Potência não é o número mais importante do seu carro

Ao chegar a uma concessionária para comprar um carro, uma das primeiras perguntas do consumidor é sobre a potência. É uma característica que faz os olhos do condutor brilharem. Mas, sozinho, o número de cavalos-vapor (cv) não é muito preciso quando se trata da capacidade do motor. Saiba ao que deve ficar atento para não se enganar na compra.

É importante verificar se motor alcança o torque e a potência máxima com poucas rotações. Crédito: Freepik

Ricardo Fischer, gerente de valuation da KBB Brasil, explica que a potência é a rapidez com a qual você empurra o carro ao longo de uma certa distância. Quanto maior, mais rápido seu carro sai do lugar e atinge certa velocidade.

O valor, assim como o torque, sempre está acompanhado do número de rotações por minuto (rpm), os famosos giros do motor. Ele indica quantas rotações em um minuto o motor tem que fazer para o carro alcançar sua capacidade máxima de potência ou torque. Geralmente, a quantidade de rpm necessárias para a potência ser liberada é maior do que para o torque. O problema é quando esse número é muito alto. Uma potência máxima liberada com rotações muito altas, provavelmente, não vai ser usada por completo. Porque exigiria altas velocidades, explica Fischer.

Potência X Torque

Na hora de comprar um carro, o gerente de valuation considera o torque uma informação mais importante do que a potência. Comparando dois motores parecidos, um com oito e outro com 16 válvulas, com a mesma potência na mesma rotação, o de oito acelera mais que o de 16. Isso acontece porque com 16 válvulas o carro tem alta potência, já que puxa mais ar, mas retém menos. Já o de oito retém mais ar e, por isso, tem torque maior.