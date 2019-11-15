Cozinha afetiva: 8 dicas de pratos e doces que resgatam boas memórias

Bolo gelado de coco é hit

O tortéi é uma massa tão tradicional nas casas de Santa Teresa quanto o capeletti. Recheada com abóbora, ela sempre esteve presente nos almoços de domingo e nas ceias natalinas da família de Kamila Zamprogno, chef do Cafe Haus. Sua versão, com abóbora assada e temperada com noz moscada, queijo e cheiro verde, está no restaurante desde a abertura, há 16 anos. Vai à mesa com medalhões de filé e geleia de jabuticaba (R$ 74, individual). Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. (27) 3259-1329. FOTO: Rodrigo Borçato

Quando montou o cardápio do Gabê, a empresária Gabriela Lorenção buscou receitas que tivessem uma forte conexão com a comida de casa e com lugares onde passou sua infância. Dos verões nas praias de Nova Almeida e Aracruz veio a inspiração para o peixe frito (peroá ou pescadinha, o mais fresco do dia), servido com purê de batata, banana frita, arroz e vinagrete (R$ 26, individual). Em cartaz às sextas, o prato é um campeão de vendas. Rua Dr. Eurico Aguiar, 900, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3025-2070. FOTO: Fernando Madeira

Chefs do Noz, Mônica Castelli e Lucas Borgneth emprestam sua história ao cardápio do restaurante. Nele há receitas que fazem juntos em casa, algumas de família e outras que são parte da memória afetiva de amigos e clientes. Um dos mais pedidos é o arroz com bacalhau, cebola, brócolis, azeite e crispy de alho (R$ 45, individual), adaptado por Mônica de uma receita da mãe, Hélia. A galinhada, feita de peito, sobrecoxa e coração em arroz com especiarias (R$ 29), é um queridinho do casal. Sexta Avenida, Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99719-6394. FOTO: Carlos Alberto Silva

Dona Neide Botelho é a matriarca da família que há 20 anos fundou o Spetacollo, referência em cozinha brasileira no Estado. Como boa cozinheira, ela deixou sua marca no cardápio: carne de panela com molho ferrugem, feita em panela de pressão e finalizada com batatas al dente. Servida com farofa, feijão carioca, arroz e farinha de milho com couve na manteiga, custa R$ 79,90 (para três). A carne de panela está também no pastel (R$ 7,90) e no buraco quente (R$ 15,90). Rua Lygia Cândida Cosme, 695, Santa Lúcia, Vitória, e em outros 4 endereços. (27) 3325-0202. FOTO: Ari Oliveira

Aberto em 2011 na Mata da Praia, o Daju tem como referência a comida brasileira caipira. Memórias de infância da chef Júlia Faria, direto da cozinha do sítio de sua família, em Iúna, permeiam criações como o Casamento na Roça, um prato sazonal de frango frito com macarronada, tutu, arroz e maionese de legumes. Um hit do restaurante é o suculento arroz caipira, com generosos pedaços de frango e um tempero que é puro aconchego (R$ 45, individual). Minha mãe sempre fazia esse prato em paneladas quando eu era criança, e lembro com muito amor da farinha de fubá torrado que comia junto. Coloquei no menu o arroz com a farinha e um ovinho estrelado, e foi sucesso instantâneo, conta Júlia. Av. Des. Dermeval Lyrio, 121, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565.

Em A Confeitaria, a receita de bolo de cenoura com chocolate da mãe da chef Sylvia Lis, D. Odely, foi repaginada: tem por cima um brigadeiro que derrete com a calda quente (R$ 9,50). Rua Eugênio Netto, 150, Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-3533. FOTO: Matheus Woshington

Crocantes por fora, fofinhos por dentro, polvilhados com canela e cobertos com mel: são assim os loukoumades, bolinhos de chuva gregos servidos como sobremesa no Thalassa (R$ 18, 10 unidades). Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495. FOTO: Gabriel Lordêllo