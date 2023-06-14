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Simples assim

Polo Track abdica do requinte e vira o carro de passeio mais vendido do Brasil

Hatch compacto da Volkswagen teve seu posicionamento mudado no final de 2022, simplificado para ganhar mais competitividade
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

14 jun 2023 às 13:50

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 13:50

Volkswagen Polo Track
O Polo foi apresentado no Brasil em 2002 como um compacto requintado derivado do médio Golf Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
O Polo foi apresentado no Brasil em 2002 como um compacto requintado derivado do médio Golf – mesma função que tinha no mercado europeu desde seu lançamento, em 1974. Em 2017, o hatch compacto da Volkswagen teve sua sexta geração lançada no Brasil e tornou-se o primeiro no país a utilizar a plataforma MQB, que deu origem à nova geração do Jetta, ao T-Cross e ao Nivus.
Até 2022, o Polo ocupava uma posição periférica no ranking de automóveis mais vendidos do país – terminou o ano em 52º lugar, com 8.182 unidades, média de 682 emplacamentos mensais. O posicionamento do modelo mudou com a estreia da linha 2023, em setembro do ano passado.
Simplificado para ganhar competitividade, o Polo viu suas vendas crescerem a partir de dezembro, com o lançamento da versão Track 1.0 MPI, a mais barata da linha. A função mercadológica do Polo Track é herdar os compradores do Gol, que saiu de linha por não ser compatível com o Proconve L7, a atual fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, mas ainda era muito procurado – especialmente por frotistas.
Volkswagen Polo Track
Polo viu suas vendas crescerem a partir de dezembro, com o lançamento da versão Track 1.0 MPI Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Em maio, aconteceu o que a Volkswagen esperava: o Polo assumiu a liderança nacional entre os carros de passeio, com 7.636 vendas – no ranking geral dos automóveis, ficou atrás apenas da picape Fiat Strada, com 9.716 emplacamentos. Provando que, de fato, “herdou” o prestígio do Gol entre os veículos de frotas, mais da metade das vendas do Polo no mês passado foram fora do varejo – ou seja, vendas diretas para frotistas.

Medida Provisória

As vendas do Polo devem seguir embaladas por conta da Medida Provisória 1.175, criada pelo Governo Federal para baixar os preços dos carros e que eliminou impostos como ICMS e PIS/Cofins por prazo determinado.
Volkswagen Polo Track
Modelo passou a ter preço sugerido de R$ 74.990 após MP do governo Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Assim que houve a divulgação da Medida Provisória, as fabricantes começaram a anunciar descontos. O Polo Track, anteriormente vendido por R$ 82.290, passou a ter preço sugerido de R$ 74.990. As outras cinco versões do Polo formam a tradicional “escada evolutiva” em termos de preços e equipamentos.
As variantes manuais, que dividem o mesmo motor 1.0 de três cilindros aspirado flex de 84 cavalos e 10,3 kgfm de torque com câmbio de 5 marchas, são a Track e a 1.0 MPI (oferecida por R$ 78.390, já com os descontos).
Também com câmbio manual, a intermediária 170 TSI (R$ 89.990) é movida por um motor 1.0 tricilíndrico turbinada flex de 116 cavalos e 16,8 kgfm de torque. No topo da linha, ficavam as automáticas Comfortline TSI (R$ 102.500) e Highline TSI (R$ 108.290) – ambas também adotam o motor 170 TSI, mas acoplado a um câmbio automático de 6 marchas.
Volkswagen Polo Track
Hatch tem motor 1.0 de três cilindros aspirado flex de 84 cavalos e 10,3 kgfm de torque com câmbio de 5 marchas Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Em janeiro deste ano, surgiu a esportiva GTS com o motor 250 TSI, um 1.4 turbo de quatro cilindros com 150 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque, com preço de R$ 146.790.

