Linha 2025

Nova Citroën Jumpy começa a ser vendida no Brasil com motor mais potente e econômico

A van mais vendida da marca francesa recebeu um novo propulsor 2.2 Turbodiesel e conta com duas versões; preços partem de R$ 223.990

Nova Citroën Jumpy começa a ser vendida no Brasil com motor mais potente e econômico

Antonio Filosa é o novo CEO global do grupo Stellantis; executivo liderou a empresa na América do Sul

Linha 2025 da scooter BMW C 400 X já está em pré-venda no país

Assim como os furgões Fiat Scudo e Peugeot Expert – ambos também da Stellantis –, a van da Citroën passou pela mudança na motorização para atender às novas regras de emissões de poluentes do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve L8).>

A Jumpy conta ainda com capacidade de carga de até 1,5 tonelada e tem 5,3 m de comprimento, 6,1 m³ de volume e 1,97 m de altura. Segundo a montadora, o modelo pode ser convertido em veículos de passeio com 7+1 lugares, minibus com 10+1 lugares, ambulância, refrigerado, serviços logísticos, oficina móvel, transporte de pessoas com necessidades especiais e até motorhome.>