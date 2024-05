Para ir mais longe

Linha 2024 do BYD Tan EV chega ao Brasil com inovações estéticas e mais autonomia

Primeiro utilitário esportivo de sete lugares 100% elétrico comercializado no Brasil ganha um facelift acompanhado de evoluções tecnológicas

O conjunto de dois motores elétricos leva o Tan EV a acelerar de zero a 100 km/h em apenas 4,9 segundos. (BYD/Divulgação)

Pouco mais de dois anos após seu desembarque no Brasil, o BYD Tan EV ganha um “facelift”, acompanhado de evoluções tecnológicas. O primeiro utilitário esportivo com sete lugares 100% elétrico comercializado no mercado brasileiro, que foi o primeiro automóvel da BYD vendido para o público em geral no Brasil, recebeu uma modernização estética, especialmente na grade.

Outra novidade é que a bateria Blade, 25% maior em comparação à do modelo anterior, leva a autonomia do Tan a saltar de 309 para 430 quilômetros no ciclo PBEV, do Inmetro. O Tan EV 2024 pode vir nas cores Branco Neve (Snow White), Preto (Silver Sand Black) ou Cinza Montanha (Mountain Grey) e já está disponível na rede de concessionárias por R$ 536.800, com carregador Walbox incluso.

O novo BYD chega para brigar no nicho dos SUVs elétricos de marcas de luxo, como o Audi e-Tron, o BMW iX, o Jaguar i-Pace e o Mercedes EQC 400 – todos mais caros e com apenas cinco lugares. Aguardado para este ano, o Volvo EX90 será o primeiro rival elétrico com sete lugares.

A linha de cintura elevada e as rodas de liga leve de 22 polegadas com pneus 265/40 R22 reforçam o perfil robusto. (BYD/Divulgação)

A garantia do Tan EV é de cinco anos ou 500 mil quilômetros para o veículo e de oito anos para as baterias. A BYD lidera nas vendas nacionais de automóveis a bateria, com quase 80% do mercado, e até 2025 pretende iniciar a produção local, na fábrica que está montando nas antigas instalações da Ford em Camaçari (BA).

Tração integral

O SUV elétrico de sete lugares da BYD tem tração integral All Wheel Drive (AWD) e vem equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo. O dianteiro conta com potência máxima de 180 kW e o traseiro, com 200 kW, que mantêm a potência combinada de 517 cavalos do modelo anterior.

Já o torque da versão 2024, de 71,3 kgfm, supera os 69,3 kgfm do modelo anterior. A BYD afirma que o consumo do Tan EV 2024 é equivalente a 40 km/l de veículos a combustão. A suspensão também evoluiu, e agora é do tipo eletrônica semi-ativa DiSus-C. Adotada em veículos premium, possibilita alterar o ajuste eletrônico dos amortecedores, deixando o carro no modo conforto ou esportivo, que é mais rígido.

O torque da versão 2024, de 71,3 kgfm, supera os 69,3 kgfm do modelo anterior. (BYD/Divulgação)

Na segurança passiva, o Tan conta com sete airbags – o de cortina protege até os passageiros da terceira fileira de bancos.

Além da capacidade 25% superior em relação à modelo anterior – passou de 86,4 kWh para 108,8 kWh –, a nova bateria Blade proporciona uma vantagem adicional ao Tan EV 2024. Segundo a BYD, o modelo pode agora ser recarregado em apenas 30 minutos de 30% a 80%, em carregamento DC.

Conta ainda com a função V2L (Vehicle-to-Load), que transforma o carro em um “power bank” e permite virar fonte de energia para dispositivos elétricos externos – como notebooks, TVs e outros equipamentos eletrônicos.

Mais longo

O Tan 2024 é 10 centímetros mais longo que a versão anterior. (BYD/Divulgação)

Com 4,97 metros de comprimento, 1,96 metro de largura e 1,75 metro de altura, o Tan 2024 é dez centímetros mais longo que a versão anterior, por conta dos para-choques mais bojudos, mas manteve os 2,82 metros de distância de entre-eixos. No design de linhas suaves e limpas, a substituição da grade dianteira anterior por uma fechada adicionou modernidade, tornando o conjunto mais harmonioso e com uma “cara” mais futurista de carro elétrico.

