Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Calor intenso danifica o carro? Aprenda cuidados para evitar problemas
Tá quente!

Calor intenso danifica o carro? Aprenda cuidados para evitar problemas

Seu veículo precisa ser também uma prioridade nos dias de sol. Especialistas dão dicas para evitar prejuízos e ajudar nos cuidados com seu automóvel
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

02 out 2023 às 16:03

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 16:03

Saiba quais os cuidados necessários para reduzir danos em seu carro causados pelo calor intenso
Conscientização e precaução são essenciais para garantir a segurança de todos os ocupantes do veículo. Crédito: Shutterstock
Ainda não é verão, mas as temperaturas no ES estão extremamente altas. Haja água, praia, picolé, ventilador, ar-condicionado — está valendo de tudo para amenizar o calor. Mas quanto ao seu veículo, você sabia que esse excesso de calor pode ser prejudicial para ele também?

Ameaça invisível 

Muitas vezes, a sensação de alta temperatura pode ser sentida com mais intensidade quando entramos no carro que está  estacionado ao sol. O que pode parecer apenas um desconforto momentâneo representa, na verdade, um risco significativo à saúde e à segurança.
O calor extremo pode danificar os veículos. Os componentes internos, como painéis de controle e estofamentos, podem sofrer deformações ou rachaduras.
Para evitar esse tipo de problema, especialistas dão dicas de cuidados para proteger seu veículo. Confira: 

1. Evite deixar eletrônicos por muito tempo no carro

Materiais eletrônicos podem parecer, muitas vezes, inofensivos. Mas é preciso ter cautela ao deixar esses objetos no carro, principalmente, no calor.  Eles podem superaquecer e se tornarem prejudiciais ao veículo ou até mesmo ao próprio objeto. 
"Tomar cuidado com eletrônicos, principalmente os itens que possuem baterias de lítio, é essencial. Porque o elemento é muito sensível à temperatura e pode gerar danos ao carro e ao equipamento"
Ivan Carlos Abreu  - Capitão do Corpo de Bombeiros ES
Veja quais os cuidados tomar para evitar danos causados pelo calor intenso em seu carro
Mesmo se não houver risco de incêndio, os eletrônicos podem sofrer danos e até mesmo parar de funcionar por conta do calor  Crédito: Shutterstock

2. Atenção com materiais inflamáveis 

A exposição ao calor pode ocasionar até mesmo explosões em seu veículo. Líquidos e sólidos inflamáveis precisam de atenção. Esteja atento a possíveis vazamentos de óleo, gasolina e materiais semelhantes.  
Veja quais os cuidados tomar para evitar danos causados pelo calor intenso em seu carro
Materiais inflamáveis necessitam de atenção o tempo todo, mas no calor e dentro do veículo a atenção deve ser redobrada Crédito: Shutterstock

3. Procure sempre a sombra 

Nós sabemos que nem sempre é possível estacionar na sombra. Mas, para evitar grandes danos, é crucial tomar medidas preventivas. Além disso, nunca deixe crianças ou animais de estimação em um carro exposto ao calor, mesmo que seja por um curto período. 
Veja quais os cuidados tomar para evitar danos causados pelo calor intenso em seu carro
Um dos riscos mais alarmantes está relacionado a crianças e pets deixados em carros quentes Crédito: Shutterstock
Sempre estacione em áreas sombreadas ou utilize protetores solares para o para-brisa. E, acima de tudo, esteja ciente dos sinais de insolação e desidratação se você ou alguém estiver dentro de um carro quente. Sempre que puder, prefira espaços com menos incidência do sol.

4. Previna-se 

A exposição constante ao sol pode prejudicar a pintura e causar danos ao interior do carro ao longo do tempo. Portanto, busque se prevenir para esse tipo de situação. Faça a proteção da pintura para evitar a perda de coloração e brilho, revista os vidros com película automotiva (lembrando de obedecer a legislação quanto ao limite de transparência). 
Veja quais os cuidados tomar para evitar danos causados pelo calor intenso em seu carro
A prevenção é a melhor defesa. Isso vale também para o seu veículo  Crédito: Shutterstock
Outro cuidado é com os bancos de couro, que podem rachar com muita exposição ao sol. portanto, uma recomendação é usar um hidratante.
"Hoje em dia existem alguns produtos que auxiliam na proteção contra os danos do calor. Com o auxilio de um mecânico de confiança e uma loja segura, é possível tornar o sol menos prejudicial ao veículo."
Michel Rodrigues  - Gerente de Serviços da Contauto
O calor está "de matar",  mas seu veículo não precisa ser prejudicado por causa disso. Sobretudo, não permita que seu carro se torne uma armadilha sob o sol escaldante. 

LEIA MAIS EM MOTOR

Óleos e resíduos automotivos: o que é feito com o que sobra?

Estética automotiva que vai além de apenas manter o carro bonito

Guia prático de como escolher a oficina correta para seu automóvel

Descubra quando é a hora certa de trocar o aditivo e o óleo do motor

Saiba quando fazer as revisões do seu carro no tempo certo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor Verão Carro Manutenção Manutenção Veicular Manutenção Automotiva
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados