Montanhas capixabas: operação aplica R$ 481 mil em multas por desmatamento

A Operação Guardiões do Verde, iniciada no dia 14 de abril, e realizada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), terminou com quase meio milhão de reais em multas aplicadas por crimes ambientais na região serrana do Espírito Santo. O balanço foi divulgado pela corporação nesta terça-feira (13).





Segundo o BPMA, a ação teve como foco o combate ao desmatamento ilegal e outras infrações contra a flora, como exploração irregular de produtos florestais, intervenções em áreas protegidas e parcelamento irregular do solo.





Durante a operação, foram realizadas 53 fiscalizações em áreas consideradas sensíveis para crimes ambientais. Ao todo, os policiais confeccionaram 74 Informações Unificadas de Fiscalização (IUF) e 13 Termos Circunstanciados. As irregularidades identificadas resultaram em R$ 481.570,96 em multas aplicadas.