GAC inicia operação no Brasil com lançamento de 4 carros elétricos e um híbrido

Fundada em 1997 na cidade de Guangzhou e com presença em mais de 70 países, montadora é a sexta maior fabricante de automóveis da China

Publicado em 27 de maio de 2025 às 17:16 - Atualizado há um dia

GAC Aion ES, Aion Y, Hyptec HT, Aion V e GS4 foram apresentados no mesmo dia em que a marca chegou oficialmente ao país Crédito: Divulgação

Embaladas pelo forte apoio do governo da China, as marcas daquele país assumiram o protagonismo da eletrificação automotiva mundial – e também dominaram os segmentos de carros elétricos e híbridos no Brasil. Além da BYD, da GWM (com as submarcas Haval, Ora e Tank), da Zeeker, da Omoda & Jaecoo, da Riddara, da Neta e da JAC (que estreou no Brasil em 2011 com modelos a combustão mas passou a importar apenas elétricos em 2022), já atua no mercado nacional de eletrificados a sino-brasileira Caoa Chery (associação do grupo brasileiro Caoa com a montadora chinesa Chery, que tem fábrica na cidade goiana de Anápolis). >

Outras chinesas fabricantes de veículos elétricos – como a Geely, a Leapmotor (do grupo Stellantis), a Changan e a MG Motor – têm chegada prevista para este ano. Quem desembarca agora é a GAC (que o marketing brasileiro apresenta como “gê-a-cê”), sigla da holding estatal Guangzhou Automobile Group. >

Fundada em 1997 na cidade de Guangzhou e com presença em mais de 70 países, a sexta maior fabricante de automóveis da China inicia sua operação brasileira com a importação de cinco modelos: os utilitários esportivos elétricos Ayon V, Aion Y e Hyptec HT, o sedã elétrico Aion ES e o SUV híbrido GS4. >

A nova marca começa com 83 pontos de venda, distribuídos entre 33 concessionárias e 50 pontos em shoppings centers. A expectativa é alcançar 120 pontos de vendas até o fim de 2025, em todas as regiões do Brasil. Em fevereiro deste ano, a GAC inaugurou um centro de distribuição em Cajamar (SP). >

“O Brasil passa a ser a ‘casa’ da GAC fora da China, já que estamos falando de um mercado prioritário para a companhia globalmente. Faremos em solo brasileiro carros com as mais modernas tecnologias do mundo”, afirma Feng Xingya, CEO do GAC Group. >

“A GAC busca se tornar a primeira montadora chinesa com uma linha de produção integral no Brasil, abrangendo veículos a combustão, híbridos e elétricos, além de estabelecer um centro de pesquisa e de desenvolvimento no país. Pretendemos comercializar 8 mil carros até dezembro. Para 2026, a meta é vender 29 mil automóveis”, complementa Wei Haigang, presidente da GAC Internacional. Não há definição sobre onde será a fábrica brasileira da marca, prevista para o final de 2026.>

Entre seus destaques tecnológicos, a GAC aponta a plataforma energética Aion EV, a bateria Magazine 2.0, o ecossistema ADiGO (que inclui cockpit inteligente, direção assistida de nível L2 e comandos por voz com base em Inteligência Artificial) e a arquitetura eletrônica X-Soul. >

Os compradores dos veículos da GAC no primeiro mês de lançamento, até 30 de junho, ganharão um carregador portátil em todos os modelos 100% elétricos – que custaria R$ 7 mil –, três anos de manutenção gratuita ou 100 mil quilômetros, dois anos de assistência da montadora 24 horas e dois anos de internet (para os modelos Aion V e Hyptec HT). >

Modelos GAC lançados no Brasil

GAC Aion V - R$ 214.990

GAC Aion V 1 de 5

O SUV elétrico médio é uma das principais apostas da GAC. Trazido na versão Elite e com a proposta de ser um modelo equilibrado entre desempenho, autonomia e espaço interno, é oferecido no Brasil por R$ 214.990. Com 4,60 metros de comprimento, entre-eixos de 2,77 metros e porta-malas de 427 litros, o Aion V traz visual com linhas angulares e faróis que, segundo a GAC, são inspirados nas garras de um Tiranossauro Rex. >

