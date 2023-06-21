Saiba quais carros com desconto do governo vêm com mais tecnologia e segurança

O desconto para automóveis varia de R$ 2 mil a R$ 8 mil no preço dos veículos de até R$ 120 mil Crédito: Shutterstock

O volume de recursos solicitados pelas nove montadoras que possuem modelos contemplados pelo programa do carro mais barato do Governo Federal alcançou R$ 320 milhões e cresceu 88% em relação à semana retrasada. Foi o que apontou o último balanço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Boa parte desses veículos vêm equipados com motor 1.0 e câmbio manual, além de serem mais compactos e de possuírem acessórios limitados. Por outro lado, é possível encontrar à venda nas concessionárias capixabas carros com valores acessíveis que vêm de série com itens mais avançados, como computador de bordo, câmera 180º para estacionar, carregador de celular sem fio e botão de partida incluídos.

Além disso, a pessoa física poderá usufruir de mais tempo para garimpar com exclusividade. O prazo para comprar carros com desconto foi prorrogado nesta terça (20) para mais duas semanas.

Conheça alguns modelos à venda com recursos avançados:

Nissan

Todas as versões do Nissan Kicks 2024 têm regulagem de altura dos faróis Crédito: Nissan/Divulgação

A Nissan precisou adaptar o valor do Kicks para que o modelo fosse beneficiado pelo plano que busca reduzir o preço dos carros populares novos no Brasil, conforme explica Marcelo Barros, gerente de Marketing da Kobe Nissan. Ele destaca que o modelo conta com bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity, seis airbags, piloto automático, luzes de condução diurna DTRL, retrovisores externos com regulagem elétrica e monitoramento da pressão dos pneus (TPMS).

“A versão Active foi contemplada no quesito preço e a Sense sofreu uma adaptação de valores pela Nissan para entrar no programa de descontos. Entretanto, os acessórios foram mantidos, e os consumidores poderão usufruir dos mesmos recursos do SUV da Nissan de sempre”, reforça.

Fiat

A montadora italiana é a marca com mais modelos incluídos no pacote de descontos, é o que pontua o gerente de vendas da Orvel Fiat, Luciano Ribeiro. “Como o primeiro critério foi de veículos abaixo do preço de R$ 120 mil, a Fiat teve boa parte do seu portfólio comtemplado”, afirma.

Um dos exemplos, foi a redução de preços de alguns modelos mais caros do portfólio da Fiat, a exemplo do Fastback, que ganhou a versão Turbo 200 Automático , com valores que partem de R$ 119.990, ms que dentro do programa de descontos fica por R$ 115.990.

Além do motor com potência de 130 cv com etanol, ele tem, como itens de série, central multimídia de 8,4” com conexão sem fio, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado automático e digital, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, faróis e lanternas em LED, roda de liga leve 17”, 4 Airbags, Controle de Estabilidade (ESC) e Traction Control Plus (TC+).

Versão mais barata do Fastback tem central multimídia, ar-condicionado digital controle de estabilidade Crédito: Fiat/Divulgação

Outro carro procurado nas concessionárias da Fiat é o Argo, que teve uma queda de preço de R$ 77.500 para R$ 69.990. “Esse carro, em particular, é bem equipado e conta com computador de bordo, direção elétrica e travas elétricas”, aponta Luciano.

As versões de alguns modelos com câmbio automático também tiveram benefícios, como o próprio Argo, Trekking e Pulse Drive. No geral, mesmo os modelos de entrada da montadora são automóveis com farol LED, tela multimídia e câmera de ré.

O gerente de vendas da Orvel Fiat Colatina, Jordão Orletti, reforça que os incentivos maiores foram para os modelos de preços baixos e a Fiat saiu ainda mais na frente quando adicionou bônus nos modelos, totalizando em até R$ 10 mil em descontos. “Até mesmo os modelos mais em conta já possuem multimídia, airbags, controle de tração e estabilidade”, complementa.

Hyundai

Além do desconto que faz parte do pacote do governo, a Prime Hyundai incluiu um bônus que dobrou o incentivo para ampliar a compra dos modelos zero quilômetro.

Na concessionária, é possível adquirir um HB20 Sense a partir de R$ 69.990, com controle de tração e de estabilidade, assistente de partida para rampa, seis airbags, bluetooth, comando de som no volante, piloto automático e limitador de velocidade.

O Hyundai HB20S tem versões de topo com itens de segurança e tecnologia de série Crédito: Hyundai/Divulgação

Outra opção com valores dentro do programa do governo é a versão sedã do compacto, o HB20S, cujos valores começam partem de R$ 83.990 e vão até R$ 120.590, na versão Platinum Plus. A versão Platinum, que sai a R$ 111.390 tem, entre seus itens de série, com painel de instrumentos digital, também ar-condicionado digital automático, faróis de neblina, alerta de saída segura e alerta de presença no banco traseiro.

“Os carros evoluíram e estão cada vez mais modernos e tecnológicos, até mesmo as versões de entrada, proporcionando mais segurança e conforto aos motoristas”, comenta o gerente de vendas da Prime Hyundai, Ezequiel Duque.

