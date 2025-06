Utilitários

Menos de R$ 120 mil: veja quais são os SUVs mais baratos do Brasil em 2025

Com o aumento na procura pelos utilitários esportivos (SUVs), nos últimos anos, as montadoras têm investido na produção dessa categoria de veículos; confira os 10 mais baratos do Brasil

Publicado em 28 de junho de 2025 às 09:50

Lista de SUVs mais baratos do Brasil tem opções por menos de R$ 120 mil. Crédito: Nathalia Traspadini/Divulgação

Em um cenário em que os preços dos carros parecem estar em constante aumento no Brasil, achar veículos 0 km por preços acessíveis é um desafio. O mesmo não poderia ser diferente para os SUV's, que têm assumido o posto antes ocupado por carros populares e hoje já representam mais da metade dos emplacamentos no país, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). >

E as montadoras – de olho nessa tendência já a algum tempo – não buscam mais apenas oferecer os modelos mais exclusivos e completos, mas também disputam o lugar de SUV mais acessível.>

Um exemplo recente disso foram os lançamentos do Volkswagen Tera e do Fiat Pulse, que chegaram por menos de R$ 100 mil – no caso do Tera, somente as primeiras 999 unidades.>

A chegada do modelo da Volkswagen, inclusive, motivou algumas movimentações por parte da concorrente italiana, que em maio apresentou o Pulse 2026 sem divulgar os preços da nova linha, provavelmente à espera do Tera.>

>

No dia 26 de maio, a montadora alemã finalmente lançou o SUV com preços que partiam de R$ 99.990, valor que aumentaria para R$ 103.990 após a venda das primeiras 999 unidades. Um dia depois, a Fiat anunciou os preços do novo Pulse 2026, que partiam de R$ 98.990.>

Para quem está em busca de um modelo mais "em conta", Motor A Gazeta listou 10 modelos disponíveis no mercado brasileiro por menos de R$ 120 mil, levando em conta apenas as linhas 2025 ou 2026 – sempre a mais recente – de modelos que ainda estão sendo produzidos. Também foram incluídas somente as versões de entrada de cada um e consideramos os preços disponíveis nos sites das montadoras.>

Veja como ficou o ranking após esse “jogo de xadrez” entre as montadoras:>

1. Citroën Basalt

Com preços a partir de R$ 93.990, o Citroën Basalt 2025 é o SUV mais barato Crédito: Citroën/Divulgação

Preço: a partir de R$ 93.990

partir de R$ 93.990 Versão: Feel 1.0 MT

Feel 1.0 MT Motor: 1.0 flex

1.0 flex Câmbio: manual de 5 marchas

manual de 5 marchas Potência: 75 cv (etanol) / 71 cv (gasolina)

75 cv (etanol) / 71 cv (gasolina) Torque: 10,7 kgfm @ 3.250 rpm >

2. Fiat Pulse

A versão de entrada do Fiat Pulse conta com motor 1.3 flex e câmbio manual de 5 marchas Crédito: Fiat/Divulgação

Preço: a partir de R$ 98.990

a partir de R$ 98.990 Versão: Drive 1.3 MT

Drive 1.3 MT Motor: 1.3 flex

1.3 flex Câmbio: manual de 5 marchas

manual de 5 marchas Potência: 107 cv (etanol) / 98 cv (gasolina)

107 cv (etanol) / 98 cv (gasolina) Torque: 13,7 kgfm (etanol) / 13,2 kgfm (gasolina) >

3. Volkswagen Tera

A versão de entrada do VW Tera tem motor 1.0 e câmbio manual de 5 marchas Crédito: Volkswagen/Divulgação

Preço: a partir de R$ 103.990

a partir de R$ 103.990 Versão: MPI

MPI Motor: 1.0 MPI

1.0 MPI Câmbio: manual de 5 marchas

manual de 5 marchas Potência: 84 cv (etanol) / 77 cv (gasolina)

84 cv (etanol) / 77 cv (gasolina) Torque: 10,3 kgfm (etanol) / 9,4 kgfm (gasolina) >