Versão básica

A versão mais básica do hatch da Volkswagen, produzida em Taubaté (SP), segue o “Family Look” da marca alemã. Na dianteira, enquanto as versões mais caras do Polo trazem um conjunto óptico inspirado no Golf europeu – composto por farol alto, baixo, sinalização diurna e luz de posição e direcional totalmente em leds –, na Track, o conjunto é halógeno.
Os acabamentos cromados ou na cor da carroceria das versões mais caras dão lugar a revestimentos em preto fosco na Track, que vem com rodas de aço aro 15 com calotas pretas e pneus 185/65.
Volkswagen Polo Track
Polo Track vem com rodas de aço aro 15 com calotas pretas e pneus 185/65. Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Na traseira, as lanternas da Track são escurecidas e o logo da Volkswagen e o nome da versão estão centralizados na tampa do porta-malas. O Polo Track é disponível nas cores sólidas Preto Ninja (sem acréscimo de preço) e Branco Cristal (a do modelo testado, que aumenta R$ 900) e na as metálicas Prata Sirius e Cinza Platinum, com acréscimo de R$ 1.650.
A versão Track do Polo tem uma lista de equipamentos minimalista. Vem com bancos em tecido, alerta de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros, ar-condicionado, banco do motorista com ajuste de altura, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos, travamento elétrico e remoto das portas e preparação para rádio.
O único opcional oferecido, por R$ 920, é o Rádio Media Plus II (presente no modelo avaliado), que inclui quatro alto-falantes, tomada USB tipo C e volante multifuncional.
Em termos de conforto e segurança, o Polo Track traz quatro airbags – dois dianteiros e dois laterais –, controle eletrônico de estabilidade, distribuidor eletrônico de estabilidade, controle de tração, bloqueio eletrônico do diferencial, Hill Hold Control (assistente para partida em subidas) e Isofix para cadeirinhas de criança.
Volkswagen Polo Track
O logo da Volkswagen e o nome da versão estão centralizados na tampa do porta-malas Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Além das configurações mais básicas de Fiat Mobi e Argo, Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Renault Stepway e Kwid, Peugeot 208 e Citroën C3, um dos principais rivais do Polo Track é a versão 1.0 MPI do próprio Polo, que usa o mesmo “powertrain”.
Por R$ 3.400 a mais, o 1.0 MPI acrescenta faróis de leds com luz de condução diurna de leds integrada, sistema de som “touchscreen” Composition Touch com App-connect (inclui quatro alto-falantes, tomada USB tipo C e volante multifuncional), computador de bordo, sistema de alarme com comando remoto (Keyless), sistemas de controle da perda de pressão pneus e de frenagem automática pós-colisão, revestimento da porta e lateral em tecido e maçanetas e carenagens dos retrovisores externos na cor do veículo.

Cabine à moda antiga

Entrar na versão Track do Polo é quase uma viagem no tempo – a uma época nem tão distante, quando os carros não exibiam as multimídias com telas multicoloridas, atualmente onipresentes. As evidências de despojamento da versão Track – inerentes à tarefa de criar uma variante mais barata para o Polo – são generalizadas.
Além do som (opcional) que mais parece aqueles antigos “motorrádios”, os painéis de porta dianteiros, que em outras versões são forrados em tecido, vêm “no plástico” na Track. A coluna de direção não oferece regulagens.
Volkswagen Polo Track
A variante mais barata do Polo tem um interior mais simplificado Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Não há comandos elétricos para os retrovisores – apenas anacrônicas hastes para ajustá-los. Os bancos são inteiriços, com regulagem de altura para o do motorista, e os traseiros também têm encosto fixo. E até o painel de instrumentos segue a linha “vintage”. Ao menos, tudo é bem montado e os encaixes são precisos.
Opcional da versão Track, o Rádio Media Plus II inclui quatro alto-falantes, tomada USB tipo C e volante multifuncional. Não é muito, mas amplia expressivamente as possibilidades de usabilidade – não oferece as possibilidades de entretenimento e informação de um multimídia, mas permite ouvir rádio ou músicas do celular e atender às chamadas no “viva voz” via Bluetooth.
Repetindo o que foi feito no restante da linha Polo, as alças de apoio acima das janelas foram suprimidas. Para abrir o porta-malas, é preciso usar o controle remoto em um botão na chave ou um comando no painel – um botão convencional na tampa traseira facilitaria a vida.