Toyota

O gerente regional do Espírito Santo da Kurumá, Rafael Ribeiro Duarte, explica que o Toyota Yaris, modelo da marca contemplado no pacote, tem como diferencial ser equipado em todas as versões com controles de estabilidade (VSC) e de tração (TRC) e assistente de subida (HAC). “Isso traz mais comodidade em saídas de aclive, impedindo que o veículo desça por até três segundos para a troca de pedal”, comenta.

Além disso, é equipado com sete airbags em todas as versões, proporcionando segurança para todos a bordo. “O modelo carrega o DNA Toyota de qualidade, confiança e durabilidade. Nossos clientes contam com a tranquilidade de cinco anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular e limite de cinco anos ou 100 mil quilômetros para uso comercial”, destaca.

O Toyota Yaris XS é uma das versões que entraram no programa de descontos Crédito: Karine Nobre

Além disso, o motor é 1.5 Dual VVT-i 16v DOHC Flex e possui câmbio automático CVT Multidrive sete velocidades, além de desempenhar 110 cavalos de potência.

O automóvel também é equipado com o sistema multimídia Toyota Play+. O painel digital de alta resolução (TFT) tem até 16 funções, e o acendimento automático dos faróis traz a comodidade de luz em ambientes de baixa iluminação. Já o ar-condicionado digital permite manter a temperatura ideal.

Renault

O gerente regional da Renault, Bruno Fortes, garante que o Kwid é o carro mais barato do mercado hoje. Mesmo com uma redução de R$ 72.990 para R$ 64.490, ele mantém a composição tradicional, com quatro airbags, direção elétrica, Media Nav oito polegadas com espelhamento de smartphone com Android e Apple, funções Eco Coaching e Eco Scoring integradas ao multimídia, comando de satélite de áudio e câmera de ré.

O Renault Kwid tem versão completa com multimídia e câmera de ré, dentro do programa de descontos Crédito: Renault/Divulgação

“Não retiramos sequer um equipamento ou pacote e ainda oferecemos três anos de total garantia. Por essa razão, zeramos o estoque no ES e as expectativas foram superadas, visto que há muito tempo não recebíamos tantos consumidores”, observa Fortes.

Chevrolet

A concessionária informou que os modelos ofertados contendo os descontos do Governo são: toda linha do Onix, Montana MT e Spin LS e LT. São modelos que vão até R$ 120 mil e o benefício foi feito com base em critérios estabelecidos pela MP, como fonte de energia estabelecida, consumo energético, preço público sugerido e densidade produtiva do veículo.

A versão MT da Montana vem com seis airbags, central multimídia e motor turbo Crédito: Chevrolet/Divulgação

Os principais diferenciais que contém na linha Onix são seis airbags, central multimídia com tela sensível ao toque, controle de tração e estabilidade, motor turbo, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiros, piloto automático, wi-fi e até bancos de couro.

Já a Montana Versão MT possui caçamba multi-flex, seis airbags, até sete dispositivos conectados simultaneamente ao wi-fi, central multimídia com tela sensível ao toque, motor turbo, Chevrolet My Link com tela LCD sensível ao toque oito polegadas e computador de bordo.

Já a Spin Versão LS e MT tem airbag duplo, vidros elétricos dianteiros, freios ABS e motor 1.8.

Volkswagen

Na Volkswagen, Polo, Virtus e T-Cross Sense são os modelos que tiveram descontos mais expressivos, segundo explica o gerente comercial da Vitoriawagen Guarapari, Miguel Ângelo.

O Virtus, por exemplo, tem carregamento de celular por indução, painel de instrumentos digital e sistema de som touchscreen, seis airbags e sistema de frenagem automática pós colisão. Já o SUV T-Cross tem entre seus equipamentos, transmissão automática de 6 velocidades, controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (ASR), bloqueio eletrônico do diferencial (EDS), sistema start & Stop.

“O nosso carro de entrada é o Polo Track e se destaca por possuir como diferenciais a direção elétrica, ar-condicionado, vidros e travas elétricos, farol LED diurno, central de mídia e computador de bordo, volante multifuncional, ancoragem isofix, controles eletrônicos de estabilidade e de tração, bloqueio do diferencial (EDS), além de assistente de saída em rampas”, detalha Ângelo.

O Volkswagen T-Cross tem transmissão automática de 6 velocidades, controle eletrônico de estabilidade e controle de tração Crédito: Divulgação/Volkswagen

Peugeot e Citroën

O gerente das concessionárias Peugeot e Citroen de Vila Velha, Phillippe Aguiar, afirmou que a empresa bimarca está oferecendo desconto no Citroën C3 Live, que era comercializado em torno de R$ 72.990 e, hoje, está sendo oferecido por R$ 62.990. “Por ser de entrada, ele vem com itens de segurança obrigatórios, no entanto, não possui rádio e central multimídia e rodas de liga leve, por exemplo”, alerta.

Peugeot 208 é considerado um modelo com boa lista de equipamentos desde a versão de entrada Crédito: Peugeot/Divulgação