Apetite em dobro

SUV elétrico EX30 chega com a proposta de expandir vendas da Volvo no Brasil

Fabricado na China e desenvolvido em parceria com a chinesa Geely, que controla a Volvo Cars desde 2010, SUV teve a sua pré-venda iniciada no ano passado

O EX30 amplia o alcance do portfólio de veículos 100% elétricos da Volvo, que surgiu em setembro de 2021. (Volvo/Divulgação)

Dobrar o tamanho da Volvo no Brasil este ano em relação a 2023 e colocá-la na liderança do segmento premium. Essa é a ambiciosa missão do EX30, o novo utilitário esportivo elétrico compacto que já está disponível nas 47 concessionárias da marca sueca espalhadas pelo país. Fabricado na China e desenvolvido em parceria com a chinesa Geely, que controla a Volvo Cars desde 2010, o EX30 foi apresentado mundialmente em junho do ano passado, e teve a sua pré-venda iniciada no Brasil três meses depois, em setembro.

O novo modelo amplia o alcance do portfólio de veículos 100% elétricos da Volvo, que surgiu em setembro de 2021 com o lançamento do XC40 Recharge e foi complementado em março de 2022 com o C40, ambos dividindo a mesma plataforma. Com o EX30, que inaugura uma plataforma menor, a Volvo planeja atingir uma faixa de público mais jovial e criar uma porta de entrada para o universo dos carros elétricos premium.

São cinco opções de cores para a carroceria: amarelo, preto, azul, prata e branco. (Volvo/Divulgação)

Foram comercializadas duas mil unidades na pré-venda, com expectativa de emplacar uma média de mil unidades mensais do EX30 até o final de 2024. O ano de 2023 foi o melhor da história da marca no Brasil, com mais de 8.600 veículos emplacados. “O EX30 colocará a Volvo em um novo patamar de negócio, tanto no Brasil quanto no mundo”, profetiza Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil.

O novo SUV chega em quatro versões – Core (51 kWh), por R$ 229.950, Core Extended Range (69 kWh), por R$ 249.950, Plus Extended Range (69 kWh), por R$ 277.950, e Ultra Extended Range (69 kWh), por R$ 293.950. Os preços estão de R$ 10 mil a R$ 14 mil acima dos anunciados na época do pré-lançamento – segundo a Volvo, por conta da elevação das tarifas de importação.

Conjunto óptico tem luzes de circulação diurna em formato de “T” deitado, tudo em leds. (Volvo/Divulgação)

Não é – e nem pretende ser – um carro barato, mas são valores bastante competitivos em relação aos concorrentes carregáveis em tomadas elétricas do segmento premium – que inclui marcas como Audi, BMW, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz e Porsche.

Design clean

O SUV mais compacto já projetado pela Volvo tem 4,23 metros de comprimento, distância de entre-eixos de 2,65 metros, 1,83 metro de largura e 1,54 metro de altura – em relação ao XC40, é 21 centímetros mais curto, cinco centímetros a menos de entre-eixos, três centímetros mais estreito e 11 centímetros mais baixo.

Com o EX30, a marca poderá atingir o chamado segmento expandido. (Volvo/Divulgação)

As rodas têm 18, 19 e 20 polegadas, dependendo da versão. A capacidade do porta-malas é de 318 litros, podendo subir para 904 litros com o encosto do banco traseiro rebatido.

Com seu design clean tipicamente escandinavo, o EX30 traz um capô em forma de cunha, sem grade frontal, com o conjunto óptico com luzes de circulação diurna em formato de “T” deitado, tudo em leds. As lanternas, também de leds, posicionadas nas colunas “C”, são separadas duas a duas em cada lado.

São cinco opções de cores para a carroceria: amarelo, preto, azul, prata e branco. O teto solar panorâmico é de série na versão Ultra. Bancos elétricos, assistente de estacionamento (bastante funcional) e câmera 360 graus são outros privilégios exclusivos da configuração “top”.

