à pilotagem do motociclista. O Roadtec 02 traz uma nova tecnologia que transforma o comportamento de dois pneus em um.

O Adaptive Tread Design adapta a geometria dos sulcos de acordo com o estilo de pilotagem, variando a superfície de contato com o asfalto e, consequentemente, o comportamento do pneu, do Sport-Touring ao Supersport.

Quando o motociclista tem um estilo mais suave, ou em condições molhadas, os longos sulcos da banda de rodagem favorecem o escoamento da água e a correta mobilidade do composto da banda de rodagem, ajudando a oferecer aquecimento rápido, conforto e aderência.