O SUV é movido por motor de 204 cavalos e 24,4 kgfm de torque, que o leva a alcançar 160 km/h de velocidade máxima e a acelerar de zero a 100 km/h em 7,9 segundos. A bateria de 75,3 kWh proporciona autonomia de 389 quilômetros (Inmetro), com recarga rápida de 30% a 80% em 16 minutos (DC de 180 kW). Em carregador convencional (220V – 20A), a recarga entre 30% e 80% leva oito horas e meia. >

No interior de padrão refinado, um destaque é o compartimento integrado para transportar alimentos ou bebidas que resfria e congela até -15ºC e esquenta até 50ºC. O banco traseiro reclinável até 137 graus, no estilo da classe executiva de aviões, proporciona conforto em longas viagens. >

O modelo vem com nove alto-falantes, carregador sem fio para celular, painel digital de 8,8 polegadas, tela multimídia sensível ao toque de 14,6 polegadas com conectividade Apple CarPlay (com fio) e Bluetooth, navegação nativa, Wi-Fi e V2L (capacidade de carregar aparelhos elétricos externos a partir da bateria). O pacote ADAS traz piloto automático adaptativo, assistente de permanência de faixa, alerta de colisão frontal e traseira, frenagem autônoma de emergência, assistente de congestionamento e alerta de tráfego cruzado traseiro.>

Aion Y - R$ 174.990

O médio Aion Y assume a função de “SUV de entrada” da linha GAC no Brasil Crédito: Divulgação

Com preço de R$ 174.990 na versão Premium e de R$ 184.990 na Elite, o médio Aion Y assume a função de “SUV de entrada” da linha GAC no Brasil. Com estilo contemporâneo e um indisfarçável tempero oriental, o Aion Y é um crossover médio urbano com 4,53 metros de comprimento, entre-eixos de 2,75 metros e porta-malas de 361 litros.>

O motor elétrico de 204 cavalos e 22,9 kgfm de torque (o mesmo do Aion V) proporciona aceleração de zero a 100 km/h em 8,5 segundos e velocidade máxima de 150 km/h. A bateria de 63,2 kWh (menor que a do Aion V) entrega 318 quilômetros de autonomia (Inmetro) e pode ser recarregada de 30% a 80% em 55 minutos (DC de 75 kW). >

Entre os destaques do Ayon Y, estão a aerodinâmica (Cx 0,278) e as portas com grande amplitude de abertura. No interior, além do painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e do multimídia “touchscreen” com 14,6 polegadas, há carregador por indução e sistema keyless. O modelo oferece assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência, assistente de congestionamento e piloto automático adaptativo.>

Hyptec HT - R$ 299.990

O motor do Hyptec HT entrega 245 cavalos de potência e 31,5 kgfm de torque Crédito: Divulgação

“Top” da linha GAC no Brasil, o Hyptec HT tem a proposta de combinar alta performance e um conjunto robusto de tecnologias. Com 4,93 metros de comprimento, 1,92 metro de largura e entre-eixos de 2,93 metros, oferece espaço para cinco ocupantes e porta-malas para até 670 litros. >

O modelo chega em duas versões – Elite, por R$ 299.990, e Ultra, por R$ 349.990 – sendo a última equipada com portas traseiras estilo asa de gaivota, acionadas eletricamente. O sistema é articulado para abrir com segurança mesmo em vagas estreitas, com sensores de proximidade e mecanismo antiesmagamento.

O motor do Hyptec HT entrega 245 cavalos de potência e 31,5 kgfm de torque. A bateria de 72,7 kWh (fosfato de ferro-lítio), com arrefecimento líquido e arquitetura modular com proteção contra incêndio, oferece 362 quilômetros de autonomia (padrão Inmetro) e carregamento rápido de 30% a 80% em 29 minutos com carregador DC de 120 kW. >

No interior com padrão requintado, destacam-se a tela multimídia de 14,6 polegadas, o painel digital, o sistema de som com 22 alto-falantes, o teto solar panorâmico fixo, os bancos com ajuste elétrico, massagem e ventilação, a câmera 360 graus, o “frunk” (compartimento frontal sob o capô) de 55 litros e compartimento adicional sob o assoalho. O pacote ADAS inclui piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência e monitoramento de ponto cego.>

Aion ES - R$ 169.990

Modelo de entrada da linha, o Aion ES é o único sedã dos lançamentos iniciais Crédito: Divulgação

Modelo de entrada da linha GAC e único sedã dos lançamentos iniciais (os outros quatro são SUVs), o médio elétrico parte de R$ 169.990 na versão única Plus e é voltado ao uso executivo e corporativo. O três volumes tem 4,81 metros de comprimento, entre-eixos de 2,75 metros e porta-malas de 453 litros. >

Conta com motor de 136 cavalos e 22,9 kgfm de torque, além de bateria de 55,2 kWh, que oferece autonomia de 314 quilômetros (Inmetro). A recarga de 30% a 80% leva 37 minutos em carregador rápido (DC de 75 kW).

