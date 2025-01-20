Corolla Cross chega à linha 2026 com cinco versões e garantia de 10 anos

Sem mudanças no visual, o SUV foi lançado com 5 versões, com preços de partem de R$ 170.790 Crédito: Toyota/Divulgação

A Toyota acaba de lançar a versão 2026 do SUV médio Corolla Cross. O modelo chega com uma tela multimídia maior de 10 polegadas, novo sistema com câmeras 360°, novos recursos de segurança conectados ao Toyota App, além do programa de garantia Toyota 10, que passa a valer para todos os modelos no Brasil.

Sem mudanças no visual, o SUV foi lançado com cinco versões, com preços de partem de R$ 170.790 para a versão XR, exclusivamente para PCD, táxi, produtor rural e pequenas frotas. Veja os valores abaixo:

Corolla Cross XR 2.0L – R$ 170.790

Corolla Cross XRE 2.0L – R$ 183.990

Corolla Cross XRX 2.0L – R$ 197.590

Corolla Cross GR-Sport 2.0L – R$ 206.490

Corolla Cross XRX Hybrid Premium – R$ 215.990

Para a linha 2026, o Corolla Cross (nas versões XRX, GR-Sport e XRX Hybrid) recebe o sistema Toyota Serviços Conectados, que permite ao proprietário consultar o status do veículo, histórico de viagens, lembrete para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas sem nenhum custo adicional no aplicativo Toyota App.

O veículo também contém cerca geográfica – que permite definir um perímetro de circulação, enviando uma notificação caso ele seja ultrapassado Crédito: Toyota/Divulgação

Além disso, ao adquirir o pacote completo de Serviços Conectados, que conta com um período gratuito de 12 meses, o proprietário pode contar com rastreamento e imobilização de veículo roubado e alertas remotos de limite de velocidade e acionamento do alarme.

Além disso, o veículo contém cerca geográfica – que permite definir um perímetro de circulação, enviando uma notificação caso ele seja ultrapassado –, monitoramento aprimorado que aciona o cliente em caso de acidente e as autoridades caso não seja possível o contato. Também está disponível a contratação adicional de Wi-Fi para até oito dispositivos.

A tela multimídia está maior, com 10 polegadas Crédito: Toyota/Divulgação

Garantia de até 10 anos

A chegada do Corolla Cross 2026 também marca a expansão do Toyota 10, programa de extensão de garantia que permite prolongar a cobertura por até 10 anos, para todos os modelos da Toyota à venda no país.

Sem nenhum custo adicional ao proprietário, o benefício é ativado automaticamente ao serem realizadas revisões programadas na rede autorizada Toyota após o término do período inicial de cinco anos de garantia de fábrica.



Linha 2026 do Corolla Cross passa a integrar a expansão da garantia de 10 anos para os modelos da Toyota Crédito: Toyota/Divulgação

Essa cobertura adicional é renovável a cada 12 meses ou 10 mil km e contempla peças de carroceria, sistema de arrefecimento, componentes elétricos e eletrônicos, motor, transmissão e freios até o limite máximo de 60 meses (totalizando 120 meses quando somados à garantia inicial) e 200 mil km para uso particular ou 100 mil km para uso comercial – o que ocorrer primeiro.

O Toyota 10 também estará disponível para unidades do Corolla Cross ano/modelo 2021/2022 em diante que estejam elegíveis – incluindo, também, todos os veículos Toyota, além de Corolla desde o ano/modelo 2019/2020.

Esse programa também se estende ao sistema híbrido, que possui garantia de fábrica de 8 anos ou 200 mil km, independentemente do uso (particular ou comercial) ou da data do faturamento. Após esse período, a cobertura poderá ser renovada por mais 12 meses ou 10 mil km, até o limite máximo de 10 anos ou 200 mil km, o que ocorrer primeiro.

