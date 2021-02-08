Bolinho de chuva: veja receita de avó para curtir na frente fria

As bolinhas fritas adocicadas, cobertas com açúcar e canela, combinam bem com esse tempinho chuvoso e são super fáceis de fazer

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 16:08

Evelize Calmon

Bolinhos de chuva com açúcar e canela: comida afetiva que vai bem com um cafezinho
Bolinho de chuva tem lugar garantido no topo da lista de comidas afetivas, que resgatam memórias de infância e "abraçam" a gente por dentro. Nas tardes úmidas de frente fria, essas delícias douradas, polvilhadas com açúcar e canela, tornam-se irresistíveis. Então, que tal aproveitar o clima para preparar alguns? 

BOLINHO DE CHUVA DE VÓ

  • INGREDIENTES:
  • 3 xícaras de farinha de trigo 
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 1 xícara de leite
  • Óleo para fritar 
  • 1 ovo
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela grande, junte a farinha, o açúcar, o sal, o fermento e a manteiga. Misture bem. 
  2. Junte o ovo e o leite, aos poucos, mexendo sempre com uma colher de pau. 
  3. Deixe a massa descansar por 15 minutos. 
  4. Passado esse tempo, pegue colheradas da massa e frite uma por uma em óleo quente. 
  5. Escorra os bolinhos em papel-toalha e, em seguida, polvilhe-os com açúcar e canela.
Receita cedida pela marca Buaiz Alimentos. Veja mais em leia.ag/receitas.

