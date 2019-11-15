Cozinha afetiva: 8 dicas de pratos e doces que resgatam boas memórias

Sabe aquela sensação de experimentar um prato e associá-lo imediatamente a uma lembrança gostosa? As receitas afetivas, muito marcadas pela nostalgia dos sabores de nossa infância, estão em alta na gastronomia.
Carne de panela, galinhada, bolo gelado de coco embrulhado em papel alumínio, bolinho de chuva...Não são poucas as comidas que nos lembram dos almoços de família, das festas de criança ou do tão amado temperinho de avó.
Com leves adaptações, elas ganham um espaço cada vez maior nos cardápios, não só nos restaurantes de cozinha brasileira. Cafeterias antenadas apostam em doces afetivos para acompanhar as xícaras (vide o bolo gelado de coco, novo queridinho desses locais).
Citada com frequência como inspiração dos novos chefs, a cozinha afetiva já é especialidade em pelo menos três casas da Capital: Daju Bistrô, Gabê Family Food e Noz Comida Afetiva. No Daju, o prato mais famoso é o arroz caipira com farinha de fubá torrado, que você também pode preparar em casa. Deu água na boca? Confira a seguir oito dicas e bom apetite!
Bolo gelado de coco é hit
O tortéi é uma massa tão tradicional nas casas de Santa Teresa quanto o capeletti. Recheada com abóbora, ela sempre esteve presente nos almoços de domingo e nas ceias natalinas da família de Kamila Zamprogno, chef do Cafe Haus. Sua versão, com abóbora assada e temperada com noz moscada, queijo e cheiro verde, está no restaurante desde a abertura, há 16 anos. Vai à mesa com medalhões de filé e geleia de jabuticaba (R$ 74, individual). Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. (27) 3259-1329. FOTO: Rodrigo Borçato
Quando montou o cardápio do Gabê, a empresária Gabriela Lorenção buscou receitas que tivessem uma forte conexão com a comida de casa e com lugares onde passou sua infância. Dos verões nas praias de Nova Almeida e Aracruz veio a inspiração para o peixe frito (peroá ou pescadinha, o mais fresco do dia), servido com purê de batata, banana frita, arroz e vinagrete (R$ 26, individual). Em cartaz às sextas, o prato é um campeão de vendas. Rua Dr. Eurico Aguiar, 900, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3025-2070. FOTO: Fernando Madeira
Chefs do Noz, Mônica Castelli e Lucas Borgneth emprestam sua história ao cardápio do restaurante. Nele há receitas que fazem juntos em casa, algumas de família e outras que são parte da memória afetiva de amigos e clientes. Um dos mais pedidos é o arroz com bacalhau, cebola, brócolis, azeite e crispy de alho (R$ 45, individual), adaptado por Mônica de uma receita da mãe, Hélia. A galinhada, feita de peito, sobrecoxa e coração em arroz com especiarias (R$ 29), é um queridinho do casal. Sexta Avenida, Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99719-6394. FOTO: Carlos Alberto Silva
Dona Neide Botelho é a matriarca da família que há 20 anos fundou o Spetacollo, referência em cozinha brasileira no Estado. Como boa cozinheira, ela deixou sua marca no cardápio: carne de panela com molho ferrugem, feita em panela de pressão e finalizada com batatas al dente. Servida com farofa, feijão carioca, arroz e farinha de milho com couve na manteiga, custa R$ 79,90 (para três). A carne de panela está também no pastel (R$ 7,90) e no buraco quente (R$ 15,90). Rua Lygia Cândida Cosme, 695, Santa Lúcia, Vitória, e em outros 4 endereços. (27) 3325-0202. FOTO: Ari Oliveira
Aberto em 2011 na Mata da Praia, o Daju tem como referência a comida brasileira caipira. Memórias de infância da chef Júlia Faria, direto da cozinha do sítio de sua família, em Iúna, permeiam criações como o Casamento na Roça, um prato sazonal de frango frito com macarronada, tutu, arroz e maionese de legumes. Um hit do restaurante é o suculento arroz caipira, com generosos pedaços de frango e um tempero que é puro aconchego (R$ 45, individual). Minha mãe sempre fazia esse prato em paneladas quando eu era criança, e lembro com muito amor da farinha de fubá torrado que comia junto. Coloquei no menu o arroz com a farinha e um ovinho estrelado, e foi sucesso instantâneo, conta Júlia. Av. Des. Dermeval Lyrio, 121, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565.
Em A Confeitaria, a receita de bolo de cenoura com chocolate da mãe da chef Sylvia Lis, D. Odely, foi repaginada: tem por cima um brigadeiro que derrete com a calda quente (R$ 9,50). Rua Eugênio Netto, 150, Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-3533. FOTO: Matheus Woshington
Crocantes por fora, fofinhos por dentro, polvilhados com canela e cobertos com mel: são assim os loukoumades, bolinhos de chuva gregos servidos como sobremesa no Thalassa (R$ 18, 10 unidades). Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495. FOTO: Gabriel Lordêllo
O clássico bolo gelado de coco com leite condensado, embrulhado em papel alumínio, virou hit na Kaffa Cafeteria. De massa simples, macia e molhadinha, custa R$ 9,50. Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3097-2601. FOTO: Evelize Calmon