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Fiscalização

Montanhas capixabas: operação aplica R$ 481 mil em multas por desmatamento

Mais de 530 mil metros quadrados foram embargados durante ação da Polícia Militar Ambiental

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2026 às 18:46
Operação contra desmatamento aplica quase R$ 500 mil em multas na região serrana do ES
Operação contra Guardião do Verde atuou no combate aos crimes contra a flora ambiental Divulgação | PMES

A Operação Guardiões do Verde, iniciada no dia 14 de abril, e realizada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), terminou com quase meio milhão de reais em multas aplicadas por crimes ambientais na região serrana do Espírito Santo. O balanço foi divulgado pela corporação nesta terça-feira (13).


Segundo o BPMA, a ação teve como foco o combate ao desmatamento ilegal e outras infrações contra a flora, como exploração irregular de produtos florestais, intervenções em áreas protegidas e parcelamento irregular do solo.


Durante a operação, foram realizadas 53 fiscalizações em áreas consideradas sensíveis para crimes ambientais. Ao todo, os policiais confeccionaram 74 Informações Unificadas de Fiscalização (IUF) e 13 Termos Circunstanciados. As irregularidades identificadas resultaram em R$ 481.570,96 em multas aplicadas.

Mais de 530 mil metros quadrados embargados

De acordo com o balanço divulgado pela corporação, aproximadamente 592,8 mil metros quadrados foram fiscalizados durante a operação. Desse total, cerca de 530,7 mil metros quadrados acabaram embargados por causa das irregularidades encontradas. 

Uso de drones e apoio aéreo

A Central de Monitoramento Ambiental do batalhão auxiliou no direcionamento das equipes por meio da análise de alertas de desmatamento. Ainda segundo a corporação, o uso de drones ajudou na identificação de áreas degradadas e aumentou a precisão das fiscalizações em campo.


A operação também contou com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que atuou no reconhecimento de áreas de difícil acesso com o uso de aeronaves. 

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