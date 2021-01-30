Bolo de ricota é uma ótima opção para o café; veja receita

Cremoso e molhadinho, o bolo de ricota é daqueles que dificilmente nos contentamos com uma fatia só. Uma versão surpreendente e super prática, com um toque de maçã e limão, é a sugestão da confeiteira Anice Moretto para receber amigos no café da tarde. Acompanhe esta receita deliciosa:
BOLO DE RICOTA, por Anice Moretto
- INGREDIENTES:
- 125g de manteiga sem sal
- 1 copo de açúcar
- 3 ovos
- 1 copo de ricota fresca
- 1 + 1/4 copo de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento
- 1/2 colher (chá) de sal
- 1 maçã grande ralada
- Raspas de 1 limão siciliano
- MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 220ºC.
- Unte uma fôrma desmontável com manteiga e polvilhe farinha de trigo. Reserve.
- Bata a manteiga e o açúcar na batedeira até formar um creme.
- Adicione 1 ovo por vez, até incorporar, e bata por mais 4 minutos.
- Em uma tigela, adicione a farinha, o fermento e o sal. Misture e reserve.
- Ao creme, junte a ricota, a maçã ralada e as raspas de limão. Misture.
- Por fim, acrescente ao creme a mistura de farinha, fermento e sal e mexa tudo até formar uma massa homogênea.
- Coloque a massa na fôrma untada e leve ao forno, deixando assar por 25 a 30 minutos.