Receita de chocolate quente cremoso pronta em 5 minutos: veja como fazer

O chocolate quente é uma bebida aconchegante, versátil e superfácil de fazer. Mas para deixá-la cremosa e especial, é preciso levar em conta algumas técnicas, bem simples mas fundamentais para o sucesso da receita.
Feita com poucos ingredientes e pronta em apenas cinco minutos, essa gostosura é a dica de HZ para os dias mais fresquinhos do outono. Aproveite o clima da estação e prepare o seu chocolate, seguindo o passo a passo abaixo.
Chocolate quente cremoso
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo:
Nível: fácil
Ingredientes:
50g de chocolate em pó (50% cacau)
200g de creme de leite (25% de gordura)
500ml de leite integral
200g de leite condensado
5g de amido de milho
Modo de preparo:
- Misture todos os ingredientes e leve ao fogo até ferver.
- Após levantar fervura, deixe cozinhar por dois minutos.
- Sirva e aproveite!