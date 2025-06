Na cidade

Confira os 10 carros a combustão mais econômicos no Brasil em 2025

Feito com base na tabela de eficiência energética do Inmetro, o ranking teve como critério de escolha a quantidade de quilômetros rodados por litro de gasolina

O desempenho dos carros movidos a gasolina foi o principal critério que utilizamos para organizarmos os carros no top 10, já que este é o combustível mais utilizado no Brasil. E como a maioria dos motoristas dirige dentro do ambiente urbano no dia a dia, a performance dos veículos na cidade foi outro fator priorizado no ranking.>