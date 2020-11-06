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Bolo vulcão de cenoura: veja como fazer e capriche na calda

Que tal preparar uma receitinha rápida e irresistível para o lanche usando mistura para bolo mas com uma dose extra de cobertura? Confira o passo a passo

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 17:23
Bolo vulcão de cenoura
Bolo vulcão de cenoura fica pronto em menos de 1 hora Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
O bolo vulcão é uma febre recente na confeitaria e o de cenoura com calda de chocolate é uma das versões mais populares. Então, que tal preparar uma receitinha rápida para o lanche usando mistura para bolo mas com uma dose extra de cobertura? Veja a seguir como preparar essa delícia.

BOLO VULCÃO DE CENOURA

Rendimento: 10 fatias
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 1 pacote de mistura para bolo sabor cenoura
  • 3 ovos
  • 150ml de leite
  • 2 colheres (sopa) de margarina
  • Calda de chocolate:
  • 1 lata de leite condensado
  • 100g de chocolate meio amargo em pó
  • 1 lata de creme de leite
  • MODO DE PREPARO:
  1. Prepare a massa do bolo conforme as instruções da embalagem e distribua em uma assadeira de furo no meio com 24cm de diâmetro.
  2. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme.
  3. Calda de chocolate: em uma panela média, cozinhe o leite condensado com o chocolate em pó, em fogo médio, mexa até encorpar levemente e começar a desgrudar da panela. Retire do fogo, junte o creme de leite e misture até ficar homogêneo.
  4. Efeito vulcão: espalhe a calda sobre o bolo deixando bastante cobertura no buraco central para obter o efeito vulcão quando ele for fatiado.
Receita cedida pela marca Renata.

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