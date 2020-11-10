Receita de bolo gelado de coco com leite condensado: resista se puder

Quem foi criança nas décadas de 1980 e 1990 não esquece esse clássico dos aniversário infantis, o bolo gelado de coco com leite condensado. Embrulhada em papel-alumínio, fofinho e molhadinho, a doçura era amada não só pelos pequenos. Hoje em dia, com o revival das receitas afetivas, o toalha felpuda, como também é conhecido, virou moda nas cafeterias.
Que tal preparar essa belezinha retrô em casa de um jeito mais simples, com mistura pronta para bolo? Mostramos abaixo como fazer. Aproveite e delicie-se!
BOLO GELADO DE COCO COM LEITE CONDENSADO (TOALHA FELPUDA)
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 40 minutos + 6h de geladeira
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Para a massa:
- 1 pacote de mistura para bolo sabor coco
- Meia xícara (chá) de coco ralado
- Para a calda:
- 1 garrafinha de leite de coco (200ml)
- 1 xícara (chá) de leite
- 1 lata de leite condensado
- Para a cobertura:
- 1 xícara (chá) de coco ralado
- MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 180ºC. Prepare a massa do bolo conforme as instruções da embalagem e no final misture o coco ralado. Asse conforme as instruções contidas no pacote.
- Em uma panela média e no fogo baixo, junte todos os ingredientes da calda e mexa até ferver. Apague o fogo e reserve.
- Com o bolo ainda quente, faça furos com um garfo e despeje a calda ainda morna por cima de todo o bolo, deixando-o bem molhadinho.
- Polvilhe o coco ralado sobre o bolo e cubra com papel-alumínio.
- Leve à geladeira e deixe refrigerar por no mínimo 6 horas.
- Corte e sirva.
Receita cedida pela marca Renata.