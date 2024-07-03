Bajaj inaugura fábrica de motocicletas em Manaus

A unidade opera em regime CKD, ou seja, com partes chegando à fábrica desmontadas, fazendo os processos de preparação de kit, montagem de motor e da motocicleta, controle de qualidade, embalagem e expedição Crédito: Bajaj/Divulgação

A Bajaj do Brasil oficializou a inauguração de sua fábrica de motocicletas na cidade Manaus (AM). A marca, de origem indiana, é a terceira maior fabricante de motocicletas do mundo. A fábrica manauara é a primeira unidade produtiva da Bajaj fora da Índia. A primeira Bajaj produzida em Manaus foi uma Dominar 400, carro-chefe de vendas da marca no Brasil.

Inicialmente, a meta é produzir 1.500 unidades por mês a partir de julho, totalizando cerca de 9 mil unidades em 2024. O volume, somado às quase 3 mil unidades já fabricadas em parceria com a Dafra, permitirá à Bajaj do Brasil atingir a meta de 12 mil unidades no ano, triplicando o volume em relação a 2023.

Para o próximo ano, com a fábrica operando na capacidade total, o objetivo é chegar a 20 mil unidades. A unidade opera em regime CKD (Completely Knock Down, ou seja, com partes chegando à fábrica desmontadas), fazendo os processos de preparação de kit, montagem de motor e da motocicleta, controle de qualidade, embalagem e expedição.

Já estão sendo montados os modelos Dominar 400, Dominar 200 e Dominar 160. No momento, atuam na unidade mais de 150 pessoas, entre os empregos diretos e os indiretos, mas está previsto crescimento gradual da equipe.

Futuro inspirado no passado

O motor da Kawasaki W230 é monocilíndrico de 233 cm³ refrigerado a ar Crédito: Kawasaki/Divulgação

A Kawasaki prepara a estreia da W230, uma nova moto clássica de entrada. Ela foi apresentada no Japan Mobility Show, em outubro do ano passado, e chega em breve às concessionárias do país asiático.

Com visual “vintage” inspirado nas motocicletas da série W dos anos 60 e 70, o novo modelo adota estilo clássico, com farol redondo de leds, painel analógico, tanque arredondado, sanfonas nas bengalas dianteiras e vários detalhes cromados, incluindo moldura do farol, escape e guidão. O tanque de combustível traz uma pintura branca com adornos em preto.

O assento tem superfície em couro escuro e contorno em branco. As rodas raiadas medem 18 polegadas na dianteira e 17 na traseira. Os freios são a disco e contam com ABS de canal duplo. O motor monocilíndrico de 233 cm³ é refrigerado a ar, mas seus detalhes técnicos ainda não foram divulgados. Não há informação sobre a vinda da W230 ao Brasil.

Já em 2025

Com a mesmo funcionamento e arquitetura dos motores da YZR-M1, da MotoGP, o Crossplane bicilíndrico de 689 cc oferece acelerações com respostas imediatas Crédito: Yamaha/Divulgação

A linha 2025 da Yamaha MT-07 já está disponível no mercado brasileiro. A moto não traz as mudanças já vistas na MT-07 no Exterior, onde tem visual mais moderno. Para 2025, a única novidade no Brasil é a coloração Cinza Stone com rodas azuis. Continuam a ser oferecidas as opções Racing Blue e Metal Black.

A base do modelo, que tem 183 quilos, segue com o mesmo motor bicilíndrico, de 689 cc, que rende 74,8 cavalos de potência a 9 mil rpm e 6,9 kgfm de torque a 6.500 rpm. Com a mesmo funcionamento e arquitetura dos motores da YZR-M1, da MotoGP, o Crossplane bicilíndrico de 689 cc oferece acelerações com respostas imediatas.

O câmbio é de 6 marchas. Na frente, a MT-07 conta com dois discos de freio, enquanto a traseira vem com disco simples, sempre com ABS. O preço da MT-07 2025 é de R$ 48.790, sem frete incluído.

Entrou na linha

O início das vendas no Brasil está previsto para setembro deste ano Crédito: BMW/Divulgação

Foi dado o start na produção da R 12 na fábrica do BMW Group em Manaus. O início das vendas no Brasil está previsto para setembro deste ano. Na nova geração, a R 12 proporciona um design mais limpo e clássico. O motor é um boxer com arrefecimento misto, com deslocamento de 1.170 cc, já conhecido em outros modelos da BMW Motorrad, entregando 95 cavalos a 6.500 rpm na R 12.

O tanque é no formato clássico de gota, que junto com o assento e o amplo para-lama da roda traseira, criam um design clássico de uma cruiser. A moto conta com rodas de 19 e 16 polegadas. “A produção da R 12 em Manaus já está a todo vapor, e como única fábrica fora da Alemanha a produzir motos BMW de forma exclusiva, nossa equipe tem se dedicado incansavelmente para garantir que cada unidade da R 12 seja produzida com qualidade e excelência.