Calor intenso danifica o carro? Aprenda cuidados para evitar problemas

Conscientização e precaução são essenciais para garantir a segurança de todos os ocupantes do veículo. Crédito: Shutterstock

Ainda não é verão, mas as temperaturas no ES estão extremamente altas. Haja água, praia, picolé, ventilador, ar-condicionado — está valendo de tudo para amenizar o calor. Mas quanto ao seu veículo, você sabia que esse excesso de calor pode ser prejudicial para ele também?

Ameaça invisível

Muitas vezes, a sensação de alta temperatura pode ser sentida com mais intensidade quando entramos no carro que está estacionado ao sol. O que pode parecer apenas um desconforto momentâneo representa, na verdade, um risco significativo à saúde e à segurança.

O calor extremo pode danificar os veículos. Os componentes internos, como painéis de controle e estofamentos, podem sofrer deformações ou rachaduras.

Para evitar esse tipo de problema, especialistas dão dicas de cuidados para proteger seu veículo. Confira:

1. Evite deixar eletrônicos por muito tempo no carro

Materiais eletrônicos podem parecer, muitas vezes, inofensivos. Mas é preciso ter cautela ao deixar esses objetos no carro, principalmente, no calor. Eles podem superaquecer e se tornarem prejudiciais ao veículo ou até mesmo ao próprio objeto.

"Tomar cuidado com eletrônicos, principalmente os itens que possuem baterias de lítio, é essencial. Porque o elemento é muito sensível à temperatura e pode gerar danos ao carro e ao equipamento" Ivan Carlos Abreu - Capitão do Corpo de Bombeiros ES

Mesmo se não houver risco de incêndio, os eletrônicos podem sofrer danos e até mesmo parar de funcionar por conta do calor Crédito: Shutterstock

2. Atenção com materiais inflamáveis

A exposição ao calor pode ocasionar até mesmo explosões em seu veículo. Líquidos e sólidos inflamáveis precisam de atenção. Esteja atento a possíveis vazamentos de óleo, gasolina e materiais semelhantes.

Materiais inflamáveis necessitam de atenção o tempo todo, mas no calor e dentro do veículo a atenção deve ser redobrada Crédito: Shutterstock

3. Procure sempre a sombra

Nós sabemos que nem sempre é possível estacionar na sombra. Mas, para evitar grandes danos, é crucial tomar medidas preventivas. Além disso, nunca deixe crianças ou animais de estimação em um carro exposto ao calor, mesmo que seja por um curto período.

Um dos riscos mais alarmantes está relacionado a crianças e pets deixados em carros quentes Crédito: Shutterstock

Sempre estacione em áreas sombreadas ou utilize protetores solares para o para-brisa. E, acima de tudo, esteja ciente dos sinais de insolação e desidratação se você ou alguém estiver dentro de um carro quente. Sempre que puder, prefira espaços com menos incidência do sol.

4. Previna-se

A exposição constante ao sol pode prejudicar a pintura e causar danos ao interior do carro ao longo do tempo. Portanto, busque se prevenir para esse tipo de situação. Faça a proteção da pintura para evitar a perda de coloração e brilho, revista os vidros com película automotiva (lembrando de obedecer a legislação quanto ao limite de transparência).

A prevenção é a melhor defesa. Isso vale também para o seu veículo Crédito: Shutterstock

Outro cuidado é com os bancos de couro, que podem rachar com muita exposição ao sol. portanto, uma recomendação é usar um hidratante.

"Hoje em dia existem alguns produtos que auxiliam na proteção contra os danos do calor. Com o auxilio de um mecânico de confiança e uma loja segura, é possível tornar o sol menos prejudicial ao veículo." Michel Rodrigues - Gerente de Serviços da Contauto