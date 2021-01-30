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Bolo de ricota é uma ótima opção para o café; veja receita

A dica é da confeiteira Anice Moretto, que acrescenta maçã ralada e raspas de limão. O resultado é uma massa bem fofinha, molhadinha e perfumada

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

30 jan 2021 às 02:00
Bolo de ricota preparado pela confeiteira Anice Moretto
Bolo de ricota com maçã e limão: molhadinho e cremoso Crédito: Guilherme Ferrari
Cremoso e molhadinho, o bolo de ricota é daqueles que dificilmente nos contentamos com uma fatia só. Uma versão surpreendente e super prática, com um toque de maçã e limão, é a sugestão da confeiteira Anice Moretto para receber amigos no café da tarde. Acompanhe esta receita deliciosa: 

BOLO DE RICOTA, por Anice Moretto

  • INGREDIENTES: 
  • 125g de manteiga sem sal 
  • 1 copo de açúcar 
  • 3 ovos 
  • 1 copo de ricota fresca 
  • 1 + 1/4 copo de farinha de trigo 
  • 1 colher (sopa) de fermento 
  • 1/2 colher (chá) de sal
  • 1 maçã grande ralada 
  • Raspas de 1 limão siciliano
  • MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 220ºC.
  2. Unte uma fôrma desmontável com manteiga e polvilhe farinha de trigo. Reserve.
  3. Bata a manteiga e o açúcar na batedeira até formar um creme.
  4. Adicione 1 ovo por vez, até incorporar, e bata por mais 4 minutos. 
  5. Em uma tigela, adicione a farinha, o fermento e o sal. Misture e reserve. 
  6. Ao creme, junte a ricota, a maçã ralada e as raspas de limão. Misture. 
  7. Por fim, acrescente ao creme a mistura de farinha, fermento e sal e mexa tudo até formar uma massa homogênea. 
  8. Coloque a massa na fôrma untada e leve ao forno, deixando assar por 25 a 30 minutos.

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