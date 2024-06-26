Ducati Scrambler Icon Next-Gen chega às concessionárias brasileiras em outubro

O motor ainda é o bicilíndrico de 803 cc original do modelo, que fornece 73 cavalos de potência a 8.250 rpm e 6,7 kgfm de torque a 7 mil rpm Crédito: Ducati/Divulgação

A nova geração da Scrambler da Ducati estreou em 2022 na Europa. Agora, a Ducati Brasil confirmou que o modelo estará nas concessionárias brasileiras em outubro. Foi mantido o bicilíndrico de 803 cc original do modelo, que fornece 73 cavalos de potência a 8.250 rpm e 6,7 kgfm de torque a 7 mil rpm. O design foi atualizado, mas mantém a essência da moto.

O farol foi redesenhado, reposicionando o “X” no exterior do conjunto óptico, que é totalmente em leds. A lanterna também foi redesenhada. O chassi renovado inclui um novo braço oscilante e um quadro traseiro separado do principal. O amortecedor traseiro foi reposicionado para o centro da moto para melhorar a distribuição de peso.

Para aprimorar a experiência de pilotagem, o modelo vem agora com um acelerador eletrônico. Modos de condução ajudam a ajustar o desempenho da moto de acordo com as preferências do piloto. A nova Scrambler tem três cores básicas - amarelo, preto e vermelho -, mas a parte colorida do tanque pode ser substituída, assim como as etiquetas do aro, a carenagem do farol, a rabeta e os para-lamas.

Na Europa, são disponibilizadas outras seis cores, em kits de acessórios para “trocar”. Mas não está confirmado se essa “versatilidade cromática” virá para o Brasil.

Liquidação junina

Os modelos podem ser adquiridos com entrada de 60% e o restante em 24 meses com taxa zero até o final de junho Crédito: Suzuki/Divulgação

A Suzuki Motos do Brasil está com condições especiais para os modelos GSX-S1000, GSX-S1000 GT e V-Strom 1050, todos modelo 2023/2024.

Até 30 de junho, os modelos podem ser adquiridos com entrada de 60% e o restante em 24 meses com taxa zero. O modelo mais icônico da marca, a Hayabusa (GSX-1300R), também no modelo e cores 2023/2024, está com bônus de R$ 10 mil.

A scooter premium AK550, da Kymco, uma das marcas representadas pelo grupo J. Toledo e disponíveis na rede de concessionárias Suzuki Motos, também está com condições especiais até o fim de junho. Na compra do modelo, é possível escolher entre emplacamento gratuito ou um bônus de R$ 3 mil.

Rio com novidades

Com peso de 90 quilos, a Shineray Rio 125 tem tanque de 4,2 litros e pode levar carga máxima de 150 quilos. Crédito: Shineray/Divulgação

A Shineray Rio 125 traz novidades. A CUB lançada em 2023 passou por sua primeira atualização, que agregou ao modelo painel digital e farol de leds. Equipada com motor monocilíndrico de 123,6 cc, de oito cavalos a 8 mil giros e 0,9 kgfm de torque a 6 mil giros, a Rio 125 adora um câmbio de 4 marchas.

O sistema de partida é elétrico e a pedal. Com peso de 90 quilos, a Shineray Rio 125 tem tanque de 4,2 litros e pode levar carga máxima de 150 quilos.

O modelo da Shineray também traz de série setas de leds, DRL (Daytime Running Light), entrada USB, guarda-volume e cavalete central. As rodas são de 17 polegadas na dianteira e 14 polegadas na traseira. Os freios são a disco na frente e a tambor atrás. O preço da Rio 125 EFI é de R$ 10.690.

Alegria da garotada

Com 800W de potência, o veículo totalmente elétrico tem suspensão dianteira independente e freio a disco Crédito: Fun Motors/Divulgação

A Fun Motors, fabricante paulista de veículos off-road, aposta no sucesso entre a garotada com o lançamento do E-Flash, um mini quadriciclo elétrico para crianças de três a seis anos. Os quadriciclos são adequados para brincadeiras e diversão, adaptando-se a vários tipos de terrenos e trilhas.

O E-Flash destaca-se por seus diferenciais como os três níveis de velocidade, permitindo aos pais controlar a segurança para a garotada. Com 800W de potência, o veículo totalmente elétrico tem suspensão dianteira independente e freio a disco, proporcionando segurança e conforto durante a pilotagem.