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Guerra fiscal

Tesla prevê aumento de preço do Modelo 3 na UE em função de tarifas a carros feitos na China

Motivo das altas tarifas, segundo a União Europeia,  são subsídios do governo chinês, que estariam prejudicando a concorrência com montadoras locais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jun 2024 às 13:44

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 13:44

Tesla Model 3
A Tesla deverá elevar o preço do seu Modelo 3 na Europa, em resposta às novas tarifas que a União Europeia planeja impor a veículos elétricos fabricados na China Crédito: Tesla/Divulgação
A Tesla deverá elevar o preço do seu Modelo 3 na Europa, em resposta às novas tarifas que a União Europeia planeja impor a veículos elétricos fabricados na China. A empresa de carros elétricos de Elon Musk publicou a notícia em seus sites europeus nesta quinta-feira (13).
"Estamos prevendo a necessidade de aumentarmos os preços dos veículos Modelo 3 a partir de 1º de julho de 2024", afirmou a empresa, em comunicado. "Isso se deve às tarifas de importação adicionais que provavelmente serão impostas aos veículos elétricos fabricados na China e vendidos na UE."
A UE anunciou as tarifas extras, que variam de 17% e 38%, na quarta-feira (12), em reação ao que considerou subsídios excessivos do governo chinês, que estariam prejudicando a concorrência com montadoras europeias.
A Tesla está sujeita a uma tarifa mais baixa da UE do que outras montadoras na China em função de subsídios possivelmente menores de Pequim, segundo analistas da Bernstein.
Fonte: Dow Jones Newswires.

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