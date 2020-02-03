Novo Polo GTS chega com motor turbo 1.4

Motorização do Polo GTS é a mesma do T-Cross, Tiguan e Jetta Crédito: Volkswagen/divulgação

A contagem regressiva finalmente acabou. A Volkswagen iniciou a venda do novo Polo GTS nas concessionárias de todo o país, trazendo a sigla de volta após 26 anos. Ao unir tecnologia, inovação e tradição, o carro torna-se uma nova referência em esportividade dentro do segmento. Chega agora com o valor inicial salgado de R$ 99.470 e pode alcançar R$ 103.440 com opcionais. Sai cerca de 35% mais caro do que a versão topo de linha do Polo, a Highline, que custa R$ 76.990.

Sobre o Virtus GTS, a boa notícia é que chegará em fevereiro, mas certamente deve passar dos R$ 100 mil.

Com motor 1.4 TSI flex, o Polo e o Virtus GTS entregam 150 cv e 25,5 kgfm de torque, com etanol ou gasolina, além de possuírem câmbio automático de seis marchas e tração dianteira. Esse propulsor também é usado no Jetta, T-Cross e Tiguan. Leva ainda o sistema Start&Stop que ajuda no consumo. Não haverá versão com câmbio manual.

Com motor 1.4 TSI flex, o Polo e o Virtus GTS entregam 150 cv e 25,5 kgfm de torque Crédito: Volkswagen/divulgação

Testamos o veículo e, ao pisar no acelerador, o hatch sai com bastante agilidade e mostra equilíbrio. Também demonstra eficiência nas retomadas. De acordo com a fabricante, ele vai de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos. A velocidade chega a 207 km/h.

Compete diretamente com o Renault Sandero RS, a partir de R$ 69.690. O rival possui motor flex 2.0, que atinge 150 cavalos de potência quando gira a 4.000 rpm, com o torque de 20,9 kgfm e câmbio manual de 6 marchas.

DESIGN

O Polo GTS tem vários detalhes exclusivos, como os faróis full LED, ligados por um filete vermelho, grade do radiador do modelo colmeia com o logo GTS e rodas redesenhadas, diamantadas de 17 polegadas, com pneus 205/50 e escape duplo.

Na cabine, a cor preta marca presença no teto, bancos e laterais de porta. Com pegada esportiva, os bancos são firmes e possuem apoio nas curvas, e agregam suporte de cabeça. O revestimento mescla tecido e couro e costuras vermelhas, também estampadas no volante e na alavanca de câmbio. O carro está disponível em opções de tons preto, branco e vermelho. Ao selecionar as cores metálicas prata, azul e cinza, haverá a adição de R$ 1.570.

O carro conta com o seletor de modo de condução (normal/sport/eco/individual). O consumo na cidade é de 11 km/l na gasolina, chegando a 13,7 km/l na estrada. Tem abertura de portas e partida com chave presencial, piloto automático, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, bloqueio eletrônico de diferencial, ar-condicionado automático, saídas de ar traseiras, sistema de frenagem pós-colisão, câmera de ré, sensor de estacionamento, painel de instrumentos digital de 10,2, entre outros. O pacote de som Beats é um dos opcionais, por R$ 2.400, que inclui alto-falantes, tweeters, subwoofer e amplificador.

Modelo traz sigla GTS, rodas diamantadas 17 e escape duplo Crédito: Volkswagen/divulgação