AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mais Esportes
  • Capixaba conquista a Copa Brasil de Kart e garante vaga em competição mundial
Grande talento

Capixaba conquista a Copa Brasil de Kart e garante vaga em competição mundial

Joaquim Emerick conquistou o título da categoria Mini 2T, neste sábado (2)

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 16:31

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

03 ago 2026 às 16:31
Joaquim Emerick, piloto de kart
KMCom / Pedro King

O piloto capixaba Joaquim Emerick conquistou, neste sábado (2), o título da categoria Mini 2T da 27ª Copa Brasil de Kart, disputada no Kartódromo de Imperatriz, no Maranhão. Com a vitória, o jovem também garantiu vaga para o Rok Super Final, competição internacional que será realizada em outubro, em Lonato, na Itália.


Joaquim chegou à decisão como um dos favoritos após conquistar a pole position e manter bom desempenho ao longo da semana. Na primeira bateria classificatória, terminou na segunda colocação e ainda registrou a volta mais rápida da prova.


Na segunda classificatória, o capixaba sofreu um toque logo após a largada, caiu para as últimas posições, mas conseguiu se recuperar e terminou em sexto lugar, resultado que o manteve na disputa pelo título.


Na corrida decisiva, Joaquim largou na quarta posição e chegou a cair para o sexto lugar nas primeiras voltas. A reação começou rapidamente, com ultrapassagens que o levaram de volta à disputa pela liderança. Na quarta volta, já ocupava a segunda posição.


A ultrapassagem decisiva aconteceu na 14ª volta. O capixaba assumiu a liderança da prova e manteve a ponta até a bandeirada, garantindo o título da Copa Brasil de Kart.


"Primeiramente eu quero agradecer a Deus, e também à Múltipla, minha patrocinadora, que sempre confia em mim. Foi um resultado muito importante para minha equipe, para mim e para minha família. Foi uma corrida muito difícil, mas eu não desisti e consegui chegar na frente", afirmou o piloto após a cerimônia de premiação.


Além do título nacional, Joaquim assegurou classificação para disputar o Rok Super Final, considerado um dos principais eventos do kartismo mundial, que reunirá pilotos de diversos países na Itália.


O resultado reforça a boa fase do piloto capixaba, que agora volta as atenções para a sequência da temporada. Entre os próximos compromissos estão o Campeonato Brasileiro de Kart, a Copa São Paulo Light e a disputa internacional do Rok Super Final.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

esporte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O impacto da "saída" de Hartung da corrida pelo governo do Espírito Santo
Calendário, feriados
ES terá cinco feriadões até o fim do ano; veja as datas para se programar
Imagem de destaque
Torta de frango: 3 receitas rápidas e ricas em proteínas para o lanche da tarde 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados