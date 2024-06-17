Motor A Gazeta ganha perfil no Instagram com novidades sobre carros e motos

A editoria de Motor A Gazeta é um canal especializado em tudo sobre carros e motos, onde é possível encontrar as últimas novidades do setor automotivo, lançamentos, dicas de manutenção e avaliações de veículos e análises de mercado. Segundo a editora adjunta do Estúdio Gazeta, Karine Nobre, os perfis dedicados ao setor automotivo são uma tendência adotada por outros grandes veículos do setor, sendo capaz de aproximar o leitor do conteúdo.