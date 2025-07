Produzido no Paraná

Renault Boreal é revelado no Brasil com visual sofisticado e tecnológico

Com chegada prevista para o final de 2025, o SUV médio é uma aposta da montadora francesa para brigar com outros modelos do segmento, como o Corolla Cross e o Compass; veja os detalhes divulgados

Publicado em 10 de julho de 2025 às 16:02

O Boreal é o segundo modelo da Renault feito sobre a plataforma modular da marca, a RGPM, mesma do Kardian Crédito: Renault/Divulgação

A Renault finalmente apresentou ao mercado brasileiro o Boreal, modelo inédito que foi revelado após meses de expectativa, incluindo flagras em testes e um teaser divulgado pela montadora em maio. O SUV médio (ou C-SUV), que será produzido em São José dos Pinhais, no Paraná, chega ao país no final de 2025 e, por isso, ainda não teve o preço divulgado.>

O SUV faz parte da estratégia de fortalecer a presença da montadora francesa no segmento dos médios no país, sendo uma aposta para brigar contra o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross, por exemplo. >

Apresentado globalmente a partir do Brasil, o Boreal é o segundo carro feito sobre a plataforma modular RGMP da Renault, depois do Kardian. Além de ser vendido no país, as unidades produzidas aqui também serão exportadas para outros 17 países da América Latina.>

Design

O design frontal do modelo segue a nova identidade visual da Renault Crédito: Renault/Divulgação

O Boreal tem como um dos principais destaques o design sofisticado, que lembra os SUVs europeus da Renault, só que com linhas inéditas, que são suaves e fluidas. >

A parte dianteira do modelo segue a nova identidade visual da marca, com grade frontal na cor da carroceria e em black piano e faróis de LED que se estendem até os paralamas. A assinatura visual também inclui módulos de LED adicionais, que recobrem e ampliam o veículo visualmente.>

Na lateral, alguns elementos reforçam a proposta urbana e refinada do carro, incluindo a linha de carroceria marcada, os para-lamas com curvas generosas e as molduras nas caixas de roda com apliques em plástico preto. As rodas de até 19” são de liga leve e têm acabamento diamantado na versão topo de linha.>

As maçanetas das portas traseiras ficam na coluna C, próximas às janelas, e a parte de trás do carro tem lanternas horizontais em LED, que são finas e “invadem” a tampa do porta-malas.>

Na traseira, o Boreal tem lanternas horizontais em LED finas, que invadem a tampa do porta-malas Crédito: Renault/Divulgação

O Renault Boreal tem 4,56 m de comprimento, 1,84 m de largura, 1,65 m de altura e 2,70 m de entre-eixos. A capacidade total do porta-malas é de 522 litros (VDA), podendo chegar a 1.279 litros (VDA) com os bancos traseiros rebatidos.>

Motorização

Além da transmissão automática, o Boreal oferece cinco modos de condução, incluindo o novo Smart Crédito: Renault/Divulgação

No Brasil, a novidade conta com o motor 1.3 TCe turbo flex de quatro cilindros, que entrega até 163 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. A transmissão é automática, de dupla embreagem úmida com seis marchas, e o modelo tem ainda o sistema Stop & Start. >

O sistema de regulagem Multi-Sense permite configurar o ambiente de condução de acordo com as condições e a preferência do motorista. São oferecidos cinco modos: Eco, Comfort, Sport, Perso e o inédito Smart. Este último adapta automaticamente os parâmetros do veículo – direção, resposta do motor e iluminação ambiente – à situação, por meio de algoritmos inteligentes.>

Tecnologia e equipamentos

A cabine do Boreal tem um painel duplo horizontal, composto por duas telas de 10" integradas Crédito: Renault/Divulgação

No interior, o Boreal tem um painel duplo horizontal, com duas telas de 10” integradas que seguem o conceito OpenR – também presentes nos elétricos europeus Renault 4 e 5. Uma é o quadro de instrumentos, totalmente digital e personalizável, enquanto a outra é uma central multimídia que conta com o Google Automotive Services. >

O SUV, inclusive, é o primeiro carro produzido no Brasil a contar com este sistema, que oferece integração do sistema do carro a aplicativos da Google. Assim, o modelo disponibiliza os serviços Google Maps, Google Play e Google Assistente de forma nativa, além de possibilitar atualização remota (OTA).>

O acabamento, de alto padrão, inclui texturas gravadas a laser e o uso de couro e materiais macios nas portas e no painel. O modelo também conta com iluminação ambiente personalizável com 48 opções de cores e o sistema de som premium Harman Kardon – que tem até cinco perfis acústicos diferentes.>

Além disso, a lista de itens de série inclui bancos dianteiros com ajustes elétricos e massagem para o motorista, carregador por indução, ar-condicionado dual zone, teto panorâmico, maçanetas eletrônicas, freio de estacionamento eletrônico, comandos de câmbio e-shifter e um console com refrigeração. >

O Renault Boreal também conta com até 24 sistemas de assistência ao motorista (ADAS), incluindo alerta e assistente de permanência em faixa, alerta de ponto cego, alerta de saída segura dos ocupantes, alerta de tráfego cruzado traseiro, Emergency Stop Assist (ESA), frenagem automática de emergência, entre outros.>

*Com informações da Renault.>