O novo SUV da Volvo segue o estilo escandinavo de design, segundo o qual a forma segue a função. (Volvo/Divulgação)

O EX30 pode ser adquirido com uma bateria de 51 kWh (na versão Core), com 250 quilômetros de autonomia segundo o Inmetro, ou de 69 kWh (nas Core, Plus e Ultra), com 338 quilômetros de autonomia. Todas as configurações têm o mesmo motor, com potência de 272 cavalos e 34,9 kgfm de torque, com tração traseira.

O conjunto proporciona um zero a 100 km/h em 5,7 segundos para a variante de entrada e em 5,3 segundos para as Extended Range. Em termos de segurança, o EX30 honra as boas tradições da Volvo. Oferece, desde a versão básica Core, seis airbags, frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, alerta de abertura de porta e Pilot Assist.

Um sensor, localizado atrás do volante, é capaz de detectar movimentos dos olhos e do rosto cerca de 13 vezes por segundo. Dessa forma, o carro pode entender se o motorista está distraído, sonolento ou desatento.

Todas as configurações têm o mesmo motor, com potência de 272 cavalos e 34,9 kgfm de torque. (Volvo/Divulgação)

Experiência a bordo - Elegantemente racional

O interior minimalista do EX30 tem um volante com design quadrado com as quatro pontas arredondadas que remete aos utilizados pelos carros da Fórmula-1, porém, maior. Ele está equipado com botões para o controle do motorista, que pode personalizar um determinado comando para ter acesso a uma função específica.

O novo SUV da Volvo segue o estilo escandinavo de design, segundo o qual a forma segue a função – ou seja, sem “firulas”. As informações que costumam ficar no painel de instrumentos atrás do volante são concentradas em um multimídia estilo tablet vertical com uma vistosa tela “touschscreen” de 12,3 polegadas, centralizado no tablier, com as informações e comandos do veículo e a conectividade.

As informações que costumam ficar no painel de instrumentos atrás do volante são concentradas em um multimídia estilo tablet vertica. (Volvo/Divulgação)

Parceiros de tecnologia como Google, Apple e Qualcomm estão à disposição para melhorar a experiência ao usuário. Contudo, há alguns “excessos de tecnologia” que parecem pouco intuitivos – como o fato dos ajustes dos retrovisores, do banco elétrico e até a abertura do porta-luvas serem feitos somente via multimídia.

Os botões de acionamento dos vidros dianteiros e traseiros não são nas portas – ficam no console central, provavelmente para reduzir custos. A mesma razão deve explicar a ausência de saídas do ar-condicionado para os bancos traseiros. Já o teto de vidro pode ser perfeito para a nórdica Escandinávia, mas talvez não seja tão adequado aos inclementes níveis de insolação dos trópicos.

O conjunto proporciona um zero a 100 km/h em 5,7 segundos para a variante de entrada e em 5,3 segundos para as Extended Range. (Volvo/Divulgação)

No EX30, o comprador pode optar por quatro ambientes internos, denominados Mist, Breeze, Pine e Indigo. Todos adotam compostos de materiais reciclados e renováveis como jeans, linho e lã, cada um com inspirações da natureza e da moda.

Nas versões Plus e Ultra, o som é da Harman Kardon Premium Sound (com 9 speakers e 1.040 watts), há carregador wireless para celular e o ar condicionado é dual-zone. O mais novo Volvo está equipado para acessar redes móveis 5G, oferecendo conectividade e comunicação em tempo real entre a rede e o carro, além de ligar o EX30 ao ecossistema de tráfego.

Outro destaque do EX30 é que ele foi projetado para ser recuperado em até 95% de seus materiais. Além de ser desenvolvido para ser reutilizável, 17% de aço e plástico e 25% de alumínio usados na produção do carro são reciclados. Apesar da justificativa “ecologicamente correta”, em alguns revestimentos, os materiais reciclados conferem ao EX30 um aspecto menos requintado que o que seria desejável em um Volvo.

Primeiras Impressões - À vontade na cidade e na estrada

Campos do Jordão/SP - O indisfarçável otimismo da Volvo com o lançamento do EX30 no Brasil parece justificado. Antes dele, com XC40, C40, XC60 e XC90, a Volvo se restringia a um segmento premium, que movimenta perto de 50 mil unidades por ano.

Com o EX30, a marca poderá atingir o chamado segmento expandido – que, além das marcas premium, inclui as versões topo de linha dos SUVs médios das marcas generalistas, em uma faixa de preços similar à do EX30, entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.

Para desligar, basta colocar o câmbio na posição “P” e sair do veículo. (Volvo/Divulgação)

Ao entrar e tentar ligar o crossover elétrico, como já ocorre no XC40 e no C40, não há ignição por chave nem botão de partida. O veículo é ligado automaticamente no momento em que o condutor entra com o cartão-chave no bolso, afivela os cintos e seleciona o câmbio (que fica em uma manopla atrás do volante) na posição “D”.

Para desligar, basta colocar o câmbio na posição “P” e sair do veículo. Pode levar algum tempo para se acostumar ao estilo pouco ortodoxo – porém, quando o motorista se acostuma, tudo parece extremamente prático.

Na performance dinâmica, o menor SUV elétrico da Volvo esbanja agilidade no trânsito urbano. Nas estradas, impressionam as retomadas de velocidade. Nas ultrapassagens, basta uma pisada forte e o torque instantâneo – característico dos modelos elétricos – permite acelerar de 80 a 120 km/h em cerca de três segundos, capacidade só igualada pelos motores a combustão turbinados de modelos esportivos.

Como em todos os carros atuais da Volvo, o limitador de velocidade restringe a máxima aos 180 km/h – atingível com facilidade, sem qualquer esforço aparente. A direção elétrica é bem calibrada e, como as baterias ficam sob o assoalho, ajuda a manter o SUV estável nas curvas rápidas. O característico silêncio do “powertrain” elétrico reforça o aspecto futurista do ambiente.

O EX30 é foi projetado para ser recuperado em até 95% de seus materiais. (Volvo/Divulgação)

O EX30 é menor e menos requintado que o XC40 e C40, mas é tão gostoso de dirigir quanto eles. Na Europa, é comercializada também uma versão do EX30 com tração integral, com um motor acoplado a cada eixo, com 428 cavalos de potência e 54,5 kgfm de torque. Com essa opção, que deve chegar ao Brasil posteriormente, o EX30 pode acelerar da inércia aos 100 km/h em apenas 3,6 segundos, com a final mantida eletronicamente nos 180 km/h.

Ficha Técnica

Com seu design clean tipicamente escandinavo, o EX30 traz um capô em forma de cunha, sem grade frontal. (Volvo/Divulgação)

Volvo EX30

Motor: elétrico posicionado na traseira com 200 kW. Bateria com 51 kWh ou 69 kWh

elétrico posicionado na traseira com 200 kW. Bateria com 51 kWh ou 69 kWh Tração: traseira

traseira Potência: 272 cavalos

272 cavalos Torque: 34,9 kgfm

34,9 kgfm Carroceria: utilitário esportivo compacto com quatro portas e cinco lugares

utilitário esportivo compacto com quatro portas e cinco lugares Dimensões: 4,23 metros de comprimento, 1,83 metro de largura, 1,55 metro de altura, 2,65 metros de entre-eixos

4,23 metros de comprimento, 1,83 metro de largura, 1,55 metro de altura, 2,65 metros de entre-eixos Peso: 1.840 quilos (na Core)

1.840 quilos (na Core) Suspensão: dianteira tipo MacPherson e traseira multilink

dianteira tipo MacPherson e traseira multilink Freios: discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira

discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira Pneus: 215/55 R18 (na Core) e 215/55 R20 (na Ultra)

215/55 R18 (na Core) e 215/55 R20 (na Ultra) Capacidade do porta-malas: 318 litros

318 litros Preço: R$ 229.950 na Core, R$ 249.950 na Core Extended Range, R$ 277.950 na Plus e R$ 293.950 na Ultra

