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Motor A Gazeta ganha perfil no Instagram com novidades sobre carros e motos

Está no ar o novo perfil dedicado aos apaixonados por motos e carros, que podem acompanhar as novidades do setor de quatro e duas rodas por meio do @agazetamotor
Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

17 jun 2024 às 15:32

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 15:32

Instagram de Motor A Gazeta estreou nesta segunda (17)
Instagram de Motor A Gazeta estreou nesta segunda (17) Crédito: Estúdio de Criação
A partir desta segunda (17), a editoria de Motor A Gazeta tem uma página própria no Instagram, onde quem é apaixonado por carros e motos pode acompanhar as principais novidades, referências e dicas sobre o mundo das quatro e duas rodas. Os seguidores de @agazetamotor também podem acompanhar eventos em tempo real e ter acesso a conteúdos especiais adaptados para a rede social.
A editoria de Motor A Gazeta é um canal especializado em tudo sobre carros e motos, onde é possível encontrar as últimas novidades do setor automotivo, lançamentos, dicas de manutenção e avaliações de veículos e análises de mercado. Segundo a editora adjunta do Estúdio Gazeta, Karine Nobre, os perfis dedicados ao setor automotivo são uma tendência adotada por outros grandes veículos do setor, sendo capaz de aproximar o leitor do conteúdo.
“O Instagram é uma ótima ferramenta para aproximar o público das novidades e acompanhar as notícias de forma quase instantânea”, destaca Karine, colunista da editoria desde 2023. “É também um meio para quem acompanha ou trabalha nesse mercado e busca um canal dedicado a ele, onde é possível acessar informações e opiniões de profissionais especializados”, completa.

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