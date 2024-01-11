Novo Discovery 2024 de sete lugares chega ao Brasil em versão híbrida

Novo Discovery Metropolitan 2024 tem sistema que reduz o consumo de combustível e a emissão de CO2. Crédito: Land Rover/ Divulgação

Chega ao Brasil, neste mês, o novo Discovery 2024. O SUV de sete lugares da Land Rover vem na versão híbrida Metropolitan, com motor diesel D300 e câmbio automático de oito velocidades, aliando conforto e tecnologia para garantir a melhor performance na cidade e off-road. O modelo já está disponível para encomendas, com o preço de R$ 759.300.

O novo Discovery 2024 está equ ipado com o sistema MHEV (mild hybrid electric vehicle ou veículo elétrico híbrido leve), que combina um motor diesel 6-cilindros de 300 cv com um alternador que também funciona como um motor elétrico. O alternador trabalha como um gerador de corrente elétrica, recuperando energia durante a desaceleração do veículo e, assim, carregando uma bateria de lítio de 48 volts. A versão tem consumo de combustível de 12,1 km/l na cidade e 16,7 km/l na estrada.

Ao operar como um motor elétrico, ele utiliza essa energia da bateria para dar partida pelo start/stop e fornece a assistência de torque necessária para reduzir o consumo de combustível e a emissão de CO2.

Novo Discovery Metropolitan 2024 Crédito: Land Rover/ Divulgação

O modelo também oferece de série o sistema de tração integral e a tecnologia Terrain Response 2, fazendo com que o veículo seja capaz de enfrentar diferentes tipos de terreno com facilidade. Além dos modos de atuação de acordo com o tipo de superfície, o sistema tem o modo automático, que ajusta a tração de acordo com a situação.

Mais espaço e tecnologia

Em seu interior, o novo Discovery reúne uma série de itens e atributos com objetivo de proporcionar uma experiência de bordo luxuosa. O veículo conta com teto solar panorâmico, câmeras 360° e função capô transparente, que é um sistema de câmeras inteligentes que permitem ao motorista visualizar o terreno à sua frente, logo abaixo do capô.

O sistema de infoentretenimento tem uma tela de 14 polegadas Crédito: Land Rover/ Divulgação

Entre as funcionalidades de assistência ao condutor disponíveis, traz o monitor de colisão traseira, capaz de detectar um veículo se aproximando por trás e identificar se ele não está reduzindo a velocidade, a fim de alertar sobre uma potencial colisão. Em seguida, o sistema tentará alertar o motorista sobre o freio, acionando automaticamente o pisca-alerta. O sistema de infoentretenimento Pivi Pro com tela de 11,4 polegadas garante a conectividade. Já o Telematics com concierge e chamada de emergência oferece mais conveniência e segurança.

Completando o pacote de itens, o modelo chega com sete lugares de série, sendo a terceira fileira dos bancos elétrica e climatizada. Dessa forma, toda a família pode desfrutar com conforto de pequenos ou longos trajetos, usufruindo de todos os bancos ou do espaço que se ganha com a possibilidade de retraí-los. A segunda fileira do veículo também é rebatível, dando a possibilidade de acomodar itens grandes com facilidade, já que a capacidade de armazenamento aumenta para 1.794 litros.

As dimensões do modelo são 4.999 mm de comprimento, largura de 2.023 mm e altura de 1.892 mm. Já a distância entre-eixos é de 2.923 mm. No exterior do SUV, destacam-se detalhes como as novas pinças de freio na cor preta, teto panorâmico frontal com abertura e traseiro fixo, faróis de neblina dianteiros e novas rodas especiais diamantadas de 22 polegadas na cor Gloss Dark Grey.

Novo Discovery Metropolitan 2024 traz a função capô transparente, sistema de câmeras inteligentes que permitem visualizar o terreno à frente Crédito: Land Rover/ Divulgação

O porta-malas é elétrico, com abertura por gesto, e um rack de teto na cor preta dá um tom de esportividade ao veículo. O modelo também oferece uma série de itens de conforto no interior do carro, com acabamentos em couro, volante aquecido, sistema de pré-condicionamento do ar da cabine e base integrada atrás dos bancos dianteiros no estilo “Click and Go”, para a instalação de acessórios para os passageiros da segunda fila.

Para os clientes que desejarem a blindagem do veículo, a JLR oferece o serviço em parceria com sete blindadoras certificadas com a manutenção da garantia do veículo.

SUV de sete lugares tem distância entre-eixos de 2.923 mm Crédito: Land Rover/Divulgação

“O Novo Discovery 2024 eletrificado é o veículo ideal para aqueles que buscam viver o excepcional ao lado de sua família. Ele combina o melhor dos mundos, com versatilidade para desbravar terrenos difíceis, com luxo e conectividade a bordo para todos os ocupantes, incluindo os dois últimos assentos da versão 7 lugares, e muito conforto para viagens e expedições mais longas”, ressalta Gustavo Coura, responsável de produto da marca Discovery.

O modelo também está disponível para assinatura no JLR Subscribe, serviço de assinatura anunciado pela marca em 2023. A adesão pode ser realizada de forma digital ou presencialmente em qualquer concessionária da marca, com opções de contrato de 12 a 36 meses.

Novo Discovery Metropolitan 2024 Crédito: Land Rover/ Divulgação