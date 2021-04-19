Cremoso

Confira receita de chocolate quente com chantili fresquinho

Quando preparado na hora, o acompanhamento pode deixar sua bebida ainda mais gostosa e perfeita para ser consumida no frio

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:55

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

19 abr 2021 às 16:55
Chocolate quente com chantili
Chocolate quente cremoso fica pronto em mais ou menos 20 minutos Crédito: Piracanjuba/Divulgação
Quando chega uma frente fria e o tempo fica bem fresquinho, um chocolate quente cai bem. Mas para deixar a bebida mais gostosa e com cremosidade extra, que tal cobri-la com chantili batido na hora? Para seguir a dica, acompanhe as instruções abaixo e surpreenda-se! 

CHOCOLATE QUENTE COM CHANTILI

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 50g de chocolate meio amargo
  • 3 colheres (sopa) de chocolate em pó (de 40 a 70% cacau)
  • 1 colher (sopa) de amido de milho
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 caixinha de creme de leite (200g)
  • 500ml de leite desnatado 
  • 1 caixinha de creme de leite com 35% de gordura que bata chantili (200g)
  • MODO DE PREPARO:
  1. Deixe a caixinha de creme de leite que bate chantilly na geladeira por aproximadamente 12 horas.
  2. Após esse período, em uma batedeira, bata esse creme de leite por seis minutos ou até que obtenha a consistência de chantili. Reserve na geladeira.
  3. Em uma leiteira, misture todos os ingredientes, exceto o chantili.
  4. Depois, leve a leiteira ao fogo médio, mexendo sempre, por sete minutos ou até chegar na consistência desejada. Lembrando que, ao esfriar, a mistura ficará mais grossa.
  5. Sirva o chocolate quente com o chantili por cima.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Bolinho de chuva: veja receita de avó para curtir no frio

De bolo a cookie, confira 5 receitas fáceis com chocolate

Bavaroise de café: receita cremosa é uma dica para a sobremesa

