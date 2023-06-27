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Carro popular

Buscas por carro zero km aumentam até 112% após medidas do governo

Plataforma de vendas on-line da OLX registrou salto na quantidade de pesquisas de usuários desde o anúncio das regras para a compra de carro popular por parte do governo federal
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

27 jun 2023 às 13:29

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 13:29

Novo Onix 1.0 MT6
Interesse sobre o Chevrolet Onix registrou crescimento de 126% de interações em site de compras de veículos Crédito: Chevrolet/Divulgação
A política de incentivos do governo federal para a compra de carro zero quilômetro levou não só uma corrida presencial às concessionárias, como também aos sites de compra e venda de automóveis. Um exemplo foi o aumento de 112% na média de usuários do OLX que contataram anunciantes em busca de modelos novos, quando comparado com os 90 dias anteriores.
Outro número que teve crescimento foi o de contatos de interessados por veículos seminovos, que subiu 115% no mesmo período, segundo pesquisa divulgada pelo Data OLX Autos.
“O crescente número de interações reflete a atenção cuidadosa dos consumidores brasileiros que desejam adquirir um veículo, observando atentamente os movimentos dos preços e os efeitos das novas medidas”, comenta o VP de Autos e Comercial da OLX, Flávio Passos.
Dos modelos mais baratos, o Renault Kwid é o que mais se destacou na plataforma, atingindo um aumento de interações de 218% na plataforma, de pessoas interessadas no carro. A procura por anúncios do subcompacto também cresceu, cerca de 40%, e os contatos com anunciantes de seminovos  do modelo registraram um acréscimo significativo de 117% em comparação aos últimos três meses.
“A iniciativa governamental impulsiona a comercialização de automóveis novos a preços mais acessíveis, o que, por sua vez, incentiva os compradores a colocarem seus veículos usados à venda. Portanto, esse fenômeno resulta em um aumento significativo tanto nas vendas de veículos novos quanto nos usados”, complementa.

Outros modelos

O Chevrolet Onix terminou o ano passado como o segundo mais vendido, com 85.252 unidades (apenas o modelo hatch) e começou 2023 como o modelo mais vendido, de acordo com o levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Portanto, já era de se esperar o alto interesse no hatch da Chevrolet, que registrou crescimento na plataforma OLX de 126% quando se fala em interações para compra de veículos zero quilômetro e de 20% na busca de anúncios de carro novo. A procura por um Onix seminovo também cresceu 117% nos contatos e 6% nas pesquisas de anúncios.
Outro modelo que teve destaque no crescimento de buscas e interações foi o Jeep Renegade. Mesmo estando bem próximo ao limite do teto do programa de descontos (a versão 1.3 Turbo 4x2 Flex tem preço sugerido no site da Jeep de R$ 119.990 e quando aplicada a redução de impostos, o valor fica em R$ 115.990), o SUV compacto viu aumentar em 100% as interações com interesse no zero quilômetro e 15% nas buscas por um modelo novo. Já com relação às buscas por um Renegade seminovo, os contatos cresceram 118% e as pesquisas de anúncios, 9%
Para o VP de Autos e Comercial da OLX Brasil o registro no aumento no interesse pelo Renegade na plataforma tem um motivo em especial, mesmo podendo ultrapassar a faixa de preço abrangida pela nova política: “em parte, é possível que os contatos com os anunciantes sejam por possíveis negociações”.

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