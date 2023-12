Atenção dobrada

Viagens de fim de ano: o que você deve checar antes de pegar a estrada

Para quem planeja viajar de carro, é importante fazer uma revisão do automóvel antes de colocá-lo na estrada para evitar falhas e acidentes

Especialistas destacam que é importante fazer uma revisão do carro antes de viagens longas. (Freepik)

Férias escolares, Natal, ano novo… no mês de dezembro o movimento nas rodovias brasileiras tende a aumentar significativamente, com muitos motoristas e famílias fazendo viagens longas. Para aqueles que planejam percorrer trajetos longos, é ainda mais importante fazer uma revisão do automóvel antes de colocá-lo na estrada para evitar falhas e acidentes.

Segundo dados do Atlas da Década de Ações para Segurança Viária, entre 2011 e 2020 mais de 59 mil acidentes foram causados por defeito mecânico. Além disso, entre janeiro e agosto de 2021 e 2022, passou de 150 mil o número de motoristas multados por conduzir veículos em mau estado de conservação ou reprovados na avaliação de segurança veicular. Ou seja, além de diminuir o risco de acidentes, fazer a manutenção do carro antes de viajar também pode ajudar o motorista a evitar multas e contratempos.

Ainda que o mecânico responsável pela revisão cheque o funcionamento do veículo, como um todo, o especialista no setor automotivo e colunista de Motor Ricardo Barbosa lista os principais pontos que devem ser checados antes de uma viagem longa.

Baterias

Ricardo explica que é importante checar a carga e realizar a limpeza da bateria, que é a responsável por fornecer energia elétrica para o carro, sendo essencial para o seu funcionamento. Outro cuidado importante é evitar deixar o sistema de som ligado por muito tempo.

O motorista pode fazer o teste levando a bateria em uma rede autorizada do fabricante, onde o técnico responsável medirá a carga. Segundo o site da Moura Baterias, o multímetro (aparelho usado para fazer o teste) deve apontar um número entre 12.3V e 12.8V com o carro desligado para que a bateria seja considerada carregada.

Além disso, quando for dada a partida no carro, uma bateria em boas condições de uso deve segurar a carga e não apresentar uma queda de voltagem para menos de 9V, ainda segundo o site da empresa.

Radiador

Ricardo destaca que é importante checar o nível da água no radiador com o carro desligado e, durante a viagem, observar o ponteiro do marcador de temperatura. Principalmente em dias de calor extremo, essa peça ajuda a prevenir o superaquecimento do motor, que pode causar danos graves ao veículo.

“O radiador tem uma função primordial. Quando a água quente entra pelo radiador, ele faz refrigerar a água, que fica fria para voltar para o motor”, explica.

Por isso, é essencial completar o nível do líquido de arrefecimento e checar o estado da tampa e das mangueiras do radiador. Os danos mais comuns ao radiador são vazamentos das mangueiras, mal funcionamento da válvula e oxidação de peças de arrefecimento.

Pneus

“É fundamental que o pneu esteja em bom estado, calibrar ajuda a não desgastar e a economizar combustível. O fabricante recomenda a pressão com peso máximo ou carga normal. Não esqueça do pneu estepe, de alinhar e balancear também, é muito importante”, destaca Ricardo.

A calibragem dos pneus deve ser feita semanalmente, com base na quantidade de libras descrita no manual do proprietário (em alguns carros, essa informação também está na porta do motorista). O melhor horário para fazer a calibragem é pela manhã, antes de sair com o carro, pois o ar tende a se expandir com o calor e mascarar a calibragem exata.

O alinhamento e o balanceamento também são procedimentos que garantem o bom funcionamento do carro: o primeiro por ajustar os ângulos das rodas, aumentando o desempenho do veículo, e o segundo por compensar o peso do pneu e da roda, que não são perfeitamente uniformes.

Óleo do motor

Além de contribuir para o controle da temperatura motor, checar o óleo lubrificante também é essencial para evitar problemas durante a viagem.

“Trocar o óleo e o filtro de óleo é muito importante em uma viagem, você irá garantir ao motor uma vida útil bem maior. Caso você já tenha feito a troca do óleo há pouco tempo, verifique o nível do mesmo. Sem óleo, o carro vai fundir o motor e a sua viagem será interrompida”, alerta o especialista.

Em média, a troca de óleo deve ser feita a cada seis meses ou 10 mil quilômetros, mas essa frequência pode variar. Ao trocar o lubrificante é importante que também seja trocado o filtro de óleo para não misturar o sujo com o novo.

Luzes

“As luzes indicativas são muito importantes, luz de freio, farol, luz de seta etc. Você não pode esquecer de ligar o farol baixo nas rodovias”, adverte Ricardo, que também reforça que andar com essas luzes queimadas é uma infração passível de multa. Além disso, o especialista cita a importância de ter atenção às luzes que ficam no painel do motorista.

“Não dá pra fazer uma viagem sem observar o painel de instrumentos. Ele indica se o carro está com algum problema e as luzes indicativas sempre informam alguma coisa. Para dúvidas, verifique o manual do fabricante”, aconselha.

Ferramentas

Mesmo que o motorista tome as devidas precauções e faça as checagens citadas, imprevistos ainda podem acontecer. Nesses casos, é sempre importante contar com as ferramentas certas. “Uma caixa de ferramentas pode ser muito útil em caso de uma pequena pane. Lembre-se de verificar o macaco, o triângulo e a chave de roda”, cita Ricardo.

Ao constatar algum defeito com o carro na estrada, o motorista deve se dirigir ao acostamento – quando possível – e, caso não seja um problema que ele possa consertar, acionar o seu seguro ou a assistência que a operadora da rodovia oferece.

O que mais não pode deixar de ser checado?

Alguns cuidados devem ser redobrados em épocas de movimento elevado nas estradas. (Freepik)

Além das checagens, que são indispensáveis antes de viajar, Ricardo também cita algumas dicas e cuidados adicionais aos quais os motoristas devem se atentar:

Cuidado com o excesso de bagagem: é proibido ter volumes soltos dentro do carro.



é proibido ter volumes soltos dentro do carro. Não dirija cansado: procure dormir bem no dia anterior.



procure dormir bem no dia anterior. Redobre a atenção: principalmente neste período de férias e festas de fim de ano.



principalmente neste período de férias e festas de fim de ano. Faça sua rota considerando as paradas para abastecer, descansar e esticar as pernas.



Cuidado pra não esquecer a documentação do veículo.



Não deixe para fazer a revisão na última hora: nela o seu mecânico também irá checar outros itens importantes, como correias, limpeza dos bicos injetores, freio, suspensão, palheta do para-brisa e ar condicionado.



GABRIEL MAZIM é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionado pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.

