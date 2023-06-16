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Guerra de preços

Commander e Fastback ganham novas versões de entrada mais baratas

De olho na MP do governo federal, Stellantis lança novas versões para modelos da Jeep e da Fiat e ainda reduz preços da linha da Toro a diesel
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

16 jun 2023 às 17:41

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 17:41

Fiat Fastback Turbo 200 Automático
Fiat Fastback ganha nova versão, que entra na faixa de descontos para compra do carro zero Crédito: Fiat/Divulgação
Desde o anúncio das regras da Medida Provisória (MP) com incentivos para a compra do carro zero quilômetro, as montadoras estão fazendo uma disputa de preços para aproveitar o período de um mês concedido pelas regras. Desta vez a Stellantis, conglomerado que detém marcas como a Fiat e a Jeep, anunciou versões novas de entrada para os SUVs Commander e Fastaback, além de reduzir os preços da linha a diesel da Toro.
Começando pelo Commander, modelo de sete lugares da Jeep que chegou em agosto de 2021, ele ganha agora uma versão de entrada, mais barata da linha, a partir de R$ 229.990. Atualmente, o modelo é líder na categoria D-SUV, com 32% de participação nas vendas, atingindo a marca de 35 mil unidades vendidas.
A nova versão Longitude vem equipada com motor T270, que oferece 185 cv e 270 Nm, câmbio automático de seis velocidades e o modo de condução Sport. Por fora, a versão tem rodas de liga leve de 18” e conjunto óptico full LED.
Jeep Commander Longitude
A nova versão Longitude vem equipada com motor T270 Crédito: Jeep/Divulgação
Por dentro, ele está equipado com cluster digital de 10,25” e central multimídia com tela touch de 10,1” com navegação embarcada e espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto por conexão sem fio. A versão tem ainda bancos com revestimento em suede e, no painel frontal, couro com acabamento cromado.
O para-brisas e vidros laterais são térmicos e o modelo também tem o rebatimento automático dos retrovisores, chave presencial e ar-condicionado dual zone com canal dedicado aos assentos traseiros.
A versão Longitude também conta com detecção de ponto cego, park assist e seis airbags de série: dois frontais, dois laterais e dois de cortina. O modelo tem três cores disponíveis: Preto Carbon, Prata Billet Bicolor e Cinza.

Fiat Fastback

Fiat Fastback Turbo 200 Automático
O Fiat Fastback ganha a versão Turbo 200 Automático, com preços que partem de R $119.990 Crédito: Fiat/Divulgação
Já o Fiat Fastback ganha a versão Turbo 200 Automático, com preços que partem de R$ 119.990, o que coloca o SUV cupê em uma outra faixa de preço e assim, dentro dos requisitos necessários para participar do incentivo do governo federal. Com o desconto, segundo a montadora, os preços chegam a R$ 115.990.
Ele vem equipado com motor turbo 200 Flex com potência de 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina, e torque de 200 Nm. O propulsor permite que o modelo vá de 0 a 100km/h em 9,4 segundos. No consumo, segundo a montadora, ele faz até 14,6 km/l na estrada. Ele está equipado, ainda, com câmbio automático de 7 velocidades.
Como itens de série, ele tem também central multimídia de 8,4”, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado automático e digital, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, faróis e lanternas em LED, roda de liga leve 17”, 4 Airbags, Controle de Estabilidade (ESC) e Traction Control Plus (TC+). Ao todo, o modelo tem cinco opções de cores: Branco Banchisa, Prata Bari, Preto Vulcano, Cinza Silverstone e Cinza Strato.

Fiat Toro diesel mais barata

Nova Fiat Toro 2022
Fiat não alterou itens de série das versões a diesel da Toro com a redução de preços Crédito: Fiat/Divulgação
Já a Fiat Toro teve uma redução de R$ 20 mil do valor das versões Volcano Turbo Diesel, Ranch e Ultra do modelo, sendo que nenhum conteúdo de seus itens de série foi alterado com o reposicionamento de preço, afirma a Fiat.
O objetivo, com a redução de preço, é atrair mais compradores para o modelo, uma vez que o segmento de picapes têm esquentado bastante este ano, com os lançamentos mais recentes e os que vêm por aí ainda, no próximo semestre.

Confira os preços:

Jeep Commander:

  • Jeep Commander Longitude Turbo Flex AT6: R$ 229.990
  • Jeep Commander Limited Turbo Flex AT6: R$ 246.790
  • Jeep Commander Overland Turbo Flex AT6: R$ 273.590
  • Jeep Commander Limited Turbo Diesel 4x4 AT9: R$ 294.590
  • Jeep Commander Overland Turbo Diesel 4x4 AT9: R$ 319.590

Fiat Toro diesel:

  • Toro Volcano Turbodiesel 4x4 AT9 2023: R$ 188.590 
  • Toro Ranch Turbodiesel 4x4 AT9 2023: R$ 205.790
  • Toro Ultra Turbodiesel 4x4 AT9 2023: R$ 206.890

Fiat Fastback

  • Fiat Fastback Turbo 200 Automático: R$ 119.990

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