Motorização

O Corolla Cross é equipado com motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex, que entrega 101 cv quando abastecido com etanol, além de 14,5 kgfm de torque Crédito: Toyota/Divulgação

Na configuração híbrida flex, o Corolla Cross é equipado com motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex, que entrega 101 cv quando abastecido com etanol, além de 14,5 kgfm de torque (com etanol ou gasolina). Esse propulsor funciona em conjunto com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv de potência e 16,6 kgfm de torque, o que garante ao SUV uma potência combinada de 122 cv.

De acordo com informações da montadora, os híbridos flex têm consumo 30% menor quando comparado às versões não-eletrificadas e até 70% menos emissão de CO₂ quando abastecidos com etanol.

Junto à transmissão Hybrid Transaxle, que opera por meio de planetária com engrenagem – eliminando perdas e atritos –, o conjunto oferece uma aceleração linear, simulando marchas de acordo com a demanda do motor e sem desperdiçar energia, o que contribui para respostas ágeis e maior eficiência de combustível.

O Corolla Cross conta com um porta-malas de 440 litros Crédito: Toyota/Divulgação

Nas versões equipadas com o motor 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC, o Corolla Cross tem até 175 cv de potência a 6.600 rpm e 21,3 kgfm de torque a 4.400 rpm quando abastecido com etanol.

Associado à transmissão Direct Shift com simulação de dez marchas, o conjunto combina a suavidade do sistema CVT a uma engrenagem mecânica que atua na arrancada do veículo, o que reforça a entrega de desempenho.

Segurança

Todas as configurações do Corolla Cross vêm equipadas com sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista), central multimídia Toyota Play 2.0 de 10” com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além do Toyota Safety Sense (TSS), que inclui farol alto automático, assistente de pré-colisão Frontal (PCS) e recursos de comodidade e segurança como:

Todas as configurações do Corolla Cross vêm equipadas com sete airbags: dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista Crédito: Toyota/Divulgação

Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (ACC) com atuação em todas as velocidades, que inclui a função de parada e retomada da aceleração de maneira autônoma, o que proporciona mais comodidade e segurança para o condutor em diferentes condições de uso, inclusive no ambiente urbano;

com atuação em todas as velocidades, que inclui a função de parada e retomada da aceleração de maneira autônoma, o que proporciona mais comodidade e segurança para o condutor em diferentes condições de uso, inclusive no ambiente urbano; Sistema de Alerta de Mudança de Faixas com Assistente de Permanência – LDA (Lane Departure Alert) – com Assistência a Permanência de Faixa – LTA (Lane Tracing Assist) –, que atua continuamente corrigindo a direção a fim de manter o veículo centralizado na faixa que se encontra, oferecendo resistência caso o motorista desvie a direção sem o uso do indicador de mudança de direção.

No Corolla Cross XR, versão destinada ao segmento de vendas diretas – PCD, Táxi, Produtor Rural e CNPJ –, há ar-condicionado digital automático com saída de ar para a segunda fileira, câmera de ré e sensores de estacionamento (dianteiros e traseiros), volante revestido de couro com comandos de áudio e computador de bordo, retrovisores externos com rebatimento elétrico, faróis de LED, freio de estacionamento eletrônico com função Hold, Assistência ao Arranque em Subida (HAC), rodas 17” de liga leve e sistema ISOFIX.

Na configuração XRE, o SUV inclui quadro de instrumentos digital com tela TFT de 12,3” de alta resolução, revestimento interno de couro, chave inteligente Smart Entry e partida por botão, carregador sem fio para celular, iluminação ambiente da cabine, rodas 18” de liga leve e sensor de chuva.

No Corolla Cross XRX, há ainda ar-condicionado digital automático dual zone, Panoramic View Monitor com câmeras 360°, banco do motorista com regulagem elétrica, luzes indicativas de direção sequenciais, teto solar elétrico, sistema Toyota Serviços Conectados, alerta de ponto cego (BSM) e alerta de tráfego traseiro (RCTA).