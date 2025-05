SUV de entrada

Volkswagen Tera é lançado no Brasil com preços a partir de R$ 99.990

Novo utilitário esportivo de entrada da marca no país será vendido no país a partir de junho e terá quatro versões, com valores que vão até R$ 139.990; veja detalhes divulgados pela montadora

Publicado em 26 de maio de 2025 às 17:02 - Atualizado há 8 horas

As primeiras 999 unidades do VW Tera MPI MT vão custar a partir de R$ 99.990 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Após uma longa espera, a Volkswagen finalmente lançou o Tera no mercado brasileiro. O SUV vai começar a ser vendido no país a partir do dia 5 de junho, em quatro versões: MPI, TSI, Comfort e High. No lançamento, os preços partem de R$ 99.990 (versão MPI) e vão até R$ 139.990 (versão High), mas apenas as primeiras 999 unidades da versão de entrada serão vendidas por este preço – que, depois, sobre para R$ 103.990.>

Com esses valores, o utilitário chega para concorrer com modelos como o Fiat Pulse – que teve uma nova linha anunciada recentemente – e o Renault Kardian. No catálogo da VW no Brasil, o Tera fica posicionado entre o Polo e o Nivus. >

Produzido em Taubaté (SP), o modelo é construído sobre a base MQB-A0 e mede 4,15 m de comprimento, 1.777 mm de largura, 1.504 mm de altura e 2.566 mm de entre-eixos. O porta-malas tem 350 litros de capacidade, pela medição VDA.>

O motor 1.0 MPI aspirado da versão de entrada do SUV é o mesmo do Polo Track, que entrega 84 cv de potência e 10,3 kgfm de torque. Já as demais versões contam com propulsor turboflex 1.0 170 TSI, com 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque – com transmissão automática de seis velocidades nas duas versões mais caras.>

>

Confira a lista completa de equipamentos e preços de cada versão: >

VW Tera MPI MT

A versão de entrada MPI MT conta com o mesmo motor 1.0 aspirado do Polo Track Crédito: Volkswagen/Divulgação

Preço: a partir de R$ 99.990 (primeiras 990 unidades)>

6 airbags

Frenagem automática de emergência

Ar-condicionado manual

Ajuste de altura para o banco do motorista

Assistente de partida em rampas

Coluna de direção com ajustes de altura e profundidade

Retrovisores externos elétricos

Vidros dianteiros e traseiros elétricos

Faróis e lanternas de LED

Painel de instrumentos em tela de 8

Piloto automático

Rodas de aço com calotas de 15”

Sensor de estacionamento traseiro

Chave canivete com controle

Frenagem autônoma de emergência

Controles de tração e estabilidade

Computador do bordo

Sistema multimídia VW Play com espelhamento sem fio e tela de 10"

Detector de fadiga. >

VW Tera TSI MT

O Tera TSI MT oferece rodas de 16" com calotas, aplique no painel e volante em couro Crédito: Volkswagen/Divulgação

Preço: A partir de R$ 116.990>

Itens da MPI MT, mais:

Rodas de 16” com calotas

Aplique no painel em tecido

Volante multifuncional com acabamento premium

Opcional: VW Play Connect

Opcional: rodas de 16” de liga-leve >

VW Tera Comfort

O Tera Comfort TSI é o primeiro da linha com o piloto automático adaptativo Crédito: Volkswagen/Divulgação

Preço: A partir de R$ 126.990>

Itens da TSI MT, mais:

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)

Rodas de liga leve 16”

VW Play Connect;

Chave presencial com partida por botão

Câmbio automático de seis marchas

Opcional: ar-condicionado Climatronic Touch >

VW Tera High

Preço: A partir de R$ 139.990>

Itens da Comfort, mais:

Rodas de liga leve de 17”

Luzes ambientes;

Ar-condicionado automático e digital

Painel de instrumentos de 10,25”

Carregador de celular por indução

Bancos de couro sintético

Opcional: pacote ADAS (assistente de mudança de faixa, detector de ponto-cego, assistente traseiro de saída de vaga, park assist e travel assist) por + R$ 2.839

Opcional: pacote Outfit The Town (rodas escurecidas, detalhes em preto, teto em preto) por + R$ 2.300 >

Design e tecnologia

Todas as versões do Tera contam com a central multimídia VW Play com tela de 10” Crédito: Volkswagen/Divulgação

O Tera vai inaugurar a nova identidade visual da Volkswagen no Brasil, com destaque para a coluna traseira robusta, os faróis de LED com assinatura diurna dividida em dois segmentos e as lanternas traseiras, também de LED. Esse visual já havia sido exibido durante os desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro. >

As rodas podem ser de 15, 16 ou 17 polegadas – dependendo da versão –, com quatro pontos de fixação na versão MPI e cinco furos nas demais configurações.>

Ao todo, seis cores serão disponibilizadas para o Tera, incluindo duas sólidas que não acrescentam valor extra: Branco Cristal e Preto Ninja. Além disso, a cor Cinza Platinum e as inéditas Azul Ártico, Prata Lunar e Vermelho Hypernova custam R$ 1.750 adicionais.>

Na lista de equipamentos, todas as versões contam com alerta de colisão com frenagem automática, central multimídia VW Play com tela de 10” e painel de instrumentos digital de 8” – exceto na versão High, que terá a de 10,25”.>

Inteligência artificial

Outra novidade que o novo Tera traz é a inteligência artificial generativa na central multimídia, que estará disponível a partir do segundo semestre nas versões Comfort e High como um item de série e na TSI como opcional. >

Por meio dessa ferramenta, batizada de Otto, é possível acionar por comando de voz os aplicativos do sistema VW Play, além do manual e de dados sobre o veículo.>

*Com informações da Volkswagen.>

