Montanhas capixabas: operação aplica R$ 481 mil em multas por desmatamento

A Operação Guardiões do Verde, iniciada no dia 14 de abril, e realizada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), terminou com quase meio milhão de reais em multas aplicadas por crimes ambientais na região serrana do Espírito Santo. O balanço foi divulgado pela corporação nesta terça-feira (13).
Segundo o BPMA, a ação teve como foco o combate ao desmatamento ilegal e outras infrações contra a flora, como exploração irregular de produtos florestais, intervenções em áreas protegidas e parcelamento irregular do solo.
Durante a operação, foram realizadas 53 fiscalizações em áreas consideradas sensíveis para crimes ambientais. Ao todo, os policiais confeccionaram 74 Informações Unificadas de Fiscalização (IUF) e 13 Termos Circunstanciados. As irregularidades identificadas resultaram em R$ 481.570,96 em multas aplicadas.
Mais de 530 mil metros quadrados embargados
De acordo com o balanço divulgado pela corporação, aproximadamente 592,8 mil metros quadrados foram fiscalizados durante a operação. Desse total, cerca de 530,7 mil metros quadrados acabaram embargados por causa das irregularidades encontradas.
Uso de drones e apoio aéreo
A Central de Monitoramento Ambiental do batalhão auxiliou no direcionamento das equipes por meio da análise de alertas de desmatamento. Ainda segundo a corporação, o uso de drones ajudou na identificação de áreas degradadas e aumentou a precisão das fiscalizações em campo.
A operação também contou com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que atuou no reconhecimento de áreas de difícil acesso com o uso de aeronaves.