A grade anterior era enorme, destoava dos outros modelos da marca e parecia com a dos SUVs concorrentes a gasolina do mesmo porte. A linha de cintura elevada e as vistosas rodas de liga leve de 22 polegadas com pneus 265/40 R22 reforçam o perfil robusto, enquanto os faróis mais alongados ampliaram o aspecto de esportividade.

Na traseira, entre as lanternas com efeito 3D e iluminação por leds, aparece o indefectível slogan motivacional de onde saiu a sigla que dá nome à marca: “Build Your Dreams” (“construa seus sonhos”). Aerofólio e brake light reforçam o visual dinâmico.

O porta-malas do Tan EV leva 235 litros de bagagem com sete pessoas a bordo. Com cinco, o espaço para carga salta para generosos 940 litros – caso as duas fileiras de bancos estejam rebatidas, esse volume chega a 1.655 litros.

Aerofólio e brake light na traseira reforçam o visual dinâmico. (BYD/Divulgação)

Experiência a bordo: ambiente requintado

No Tan 2024, os olhares de quem entra no carro são imediatamente atraídos para o multimídia com sua imensa tela sensível ao toque de 15,6 polegadas com rotação elétrica – do porte de um laptop convencional. Como no modelo anterior, a maior parte dos comandos concentra-se na tela de “cinemão”.

Além dos recursos previsíveis, como portas de conexão USB e SD, sistema nativo de navegação GPS, câmera de 360 graus, controle de voz e compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay, o sistema de infoentretenimento do Tan oferece um inusitado karaokê (já presente em outros BYD), para distrair os passageiros em longas viagens. Dependendo da afinação e do humor dos usuários, o recurso de lazer pode tornar as viagens bastante divertidas ou absolutamente intermináveis.

Nos bancos, são duas opções de tonalidade de acabamento: marrom ou preto. (BYD/Divulgação)

Depois de tirar os olhos do multimídia, é possível reparar nos materiais com aspecto de alta qualidade e no acabamento esmerado. Nos bancos, que mais parecem poltronas, são duas opções de tonalidade de acabamento: marrom ou preto. O cluster digital de 12,3 polegadas é configurável e apresenta boa resolução.

O Head-Up Display projeta dados do cluster na parte baixa do para-brisa, para facilitar a visualização. O volante é revestido em couro e tem ajuste elétrico, memória e aquecimento. O sistema de áudio Dynaudio Performance é exuberante, com potência de 775 Watts e 12 alto-falantes.

O teto solar panorâmico de vidro deslizante ocupa toda a extensão do espaço interno. Iluminação interna nas portas e painel por leds com 32 opções de cores, internet 4G e serviço de nuvem e carregamento sem fio (Wireless) para celulares fazem parte dos itens disponíveis.

No design de linhas suaves e limpas, a substituição da grade dianteira anterior por uma fechada adicionou modernidade. (BYD/Divulgação)

A tecnologia NFC (Near Field Communication) permite abrir, fechar e até mesmo ligar o veículo por intermédio do celular ou de um cartão, que se encaixa em uma carteira comum.

Os 2,82 metros de distância de entre-eixos se traduzem em espaço e conforto para os sete ocupantes. Contudo, os dois últimos lugares, da terceira fila, devem ser reservados aos mais jovens. O acesso a eles não é dos mais fáceis e requer boa flexibilidade, apesar dos bancos da segunda fileira poderem ser rebatidos e deslizados para a frente – os pneus enormes deixam o SUV bem alto, dificultando mais o acesso.

Quem tiver mais de 1,80 metro também deve evitar viajar ali, pois bateria a cabeça no teto. Mas há ar-condicionado automático de três zonas de temperatura e saídas independentes para a área do meio e da traseira.

Primeiras Impressões: eletricidade em (rápido) movimento

A suspensão também evoluiu, e agora é do tipo eletrônica semi-ativa DiSus-C. (BYD/Divulgação)

Tuiuti/SP - No teste de apresentação do Tan EV 2024 feito no campo de provas do Haras Tuiuti, localizado na cidade homônima distante 110 quilômetros da capital paulista, foi possível acelerar o SUV elétrico da BYD de forma bem mais vigorosa do que a prudência e a legislação permitem nas ruas e estradas brasileiras.

