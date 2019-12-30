Potência não é o número mais importante do seu carro

Ao chegar a uma concessionária para comprar um carro, uma das primeiras perguntas do consumidor é sobre a potência. É uma característica que faz os olhos do condutor brilharem. Mas, sozinho, o número de cavalos-vapor (cv) não é muito preciso quando se trata da capacidade do motor. Saiba ao que deve ficar atento para não se enganar na compra.
Ricardo Fischer, gerente de valuation da KBB Brasil, explica que a potência é a rapidez com a qual você empurra o carro ao longo de uma certa distância. Quanto maior, mais rápido seu carro sai do lugar e atinge certa velocidade.
O valor, assim como o torque, sempre está acompanhado do número de rotações por minuto (rpm), os famosos giros do motor. Ele indica quantas rotações em um minuto o motor tem que fazer para o carro alcançar sua capacidade máxima de potência ou torque. Geralmente, a quantidade de rpm necessárias para a potência ser liberada é maior do que para o torque. O problema é quando esse número é muito alto. Uma potência máxima liberada com rotações muito altas, provavelmente, não vai ser usada por completo. Porque exigiria altas velocidades, explica Fischer.
Potência X Torque
Na hora de comprar um carro, o gerente de valuation considera o torque uma informação mais importante do que a potência. Comparando dois motores parecidos, um com oito e outro com 16 válvulas, com a mesma potência na mesma rotação, o de oito acelera mais que o de 16. Isso acontece porque com 16 válvulas o carro tem alta potência, já que puxa mais ar, mas retém menos. Já o de oito retém mais ar e, por isso, tem torque maior.
Para ele, somente o valor da potência não diz muito sobre o motor. Para saber se um carro é realmente potente, o motorista deve saber toda a especificação do motor. Já que um carro com alta potência não necessariamente vai arrancar rápido, ou ter força necessária para se sair bem em ultrapassagens. O mais importante é verificar se ele alcança o torque e a potência máxima com poucas rotações.