Viagens de fim de ano: o que você deve checar antes de pegar a estrada

Especialistas destacam que é importante fazer uma revisão do carro antes de viagens longas Crédito: Freepik

Férias escolares, Natal, ano novo… no mês de dezembro o movimento nas rodovias brasileiras tende a aumentar significativamente, com muitos motoristas e famílias fazendo viagens longas. Para aqueles que planejam percorrer trajetos longos, é ainda mais importante fazer uma revisão do automóvel antes de colocá-lo na estrada para evitar falhas e acidentes.

Segundo dados do Atlas da Década de Ações para Segurança Viária, entre 2011 e 2020 mais de 59 mil acidentes foram causados por defeito mecânico. Além disso, entre janeiro e agosto de 2021 e 2022, passou de 150 mil o número de motoristas multados por conduzir veículos em mau estado de conservação ou reprovados na avaliação de segurança veicular. Ou seja, além de diminuir o risco de acidentes, fazer a manutenção do carro antes de viajar também pode ajudar o motorista a evitar multas e contratempos.

Ainda que o mecânico responsável pela revisão cheque o funcionamento do veículo, como um todo, o especialista no setor automotivo e colunista de Motor Ricardo Barbosa lista os principais pontos que devem ser checados antes de uma viagem longa.

Baterias

Ricardo explica que é importante checar a carga e realizar a limpeza da bateria, que é a responsável por fornecer energia elétrica para o carro, sendo essencial para o seu funcionamento. Outro cuidado importante é evitar deixar o sistema de som ligado por muito tempo.

O motorista pode fazer o teste levando a bateria em uma rede autorizada do fabricante, onde o técnico responsável medirá a carga. Segundo o site da Moura Baterias, o multímetro (aparelho usado para fazer o teste) deve apontar um número entre 12.3V e 12.8V com o carro desligado para que a bateria seja considerada carregada.

Além disso, quando for dada a partida no carro, uma bateria em boas condições de uso deve segurar a carga e não apresentar uma queda de voltagem para menos de 9V, ainda segundo o site da empresa.

Radiador

Ricardo destaca que é importante checar o nível da água no radiador com o carro desligado e, durante a viagem, observar o ponteiro do marcador de temperatura. Principalmente em dias de calor extremo, essa peça ajuda a prevenir o superaquecimento do motor, que pode causar danos graves ao veículo.

“O radiador tem uma função primordial. Quando a água quente entra pelo radiador, ele faz refrigerar a água, que fica fria para voltar para o motor”, explica.

Por isso, é essencial completar o nível do líquido de arrefecimento e checar o estado da tampa e das mangueiras do radiador. Os danos mais comuns ao radiador são vazamentos das mangueiras, mal funcionamento da válvula e oxidação de peças de arrefecimento.

Pneus

“É fundamental que o pneu esteja em bom estado, calibrar ajuda a não desgastar e a economizar combustível. O fabricante recomenda a pressão com peso máximo ou carga normal. Não esqueça do pneu estepe, de alinhar e balancear também, é muito importante”, destaca Ricardo.

A calibragem dos pneus deve ser feita semanalmente, com base na quantidade de libras descrita no manual do proprietário (em alguns carros, essa informação também está na porta do motorista). O melhor horário para fazer a calibragem é pela manhã, antes de sair com o carro, pois o ar tende a se expandir com o calor e mascarar a calibragem exata.

O alinhamento e o balanceamento também são procedimentos que garantem o bom funcionamento do carro: o primeiro por ajustar os ângulos das rodas, aumentando o desempenho do veículo, e o segundo por compensar o peso do pneu e da roda, que não são perfeitamente uniformes.

Óleo do motor

Além de contribuir para o controle da temperatura motor, checar o óleo lubrificante também é essencial para evitar problemas durante a viagem.

“Trocar o óleo e o filtro de óleo é muito importante em uma viagem, você irá garantir ao motor uma vida útil bem maior. Caso você já tenha feito a troca do óleo há pouco tempo, verifique o nível do mesmo. Sem óleo, o carro vai fundir o motor e a sua viagem será interrompida”, alerta o especialista.

Em média, a troca de óleo deve ser feita a cada seis meses ou 10 mil quilômetros, mas essa frequência pode variar. Ao trocar o lubrificante é importante que também seja trocado o filtro de óleo para não misturar o sujo com o novo.

Luzes

“As luzes indicativas são muito importantes, luz de freio, farol, luz de seta etc. Você não pode esquecer de ligar o farol baixo nas rodovias”, adverte Ricardo, que também reforça que andar com essas luzes queimadas é uma infração passível de multa. Além disso, o especialista cita a importância de ter atenção às luzes que ficam no painel do motorista.

“Não dá pra fazer uma viagem sem observar o painel de instrumentos. Ele indica se o carro está com algum problema e as luzes indicativas sempre informam alguma coisa. Para dúvidas, verifique o manual do fabricante”, aconselha.

Ferramentas

Mesmo que o motorista tome as devidas precauções e faça as checagens citadas, imprevistos ainda podem acontecer. Nesses casos, é sempre importante contar com as ferramentas certas. “Uma caixa de ferramentas pode ser muito útil em caso de uma pequena pane. Lembre-se de verificar o macaco, o triângulo e a chave de roda”, cita Ricardo.

Ao constatar algum defeito com o carro na estrada, o motorista deve se dirigir ao acostamento – quando possível – e, caso não seja um problema que ele possa consertar, acionar o seu seguro ou a assistência que a operadora da rodovia oferece.

O que mais não pode deixar de ser checado?

Alguns cuidados devem ser redobrados em épocas de movimento elevado nas estradas Crédito: Freepik

Além das checagens, que são indispensáveis antes de viajar, Ricardo também cita algumas dicas e cuidados adicionais aos quais os motoristas devem se atentar:

Cuidado com o excesso de bagagem: é proibido ter volumes soltos dentro do carro.



é proibido ter volumes soltos dentro do carro. Não dirija cansado: procure dormir bem no dia anterior.



procure dormir bem no dia anterior. Redobre a atenção: principalmente neste período de férias e festas de fim de ano.



principalmente neste período de férias e festas de fim de ano. Faça sua rota considerando as paradas para abastecer, descansar e esticar as pernas.



Cuidado pra não esquecer a documentação do veículo.



Não deixe para fazer a revisão na última hora: nela o seu mecânico também irá checar outros itens importantes, como correias, limpeza dos bicos injetores, freio, suspensão, palheta do para-brisa e ar condicionado.

