Teaser

O que se sabe até agora do Boreal, novo SUV médio da Renault

Modelo teve um teaser divulgado pela montadora na última semana e será produzido no Brasil, sobre a mesma plataforma do Kardian

Publicado em 6 de maio de 2025 às 18:08 - Atualizado há um dia

Renault Boreal será o segundo modelo derivado da plataforma RGMP, a mesma do Kardian Crédito: Renault/Divulgação

A Renault divulgou, na última semana, um teaser do seu próximo lançamento inédito, o SUV médio (ou C-SUV) que foi batizado de Boreal. O modelo será feito na mesma plataforma do Kardian, a RGMP, que, segundo o presidente da Renault no Brasil, Ricardo Gondo, na época do lançamento do subcompacto, daria início a vários outros produtos da marca no país.>

Na ocasião, ele adiantou que até 2027, a marca lançaria oito novos modelos, começando pelo Kardian. O Boreal é agora o segundo e deve ser produzido em São José dos Pinhais (PR) tanto com motorização flex quanto híbrida. >

Na motorização, conforme adiantou o site Autos Segredos, o Boreal terá o motor 1.3 TCe flex do Duster com potência reduzida para 163 cv movido a etanol, por conta do Proconve 8. O câmbio será o mesmo do Kardian, automatizado de seis marchas de dupla embreagem banhado a óleo.>

Apesar da Renault ter divulgado o teaser com apenas um pedaço da imagem da traseira do veículo, ele já foi flagrado em testes pelas ruas do Brasil e deve se basear no Dacia Bigster (marca subsidiária da Renault na Europa, de onde vêm modelos como o Sandero e Duster) e, como era de se esperar, será maior do que o Kardian. Ele chega para concorrer com modelos como Jeep Compass (que teve o novo visual divulgado na Europa), Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos. >

>

O modelo deve ser comercializado tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina, chegando a ser vendido em mais de 70 países. A expectativa de lançamento do Boreal é para este ano, segundo a Renault, possivelmente na segunda metade de 2025.>

Inspiração para o nome

O nome do SUV integra uma categoria chamada de novos nomes, segundo explica a gerente de Estratégia de Denominações para a marca Renault Sylvia dos Santos no vídeo abaixo divulgado pela montadora. >

“Os novos nomes que utilizamos pela primeira vez para o lançamento de um novo veículo, como Austral, Rafale, Arkana ou Kardian. O nome Boreal faz parte dessa categoria de novos nomes escolhidos pelas evocações e emoções que provocam. O nome Boreal é uma palavra existente em francês, refletindo o DNA da marca e similar em várias línguas”, diz.>

Segundo a profissional, a palavra é derivada do nome da divindade do vento, Bóreas, da mitologia grega e também deriva do latim, “borealis”, “Bóreas”, que significa “vento norte”. A palavra ainda se refere à aurora polar, conhecida como aurora boreal. >

“Uma evocação muito rica fazendo referência direta à luz, à tecnologia e a grandes espaços ao ar livre. O nome Boreal faz parte de uma estratégia de nomes com alusões geográficas convidando a viagens em família, evocando um imaginário de grandes espaços ao ar livre e à força dos elementos“, complementa.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta