Descubra quando é a hora certa de trocar o aditivo e o óleo do motor

Gentil Fortunato Mendes tem 64 anos, é aposentado, mas, atualmente, atua como motorista de aplicativo. Por isso, o carro se tornou um item indispensável na hora de cumprir a rotina de trabalho. Ficar atento ao veículo e manter uma manutenção preventiva em dia é fundamental nesses casos para que ele não fique na mão, o que inclui conferir os níveis de óleo e de aditivos do motor.

“Eu fiz isso na semana passada. É um hábito que me acompanha. Gosto sempre de utilizar o óleo indicado pelo fabricante e também faço uma troca de peças originais, seguindo as especificações recomendadas”, explica o motorista.

Esse cuidado, inclusive, ajudou-o a identificar um problema no motor do veículo. Logo após realizar a manutenção preventiva, Gentil Fortunato observou o vazamento do líquido de resfriamento. O motorista retornou com o veículo para a oficina e conseguiu constatar que o problema era na bomba d'água.

“Todos os dias antes de sair de casa eu costumo verificar os níveis dos líquidos de resfriamento para me dar segurança no trânsito. Além de sempre realizar a troca do óleo antes de vencer os 10 mil quilômetros”, pontua.

O gerente de pós-venda da Contauto, Marcelo Porto, explica que essa é a quilometragem recomendada para troca do óleo do motor, mas caso o motorista não use o veículo com regularidade, a recomendação é de uma troca de óleo a cada 12 meses.

“Isso varia de acordo com o manual do veículo, então é importante ficar de olho nas recomendações. Também vale ressaltar que não realizar a troca do óleo pode levar a um consumo maior de combustível e com o tempo ele pode acabar se tornando graxa dentro do motor. Assim, onde ele deveria estar circulando vai acabar obstruindo", detalha.

12 MESES OU 10 MIL KM É O TEMPO RECOMENDADO PARA A TROCA DO ÓLEO DO MOTOR

Entretanto, quando falamos dos aditivos para o motor, Marcelo Porto se atenta que o prazo de validade também é de 12 meses, mas no geral se fala de 30 mil quilômetros rodados.

"Isso porque estamos falando de um produto com um prazo de validade e caso ele tenha contato com o ar, então o sistema já estará contaminado", pontua o gerente de pós-vendas da Contauto.

Por isso, o recomendado é sempre fazer essa troca em uma oficina ou concessionária com profissionais de confiança. Isso porque, de acordo com o gerente de pós-venda da CVC, Rogério Lopes Monteiro, alguns carros podem usar água com semi-minerais e uma troca pelo tipo potável pode gerar a cristalização do líquido de arrefecimento.

"Eu recomendo sempre ficar atento às especificações dessas propriedades. E, se ao parar em um posto com combustível e o frentista lhe alertar sobre essa troca, mas você não tiver o conhecimento, então procure uma oficina ou uma concessionária de confiança para avaliar", finaliza.

Quando trocar?