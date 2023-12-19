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Rápida sedução

Kawasaki Ninja ZX-4R chega para satisfazer os desejos dos apaixonados por velocidade

Modelo desembarca nas concessionárias Kawasaki brasileiras com a proposta de despertar o lado “supersport” que existe dentro de cada piloto com novo motor de 399 cc

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 18:07

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

19 dez 2023 às 18:07
Kawasaki Ninja ZX-4R
A esportiva ganhou destaque por ser o único modelo atual com motor de quatro cilindros em linha Crédito: Kawasaki/Divulgação
A Ninja ZX-4R desembarca nas concessionárias Kawasaki brasileiras com a proposta de despertar o lado “supersport” que existe dentro de cada piloto. Em uma categoria repleta de modelos esportivos de 400 cc, a Kawasaki apresenta seu novíssimo motor de 399 cc, com quatro cilindros em linha OHC, com 16 válvulas, quatro tempos, com 80 cavalos (com RAM Air) a 14.500 rpm, que fazem dela a moto mais poderosa da categoria.
A esportiva de 399 cm³ ganhou destaque mundial por se tornar o único modelo atual da categoria a ser equipado com um motor de quatro cilindros em linha. O sistema de admissão de ar RAM Air apresenta uma entrada central e um duto lateral que funcionam com uma entrada de corrente descendente para melhorar a eficiência de enchimento do cilindro e contribuir para o desempenho, com ganhos de potência.
Kawasaki Ninja ZX-4R
A transmissão, de 6 velocidades, é por corrente Crédito: Kawasaki/Divulgação
A transmissão, de 6 velocidades, é por corrente. Segundo a Kawasaki, a resposta sonora do modelo, vinda tanto do motor de quatro cilindros quanto do escape, ajuda a inspirar aqueles que gostam de acelerar forte na pista. A Ninja ZX-4R tem preço público sugerido de R$ 55.990, com frete incluso.
A pequena esportiva da Kawasaki tem comprimento de 1,99 metro, 1,11 metro de altura, 76,5 centímetros de largura, 1,38 metro de entre-eixos, 80 centímetros de altura do assento e 13,5 centímetros de altura mínima em relação ao solo.
Kawasaki Ninja ZX-4R
A Ninja ZX-4R vem com suspensão dianteira Showa invertida com pré-carga ajustável Crédito: Kawasaki/Divulgação
Com chassi Supersport inspirado no WorldSBK (campeonato Mundial de Superbike), a Ninja ZX-4R vem com suspensão dianteira Showa invertida com pré-carga ajustável e traseira Backlink horizontal, herdada da Ninja ZX-10R, além do KQS (Kawasaki Quick Shifter) para cima e para baixo.
Há discos semiflutuantes duplos na dianteira com pinças de montagem radial. Na traseira, o disco é simples. Conta ainda com o pacote eletrônico integrado, o Riding Modes (“Sport”, “Road”, “Rain” ou “Rider”), o KTRC (Kawasaki Traction Control) e o Power Modes, que ajudam a facilitar a condução no trânsito das cidades, ambiente em que as respostas diretas em baixas e médias rotações favorecem o torque para os pequenos deslocamentos.
Kawasaki Ninja ZX-4R
Modelo tem estilo que remete às superesportivas de pequeno porte da era de ouro da Motovelocidade Crédito: Kawasaki/Divulgação
O pneu traseiro é um 150/60-17 e o dianteiro, um 110/70-17. A capacidade do tanque de combustível é de 15 litros.
Em um estilo que remete às superesportivas de pequeno porte da era de ouro da Motovelocidade, inspirado nas cores e nos grafismos da Kawasaki Racing Team (KRT), a ZX-4R traz faróis e demais luzes em leds e para-brisa fumê, que reforçam o temperamento agressivo, característico da família Ninja.
Kawasaki Ninja ZX-4R
Há discos semiflutuantes duplos na dianteira com pinças de montagem radial Crédito: Kawasaki/Divulgação
O painel com tela de TFT colorida com conectividade para smartphones conta com modo-circuito, ideal para uso em “track days”. A tomada USB facilita a recarga do celular. A conectividade Bluetooth para smartphone (via Rideology The App) permite visualizar informações da moto, notificações do telefone e configurações gerais.

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