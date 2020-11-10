Afetivo

Receita de bolo gelado de coco com leite condensado: resista se puder

Também como conhecido como toalha felpuda, o bolo é molhadinho, refrescante, simples de fazer e repleto de sabores de infância
Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 15:37

Bolo toalha felpuda (abacaxi com coco)
O bolo gelado de coco é um clássico das festas infantis nos anos 80 e 90 Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
Quem foi criança nas décadas de 1980 e 1990 não esquece esse clássico dos aniversário infantis, o bolo gelado de coco com leite condensado. Embrulhada em papel-alumínio, fofinho e molhadinho, a doçura era amada não só pelos pequenos. Hoje em dia, com o revival das receitas afetivas, o toalha felpuda, como também é conhecido, virou moda nas cafeterias.  
Que tal preparar essa belezinha retrô em casa de um jeito mais simples, com mistura pronta para bolo? Mostramos abaixo como fazer. Aproveite e delicie-se! 

BOLO GELADO DE COCO COM LEITE CONDENSADO (TOALHA FELPUDA) 

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 40 minutos + 6h de geladeira
Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • Para a massa: 
  • 1 pacote de mistura para bolo sabor coco
  • Meia xícara (chá) de coco ralado
  • Para a calda:
  • 1 garrafinha de leite de coco (200ml)
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 1 lata de leite condensado
  • Para a cobertura:
  • 1 xícara (chá) de coco ralado
  • MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 180ºC. Prepare a massa do bolo conforme as instruções da embalagem e no final misture o coco ralado. Asse conforme as instruções contidas no pacote.
  2. Em uma panela média e no fogo baixo, junte todos os ingredientes da calda e mexa até ferver. Apague o fogo e reserve.
  3. Com o bolo ainda quente, faça furos com um garfo e despeje a calda ainda morna por cima de todo o bolo, deixando-o bem molhadinho.
  4. Polvilhe o coco ralado sobre o bolo e cubra com papel-alumínio. 
  5. Leve à geladeira e deixe refrigerar por no mínimo 6 horas.
  6. Corte e sirva.
Receita cedida pela marca Renata.

