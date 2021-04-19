Confira receita de chocolate quente com chantili fresquinho

Quando chega uma frente fria e o tempo fica bem fresquinho, um chocolate quente cai bem. Mas para deixar a bebida mais gostosa e com cremosidade extra, que tal cobri-la com chantili batido na hora? Para seguir a dica, acompanhe as instruções abaixo e surpreenda-se!
CHOCOLATE QUENTE COM CHANTILI
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 50g de chocolate meio amargo
- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó (de 40 a 70% cacau)
- 1 colher (sopa) de amido de milho
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 1 caixinha de creme de leite (200g)
- 500ml de leite desnatado
- 1 caixinha de creme de leite com 35% de gordura que bata chantili (200g)
- MODO DE PREPARO:
- Deixe a caixinha de creme de leite que bate chantilly na geladeira por aproximadamente 12 horas.
- Após esse período, em uma batedeira, bata esse creme de leite por seis minutos ou até que obtenha a consistência de chantili. Reserve na geladeira.
- Em uma leiteira, misture todos os ingredientes, exceto o chantili.
- Depois, leve a leiteira ao fogo médio, mexendo sempre, por sete minutos ou até chegar na consistência desejada. Lembrando que, ao esfriar, a mistura ficará mais grossa.
- Sirva o chocolate quente com o chantili por cima.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.