O valor da experiência

O propulsor 1.0 MPI aspirado que move a versão Track do Polo entrega 84 cavalos com etanol (77 cavalos com gasolina) e 10,3 kgfm com etanol (9,6 kgfm com gasolina). Apesar dos números comedidos de potência e torque, o 1.0 MPI consegue entregar um desempenho satisfatório quando bem orquestrado pelo câmbio manual de 5 marchas, com relações muito bem acertadas. Empurra bem os 1.054 quilos da opção mais barata do hatch compacto (desde que não se tenha preguiça de usar o câmbio) e preserva a sensação de consistência tradicional dos modelos germânicos. Uma característica que se expressa na precisão dos engates secos do câmbio mecânico e na direção elétrica, que torna-se mais rígida conforme o carro ganha velocidade.
Segundo a Volkswagen, o Polo Track acelera de zero a 100 km/h em 13,4 segundos com etanol e em 13,8 segundos com gasolina. A velocidade máxima fica em 169 km/h com etanol e 166 km/h com gasolina.
Volkswagen Polo Track
Na traseira, as lanternas da versão Track são escurecidas Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
Nada que passe nem perto da esportividade, mas a harmonia do conjunto motor/câmbio não transmite a sensação de morosidade encontrada em outros hatches com motorização 1.0 aspirada.
Em termos de consumo, a Track também não faz tão feio. De acordo com o Inmetro, a configuração mais barata do Polo faz 9,3 km/l com etanol e 13,5 km/l com gasolina na cidade e 10,5 km/l com etanol e 15 km/l com gasolina na estrada.
O Polo Track preserva algumas das boas tradições “herdadas” do bom e velho Golf que lhe deu origem na Alemanha, há quase 50 anos. Sempre foi um carro “bom de curva” e continua a entregar bons resultados nos trechos sinuosos.
Nos mais de 20 anos de mercado brasileiro, sua suspensão já foi mais do que adaptada às duras condições das ruas e estradas locais – e a percepção de robustez que caracterizava o velho Gol parece ter sido reeditada no Polo Track. Mérito da moderna plataforma MQB e do conjunto suspensivo específico da Track, que transmitem equilíbrio e segurança.

Ficha técnica

Volkswagen Polo Track
Até 2022, o Polo ocupava uma posição periférica no ranking de automóveis mais vendidos do país Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Volkswagen Polo Track 1.0 MPI

  • Motor: dianteiro, transversal, três cilindros, 999 cm3, 12V, aspirado, injeção multiponto e comando duplo de válvulas no cabeçote
  • Potência: 84 cavalos com etanol e 77 cavalos com gasolina
  • Torque: 10,3 kgfm com etanol e 9,6 kgfm com gasolina
  • Câmbio: manual de 5 marchas
  • Tração: dianteira
  • Direção: elétrica e progressiva
  • Suspensão: dianteira tipo MacPherson com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidais. Traseira tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidais.
  • Carroceria: hatch compacto com quatro portas para cinco ocupantes
  • Dimensões: 4,07 metros de comprimento, 1,75 metro de largura, 1,47 metro de altura, 2,56 metros de entre-eixos
  • Rodas e pneus: 185/65 R15
  • Freios: discos ventilados na dianteira e tambores atrás
  • Peso: 1.054 quilos
  • Tanque: 52 litros
  • Porta-malas: 300 litros
  • Preço da versão: R$ 82.290 (R$ 74.990 com os descontos da Medida Provisória 1.175). A cor Branco Cristal aumenta o preço em R$ 900 e o opcional Rádio Media Plus II acrescenta R$ 920.

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