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Quantos cavalos?

Potência não é o número mais importante do seu carro

A potência é quem chama atenção, mas sozinha não diz muito sobre o motor. É preciso analisar outros números, como torque e a quantos giros ela é liberada ao máximo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 16:03

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 16:03

Ao chegar a uma concessionária para comprar um carro, uma das primeiras perguntas do consumidor é sobre a potência. É uma característica que faz os olhos do condutor brilharem. Mas, sozinho, o número de cavalos-vapor (cv) não é muito preciso quando se trata da capacidade do motor. Saiba ao que deve ficar atento para não se enganar na compra.
É importante verificar se motor alcança o torque e a potência máxima com poucas rotações. Crédito: Freepik
Ricardo Fischer, gerente de valuation da KBB Brasil, explica que a potência é a rapidez com a qual você empurra o carro ao longo de uma certa distância. Quanto maior, mais rápido seu carro sai do lugar e atinge certa velocidade.
O valor, assim como o torque, sempre está acompanhado do número de rotações por minuto (rpm), os famosos giros do motor. Ele indica quantas rotações em um minuto o motor tem que fazer para o carro alcançar sua capacidade máxima de potência ou torque. Geralmente, a quantidade de rpm necessárias para a potência ser liberada é maior do que para o torque. O problema é quando esse número é muito alto. Uma potência máxima liberada com rotações muito altas, provavelmente, não vai ser usada por completo. Porque exigiria altas velocidades, explica Fischer.

Potência X Torque

Na hora de comprar um carro, o gerente de valuation considera o torque uma informação mais importante do que a potência. Comparando dois motores parecidos, um com oito e outro com 16 válvulas, com a mesma potência na mesma rotação, o de oito acelera mais que o de 16. Isso acontece porque com 16 válvulas o carro tem alta potência, já que puxa mais ar, mas retém menos. Já o de oito retém mais ar e, por isso, tem torque maior.
Para ele, somente o valor da potência não diz muito sobre o motor. Para saber se um carro é realmente potente, o motorista deve saber toda a especificação do motor. Já que um carro com alta potência não necessariamente vai arrancar rápido, ou ter força necessária para se sair bem em ultrapassagens. O mais importante é verificar se ele alcança o torque e a potência máxima com poucas rotações.

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