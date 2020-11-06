Bolo vulcão de cenoura: veja como fazer e capriche na calda

O bolo vulcão é uma febre recente na confeitaria e o de cenoura com calda de chocolate é uma das versões mais populares. Então, que tal preparar uma receitinha rápida para o lanche usando mistura para bolo mas com uma dose extra de cobertura? Veja a seguir como preparar essa delícia.
BOLO VULCÃO DE CENOURA
Rendimento: 10 fatias
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Massa:
- 1 pacote de mistura para bolo sabor cenoura
- 3 ovos
- 150ml de leite
- 2 colheres (sopa) de margarina
- Calda de chocolate:
- 1 lata de leite condensado
- 100g de chocolate meio amargo em pó
- 1 lata de creme de leite
- MODO DE PREPARO:
- Prepare a massa do bolo conforme as instruções da embalagem e distribua em uma assadeira de furo no meio com 24cm de diâmetro.
- Retire do forno, deixe esfriar e desenforme.
- Calda de chocolate: em uma panela média, cozinhe o leite condensado com o chocolate em pó, em fogo médio, mexa até encorpar levemente e começar a desgrudar da panela. Retire do fogo, junte o creme de leite e misture até ficar homogêneo.
- Efeito vulcão: espalhe a calda sobre o bolo deixando bastante cobertura no buraco central para obter o efeito vulcão quando ele for fatiado.
Receita cedida pela marca Renata.