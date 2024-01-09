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Veja o ranking completo

Hyundai Creta é o carro zero mais vendido no ES em 2023

Levantamento mostra ainda que a Fiat Strada continua liderando na contagem geral de veículos, repetindo sua performance nacional
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

09 jan 2024 às 11:45

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 11:45

Novo Hyundai Creta
O Hyundai Creta teve 1.782 unidades vendidas no Espírito Santo em 2023 Crédito: Hyundai/Divulgação
Diferentemente do resultado nacional, em que o Volkswagen Polo largou na frente como o carro mais vendido do país, segundo o ranking dos emplacamentos de 2023 divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), no Espírito Santo, o carro mais vendido ficou com o SUV da Hyundai, o Creta.
Foram 1.782 unidades vendidas no Estado até dezembro, de acordo com os dados divulgados pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives). Já o Polo, ficou em nono lugar aqui no ES, com 1.029 unidades comercializadas. No ranking nacional, os dois inverteram as posições: o Polo em primeiro, como o carro mais vendido (11.242 unidades) e o Creta na nona posição, com 65.817 carros.
Por outro lado, a Fiat Strada continua dominando as vendas de veículos no geral (o modelo é considerado um comercial leve), totalizando 120.600 unidades vendidas em todo o Brasil. No Espírito Santo, a picape compacta também repetiu o fenômeno de vendas, tanto no ranking geral quanto no de comerciais leves, acumulando 3.289 unidades.

Vendas dezembro no ES

Já no acumulado do ano, no Espírito Santo, foram emplacados 84.244 veículos de todos os segmentos, registrando um aumento de 14,28% quando comparado a 2022, com 73.714 unidades vendidas. O mesmo aconteceu no mês de dezembro, com um aumento de 9,34% em comparação a dezembro, no Estado.
Ao todo, foram comercializados 8.103 veículos de todos os segmentos contra 7.411 unidades vendidas no mês anterior. Dezembro ainda registrou um aumento de 2,09% em comparação ao mesmo mês de 2022.
Para o presidente do Sincodives, Augusto Giuberti, o ano de 2023 foi de “recuperação significativa”, principalmente por conta dos benefícios fiscais concedidos pelas Medidas Provisórias 1175 e 1178 de junho de 2023.
Fiat Strada ganha mais performance com motor turbo flex, novo design, versão Ultra e edição limitada em sua linha 2024
A Fiat Strada repete a performance nacional e fica em primeiro lugar como veículo mais vendido no ES Crédito: Fiat/Divulgação
“A melhoria da disponibilidade do crédito, redução das taxas de juros com consequente redução no custo do crédito e ainda, redução da inadimplência, influenciaram na decisão de compra do consumidor”, complementa.

Crescimento de 13% para 2024

Na análise nacional, segundo a Fenabrave, a expectativa é de crescimento para 2024. Todos os segmentos, à exceção de caminhões, registraram evolução no ano, com destaque para motocicletas (crescimento de 16,1%) e automóveis e comerciais leves (+11,3%).
As primeiras projeções divulgadas para as vendas no país pela entidade apontam para um crescimento global de 13,54%, considerando todos os segmentos somados, o que significa um total de 4.518.871 unidades emplacadas no mercado interno. Para automóveis e comerciais leves, a entidade projeta um aumento de 12%, totalizando 2.440.887 unidades emplacadas.
“Estamos prevendo uma possível melhora na oferta do crédito, assim como um ambiente positivo na indústria, que terá mais incentivos para o desenvolvimento de novos produtos, a partir do Programa MOVER, recém- anunciado pelo governo”, o presidente da Fenabrave, Andreta Junior.

Veja o ranking dos modelos mais vendidos no ES

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