Dirigido de um jeito bastante esportivo, nos modos “Comfort” e “Sport”, o SUV de sete lugares mostrou-se capaz de ganhar velocidade de forma espantosa para um veículo de mais de 2,5 toneladas. As retomadas vigorosas proporcionadas pela entrega instantânea de 100% do elevado torque de 71,3 kgfm bastam para cativar qualquer motorista, mesmo os acostumados com os esportivos com motores a combustão.

O conjunto de dois motores elétricos leva o Tan EV a acelerar de zero a 100 km/h em apenas 4,9 segundos. Apesar de inegavelmente empolgante, o desempenho é ligeiramente inferior aos 4,6 segundos obtidos pelo modelo anterior.

Por conta das novas baterias, o peso total do veículo passou de 2.479 para 2.630 quilos. Todavia, continua a ser o SUV de sete lugares mais rápido do Brasil. A velocidade máxima (limitada eletronicamente) é de 190 km/h. Nos trechos sinuosos do circuito, percorridos em altas velocidades, o Tan exibiu uma estabilidade impressionante, apesar da altura elevada.

O cluster digital de 12,3 polegadas é configurável e apresenta boa resolução. (BYD/Divulgação)

Como quem anda rápido precisa saber parar, a frenagem é otimizada por um conjunto formado por pinças fixas Brembo com seis pistões e discos ventilados e perfurados na dianteira e traseira. A frenagem regenerativa recarrega as baterias automaticamente sempre que o motorista freia ou tira o pé do acelerador.

Dotado de 15 sensores, entre câmeras e radares, o SUV da BYD vem equipado com mais de 30 recursos de segurança ativa, como o ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), que incorpora dispositivos para auxiliar e dar mais segurança ao motorista.

O modelo conta também com alerta de tráfego cruzado na traseira, que informa ao motorista, ao acionar a marcha à ré, quando outro veículo está se aproximando. O LKS (Lane Keeping System) ajuda a manter o carro dentro das faixas de rolagem na estrada de forma automática. E o AEB (Automatic Emergency Braking) foi projetado para ativar automaticamente os freios se houver risco de o carro não parar a tempo no caso de uma colisão iminente.

Ficha Técnica

O modelo conta também com alerta de tráfego cruzado na traseira. (BYD/Divulgação)

BYD Tan EV 2024

Motorização: dois motores elétricos (um dianteiro e um traseiro) TZ200XSU, AWD

dois motores elétricos (um dianteiro e um traseiro) TZ200XSU, AWD Bateria: Blade Battery com 108,8 kWh. Autonomia pelo PBEV com carga total de 430 quilômetros

Blade Battery com 108,8 kWh. Autonomia pelo PBEV com carga total de 430 quilômetros Potência: 244,7 cavalos no motor dianteiro e 271,9 cavalos no traseiro. Potência combinada de 517 cavalos

244,7 cavalos no motor dianteiro e 271,9 cavalos no traseiro. Potência combinada de 517 cavalos Torque: 35,7 kgfm no motor dianteiro e 35,7 kgfm no traseiro. Torque combinado de 71,3 kgfm

35,7 kgfm no motor dianteiro e 35,7 kgfm no traseiro. Torque combinado de 71,3 kgfm Carroceria: utilitário esportivo com 7 lugares

utilitário esportivo com 7 lugares Dimensões: 4,97 metros de comprimento, 1,95 metro de largura, 1,75 metro de altura e 2,82 metros de entre-eixos

4,97 metros de comprimento, 1,95 metro de largura, 1,75 metro de altura e 2,82 metros de entre-eixos Distância em relação ao solo: 15 centímetros

15 centímetros Peso: 2.630 quilos

2.630 quilos Porta-malas: 235/940/1655 litros

235/940/1655 litros Suspensão: eletrônica semi-ativa DiSus-C. MacPherson na dianteira e multilink na traseira

eletrônica semi-ativa DiSus-C. MacPherson na dianteira e multilink na traseira Freios: discos ventilados e perfurados na dianteira e traseira

discos ventilados e perfurados na dianteira e traseira Rodas e pneus: liga leve de 22 polegadas com 265/40 R22

liga leve de 22 polegadas com 265/40 R22 Preço: R$ 536.800

