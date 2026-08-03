Capixaba conquista a Copa Brasil de Kart e garante vaga em competição mundial

O piloto capixaba Joaquim Emerick conquistou, neste sábado (2), o título da categoria Mini 2T da 27ª Copa Brasil de Kart, disputada no Kartódromo de Imperatriz, no Maranhão. Com a vitória, o jovem também garantiu vaga para o Rok Super Final, competição internacional que será realizada em outubro, em Lonato, na Itália.
Joaquim chegou à decisão como um dos favoritos após conquistar a pole position e manter bom desempenho ao longo da semana. Na primeira bateria classificatória, terminou na segunda colocação e ainda registrou a volta mais rápida da prova.
Na segunda classificatória, o capixaba sofreu um toque logo após a largada, caiu para as últimas posições, mas conseguiu se recuperar e terminou em sexto lugar, resultado que o manteve na disputa pelo título.
Na corrida decisiva, Joaquim largou na quarta posição e chegou a cair para o sexto lugar nas primeiras voltas. A reação começou rapidamente, com ultrapassagens que o levaram de volta à disputa pela liderança. Na quarta volta, já ocupava a segunda posição.
A ultrapassagem decisiva aconteceu na 14ª volta. O capixaba assumiu a liderança da prova e manteve a ponta até a bandeirada, garantindo o título da Copa Brasil de Kart.
"Primeiramente eu quero agradecer a Deus, e também à Múltipla, minha patrocinadora, que sempre confia em mim. Foi um resultado muito importante para minha equipe, para mim e para minha família. Foi uma corrida muito difícil, mas eu não desisti e consegui chegar na frente", afirmou o piloto após a cerimônia de premiação.
Além do título nacional, Joaquim assegurou classificação para disputar o Rok Super Final, considerado um dos principais eventos do kartismo mundial, que reunirá pilotos de diversos países na Itália.
O resultado reforça a boa fase do piloto capixaba, que agora volta as atenções para a sequência da temporada. Entre os próximos compromissos estão o Campeonato Brasileiro de Kart, a Copa São Paulo Light e a disputa internacional do Rok Super Final.