4. Renault Kardian

O Renault Kardian tem câmbio manual de 6 marchas e motor 1.0 TCe Crédito: Renault/Divulgação

Preço: a partir de R$ 112.690

a partir de R$ 112.690 Versão: Evolution MT

Evolution MT Motor: 1.0 TCe

1.0 TCe Câmbio: manual de 6 marchas

manual de 6 marchas Potência: 125 cv (etanol) / 120 cv (gasolina)

125 cv (etanol) / 120 cv (gasolina) Torque: 22,4 kgfm (etanol) / 20,4 kgfm (gasolina) >

5. Nissan Kicks Play

O Nissan Kicks Play possui três versões e conta com motor 1.6, que entrega 113 cv de potência (com etanol) Crédito: Marco Antonio Teixeira

Preço: a partir de R$ 117.990

a partir de R$ 117.990 Versão: Active Plus CVT

Active Plus CVT Motor: 1.6 16V

1.6 16V Câmbio: automático CVT com 6 marchas simuladas

automático CVT com 6 marchas simuladas Potência: 113 cv (etanol) / 110 cv (gasolina)

113 cv (etanol) / 110 cv (gasolina) Torque: 15,2 kgfm (etanol) / 14,9 kgfm (gasolina) >

6. Jeep Renegade Sport

Com motor 1.3 turbo, o Renegade Compass entrega 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque Crédito: Jeep/Divulgação

Preço: partir de R$ 118.290

partir de R$ 118.290 Versão: T270 4X2

T270 4X2 Motor: 1.3 GSE T270

1.3 GSE T270 Câmbio: automático de 6 marchas

automático de 6 marchas Potência: 176 cv (etanol/gasolina)

176 cv (etanol/gasolina) Torque: 27,5 kgfm (etanol/gasolina) >

7. Volkswagen T-Cross

O Novo T-Cross, na versão de entrada Sense 200 TSI, tem câmbio automático de 6 marchas Crédito: Volkswagen/Divulgação

Preço: a partir de R$ 119.990

a partir de R$ 119.990 Versão: Sense 200 TSI

Sense 200 TSI Motor: 1.0 TSI 12V

1.0 TSI 12V Câmbio: automático de 6 marchas

automático de 6 marchas Potência: 128 cv (etanol) / 116 cv (gasolina)

128 cv (etanol) / 116 cv (gasolina) Torque: 20,4 kgfm (etanol/gasolina) >

8. Volkswagen Nivus

O Volkswagen Nivus tem o mesmo motor 1.0 TSI 12V do T-Cross Crédito: Volkswagen/Divulgação

Preço: a partir de R$ 119.990

a partir de R$ 119.990 Versão: Sense 200 TSI

Sense 200 TSI Motor: 1.0 TSI 12V

1.0 TSI 12V Câmbio: automático de 6 marchas

automático de 6 marchas Potência: 128 cv (etanol) / 116 cv (gasolina)

128 cv (etanol) / 116 cv (gasolina) Torque: 20,4 kgfm (etanol/gasolina) >

9. Fiat Fastback

Fiat Fastback T200 Crédito: Fiat/Divulgação

Preço: a partir de R$ 119.990

a partir de R$ 119.990 Versão: Turbo 200 AT

Turbo 200 AT Motor: 1.0 GSE T200 12V

1.0 GSE T200 12V Câmbio: automático CVT com 7 marchas simuladas

automático CVT com 7 marchas simuladas Potência: 130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina)

130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina) Torque: 20,4 kgfm (etanol/gasolina) >

10. Caoa Chery Tiggo 5x Sport

O Tiggo 5X Sport vem com motor 1.5 turbo TCI Flex de até 150 cv a etanol Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Preço: a partir de R$ 119.990

a partir de R$ 119.990 Versão: Sport

Sport Motor: 1.5 Turbo TCI Flex

1.5 Turbo TCI Flex Câmbio: automático CVT com 9 marchas simuladas

automático CVT com 9 marchas simuladas Potência: 150 cv (etanol) / 147 cv (gasolina)

150 cv (etanol) / 147 cv (gasolina) Torque: 21,4 kgfm (etanol/gasolina) >

Preços atualizados em 23/06/2025>