Por dentro, o espaço é generoso para até cinco ocupantes, mas o ambiente é mais sóbrio e simplificado em relação ao restante da linha. O painel digital tem 3,5 polegadas, e a central multimídia tem tela de 8 polegadas. O modelo não oferece dispositivos ADAS, porém, conta com controle de estabilidade, sensores de estacionamento, quatro airbags, ar-condicionado dual zone e assistente de rampa.>

GS4 - R$ 189.990

O GS4 é o único híbrido da GAC na estreia no Brasil Crédito: Divulgação

O único híbrido da GAC na estreia no Brasil parte de R$ 189.990 na versão Premium e chega a R$ 199.990 na Elite. Combina um motor elétrico de 182 cavalos a um a gasolina 2.0 de 140 cavalos, que opera no ciclo Atkinson. A potência combinada chega a 235 cavalos. O HEV (Hybrid Electric Vehicle) não é plug-in – a bateria de 2,1 kWh é recarregada apenas por regeneração (em frenagens e desacelerações) ou pelo motor térmico. O conjunto proporciona autonomia de até 705 quilômetros, com consumo na cidade de 14,1 km/l e na estrada de 11,8 km/l (conforme ciclo do Inmetro) >

Com 4,68 metros de comprimento, 1,90 metro de largura e entre-eixos de 2,75 metros, o GS4 tem suspensão independente nas quatro rodas. O porta-malas tem capacidade entre 638 e 1.586 litros (com a fileira traseira rebatida). >

O pacote de assistência à condução inclui controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego e tráfego cruzado traseiro. No interior, a tela multimídia tem 10,1 polegadas e o painel digital é de 10,25 polegadas. O som tem seis alto-falantes (na versão Elite) e há “head-up display” (projeção de informações no para-brisa), teto panorâmico fixo, bancos com ajuste elétrico e carregador por indução.>

Ficha Técnica GAC Aion V

GAC Aion V tem preços a partir de R$ 214.990 Crédito: Divulgação

Motor : elétrico síncrono de ímã permanente frontal

: elétrico síncrono de ímã permanente frontal Potência : 204 cavalos (150 kW)

: 204 cavalos (150 kW) Torque : 24,4 kgfm

: 24,4 kgfm Câmbio : automático de uma marcha

: automático de uma marcha Tração : dianteira

: dianteira Bateria : íons de lítio com capacidade de 75,3 kWh. Capacidade de carregamento de 6,6 kW em corrente alternada e de 180 kW em corrente contínua

: íons de lítio com capacidade de 75,3 kWh. Capacidade de carregamento de 6,6 kW em corrente alternada e de 180 kW em corrente contínua Autonomia : 389 quilômetros (Inmetro)

: 389 quilômetros (Inmetro) Direção : eletricamente assistida

: eletricamente assistida Carroceria : SUV de quatro portas e cinco lugares

: SUV de quatro portas e cinco lugares Dimensões : 4,60 metros de comprimento, 1,87 metros de largura, 1,68 metro de altura e 2,77 metros de entre-eixos

: 4,60 metros de comprimento, 1,87 metros de largura, 1,68 metro de altura e 2,77 metros de entre-eixos Peso : 1.920 quilos

: 1.920 quilos Porta-malas : 427 litros

: 427 litros Suspensão : Independente, com MacPherson na dianteira e multlink na traseira

: Independente, com MacPherson na dianteira e multlink na traseira Freios : discos ventilados na frente e sólidos na traseira

: discos ventilados na frente e sólidos na traseira Rodas e pneus: aro 19 em alumínio com pneus 225/45R19

e pneus: aro 19 em alumínio com pneus 225/45R19 Preço: a partir de R$ 214.990 >

