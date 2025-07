Chega em outubro

O que se sabe sobre o Yaris Cross, SUV da Toyota que deve ser o híbrido mais barato do Brasil

Modelo já tem data para estrear no país e deve ter semelhanças com a versão que é vendida atualmente na Tailândia; motorização será flex e híbrida convencional

Publicado em 23 de julho de 2025 às 14:49 - Atualizado há 30 minutos

Toyota divulgou imagem teaser do modelo Crédito: Toyota/Divulgação

Após um período de expectativa, a Toyota finalmente deu o prazo para o lançamento do Yaris Cross em outubro. O SUV compacto da marca tem uma alta expectativa no mercado, principalmente por chegar em no segmento que tem cada vez mais concorrentes de peso, vide o Volkswagen Tera (que aparentemente não deve mais ser considerado SUV) e o futuro SUV do Onix, anunciado recentemente pela Chevrolet. >

O modelo chega em outubro e deve ser o carro híbrido mais barato à venda no Brasil. A não ser que a Omoda | Jaecoo consiga deixar ainda mais competitivo o preço do Omoda 5, que terá uma versão híbrida convencional, que não precisa de tomada para carregar, conforme adiantamos com o head de vendas da marca no país, Felipe Amaral. >

O novo SUV compacto será flex (um diferencial em cima dos atuais concorrentes, que são somente a gasolina, no caso da motorização híbrida) e produzido na planta de Sorocaba. Segundo a Toyota, a fabricação do modelo é parte de um investimento de R$ 11,5 bilhões anunciado em março de 2024.>

Versão que será vendida no Brasil tem muitas semelhanças com a que é comercializada na Tailândia Crédito: Toyota/Divulgação

“O novo Yaris Cross representa um marco para a história no mercado brasileiro e reforça o nosso compromisso com a mobilidade sustentável e a descarbonização. Com este lançamento, nossa tecnologia híbrida flex também passa a ser oferecida no competitivo segmento de SUVs compactos e atende às necessidades de um público ainda mais amplo”, afirma Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil.>

>

Motorização

O modelo ainda não teve suas especificações divulgadas, mas pela versão lançada na Tailândia recentemente, que se assemelha em muito com o que será comercializado por aqui, é possível ter uma ideia do que esperar. >

O compacto deve usar a mesma tecnologia já utilizada pela Toyota, com um motor 1.5 aspirado com ciclo Atkinson em conjunto com outro propulsor elétrico com bateria de 0,7 kWh que move o carro em curtas distâncias no modo 100% elétrico. A potência combinada desses dois propulsores deve chegar a 113 cv. O consumo médio deve ficar em torno de 30 km/l quando abastecido a gasolina.>

Essa motorização provavelmente ficará para as versões topo do modelo. Já as de entrada devem ficar com o motor flex aspirado 1.5 com potência de até 110 cv e 14,9 kgfm de torque aliado a um câmbio CVT de sete marchas.>

Interior do modelo que é vendido na Tailândia Crédito: Toyota/Divulgação

As medidas devem ser as mesmas do modelo vendido na Tailândia: 4,31 metros de comprimento, 2,62 metros de entre-eixos, 1,77 metro de largura e 1,61 metro de altura. Já no pacote de segurança, ele deve ter freios a disco nas quatro rodas, seis airbags e pacote ADAS.>

No quesito tecnologia, é esperado que o modelo tenha freio de mão eletrônico, painel de instrumentos digital, multimídia com conexão sem fio, ar-condicionado automático digital, carregador de celular por indução e câmera 360°. Sobre o preço, é provável que fique num patamar mais competitivo com outros SUVs compactos recentemente lançados, numa faixa de R$ 120 mil a R$ 180 mil.>

