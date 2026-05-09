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Receita de chocolate quente cremoso pronta em 5 minutos: veja como fazer

Bebida é uma sugestão aconchegante de HZ para preparar no friozinho do outono
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Maio de 2026 às 07:00

Chocolate quente cremoso
O chocolate quente cremoso fica pronto em cinco minutos. Foto: Marca Nestlé Professional

O chocolate quente é uma bebida aconchegante, versátil e superfácil de fazer. Mas para deixá-la cremosa e especial, é preciso levar em conta algumas técnicas, bem simples mas fundamentais para o sucesso da receita.


Feita com poucos ingredientes e pronta em apenas cinco minutos, essa gostosura é a dica de HZ para os dias mais fresquinhos do outono. Aproveite o clima da estação e prepare o seu chocolate, seguindo o passo a passo abaixo. 

Chocolate quente cremoso

Rendimento: 4 porções

Tempo médio de preparo:

Nível: fácil


Ingredientes: 

50g de chocolate em pó (50% cacau)

200g de creme de leite (25% de gordura)

500ml de leite integral

200g de leite condensado

5g de amido de milho


Modo de preparo:

  1. Misture todos os ingredientes e leve ao fogo até ferver.
  2. Após levantar fervura, deixe cozinhar por dois minutos.
  3. Sirva e aproveite! 

Fonte: Nestlé Professional. Confira outras dicas de culinária em leia.ag/receitas

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