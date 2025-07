SUV elétrico

Concessionária do ES já tem vendas do Chevrolet Spark; preço parte de R$ 159.990

Modelo faz parte da nova investida da marca que completa 100 anos de Brasil este ano; SUV compacto quer bater de frente com o BYD Dolphin

Publicado em 23 de julho de 2025 às 11:28 - Atualizado há 44 minutos

O Chevrolet Spark traz pacote de equipamentos avançados Crédito: Chevrolet/Divulgação

Para marcar os 100 anos da Chevrolet no Brasil, a montadora apresentou, no início de julho, cinco novos modelos que vão chegar ao mercado este ano, entre eles o Spark. O SUV 100% elétrico é uma parceria com uma empresa chinesa e vendido por lá com o nome de Baojun Yep Plus. Por aqui, ele foi rebatizado e será vendido a partir de R$ 159.990 para concorrer com um dos modelos elétricos mais vendidos no Brasil, outro chinês, o BYD Dolphin. >

Ao ser apresentado, o jipinho já teve sua pré-venda aberta, com a possibilidade de reserva pelo site da Chevrolet ao ser efetuado um sinal de R$ 5 mil. E no Espírito Santo, o modelo já tem compradores, conforme revela o gerente comercial da CVC Chevrolet, Rodolpho Albert.>

“Já iniciamos a comercialização do Spark na CVC, com as primeiras unidades vendidas, e estamos bastante otimistas quanto à sua aceitação. O Espírito Santo, inclusive, é um dos Estados que mais tem emplacado veículos elétricos no Brasil”, complementa.>

De acordo com ele, o SUV tem potencial para liderar o segmento de compactos elétricos de entrada. “O Chevrolet Spark EUV acaba de chegar ao mercado brasileiro com um preço altamente competitivo. Com design marcante e robusto, o modelo se destaca pela ampla oferta de tecnologia embarcada”, avalia.>

O Spark é equipado com motor elétrico de 180 Nm, que vai de 0 a 100 km/h em aproximadamente 11 segundos, percorre até 258 quilômetros com uma carga completa no ciclo do Inmetro e pode recarregar de 30% a 80% da bateria em 35 minutos em estação de corrente contínua (DC 50kW).>

Modelo é fabricado por montadora parceira da Chevrolet na China Crédito: Chevrolet/Divulgação

Ele traz ainda um pacote de equipamentos como o ainda inédito sistema Chevrolet Intelligent Driving, conjunto de tecnologias de assistência ao condutor que atua de forma integrada para proporcionar mais segurança e conforto. Há ainda Assistente de Cruzeiro em Curva, capaz de intervir no volante para corrigir trajetórias e ajustar a velocidade automaticamente. >

Outros destaques incluem freio de estacionamento eletrônico, câmera 360°, banco do motorista com regulagem elétrica e retrovisores laterais com rebatimento automático.>

O Chevrolet Spark traz pacote de equipamentos avançados Crédito: Chevrolet/Divulgação

O modelo está disponível nas versões Activ Rush, Activ XR e Activ Trail Motion, com opções de cores: Branco Cupuaçu, Preto Rio Negro, Azul Anil, Azul Atlântico, Amarelo Canário e Cinza Redentor.>

