Confira 10 bares e restaurantes com espaços para eventos de fim de ano

O ano já entrou na reta final, abrindo a temporada de confraternizações. Nesta época, reuniões de confrarias e grupos pequenos tornam-se uma grande pedida nos bares, restaurantes e cafeterias, que, em muitos casos, oferecem pacotes fechados de comida e bebida a um preço fixo por pessoa, para maior comodidade dos clientes.
De olho nos festeiros de plantão, alguns estabelecimentos disponibilizam áreas exclusivas para eventos, sejam eles intimistas ou de maior porte. Selecionamos dez endereços com essa opção na Grande Vitória, e a lista inclui desde salas privê de restaurantes até casas de chefs que servem menu degustação.
Opções para a festa da firma não ficaram de fora. O empresário Sérvulo Clermont já testou uma delas: Reservei o salão de um restaurante para um evento com clientes e tive toda a estrutura para fazer uma apresentação, além de um menu personalizado e harmonizado, conta.
Animou de reservar? Confira as dicas a seguir e garanta sua festa!
Quatro opções de ambiente
O bistrô e bar de vinhos Wine Garden disponibiliza dois ambientes para eventos: a sala vip climatizada - com TV, atendimento exclusivo e capacidade para até 15 pessoas (foto), e o salão, que comporta até 50 convidados. Os pacotes custam a partir de R$ 125 por pessoa, com comida e bebidas alcoólicas inclusas. Rua Joaquim Lírio, 240, Praia do Canto, Vitória. Reservas: (27) 99986-6041. FOTO: Fernando Madeira
A área privativa de eventos da Figata Pizza & Birra é climatizada e tem capacidade para até 40 pessoas. Para utilizar o espaço, é cobrada consumação mínima de R$ 1.100, com opções à escolha no cardápio regular da casa, que inclui pizzas, massas e risotos. As reservas podem ser feitas diretamente no endereço www.figata.com.br/reserva-lounge. Rua João da Cruz, 290, Praia da Canto, Vitória. (27) 3376-4451. FOTO: Cacá Lima/Divulgação
A área de eventos do Coco Bambu comporta de 20 até 200 convidados. Localizada no segundo andar do restaurante, conta com telão, projetor, sonorização e microfone. Os pacotes custam a partir de R$ 99,90 por pessoa (comida, água e refrigerante). Reservas abertas para almoço e jantar. Shopping Praia da Costa, Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100. FOTO: Fernando Grangeiro/Divulgação
Com capacidade para 40 pessoas, o espaço para eventos do Alcides Carnes y Tragos possui banheiro privativo e atendimento exclusivo. O pacote para confraternizações sai a R$ 79,90 por pessoa, com bufê especial de churrasco, bebidas não alcoólicas, caipirinha e chope liberados. A casa não cobra rolha para eventos fechados. Reserva mínima: 25 pessoas. Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3062-1696.
No segundo andar do Caffè Lorenzon, um salão privativo acomoda de 10 a 20 pessoas, com TV, datashow e atendimento exclusivo. Uma das opções de evento é o chá da tarde, com serviço de bufê e cafeteria durante três horas, a R$ 49,90 por pessoa. A casa não cobra rolha. Av. Hugo Musso, 1243, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas: (27) 99316-6507. FOTO: Marcelo Lorenzon/Divulgação
O lounge para eventos no Divino Botequim possui banheiro, ar-condicionado, TV, som com bluetooth e garçons exclusivos. O espaço comporta até 45 pessoas e a consumação mínima é de R$ 950. Taxa de rolha: R$ 30 por garrafa. Reservas pelo endereço www.divinobotequim.com/reserva-lounge. Rua Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440. FOTO: Divino Botequim/Divulgação
Com espaço privativo e rodízio promocional para eventos, o restaurante Temakeria e Cia já abriu a agenda de fim de ano. A sala vip comporta até 30 pessoas (mínimo de 10 para reservar) e possui som independente. O valor por pessoa parte de R$ 69,90 e dá direito a sushis, sashimis, hot rolls, uramakis, temakis, entradas e pratos quentes à vontade e uma sobremesa (bebidas à parte). Cobra rolha a partir da terceira garrafa. Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto, Vitória. (27) 3327-5611.
A chef Cleuza Costa recebe para eventos intimistas de 15 até 26 convidados em sua casa, na Prainha, dentro do projeto Quintal 84. Os menus completos custam a partir de R$ 100 por pessoa, com entrada, prato principal e sobremesa (bebidas à parte), isentos de taxa de rolha. Ceviche e camarão thai são destaques. Rua 23 de maio, 84, Prainha, Vila Velha. (27) 99901-2324. FOTO: Nathalia Lemos/Divulgação
Em uma casa no alto de Jaburuna, o Modéstia às Favas realiza almoços e jantares para até 16 pessoas, com menu degustação de pizzas (R$ 80 por pessoa) e de pratos - R$ 120 o especial e R$ 150 o especialíssimo, ambos por pessoa, com entrada, prato, sobremesa, água e suco. Uma das pedidas é o arroz de aratu, polvo, camarão e lula. A partir do dia 5/12, a agenda estará aberta para reservas em todos os dias da semana. Rua Marechal Cândido Rondon, 153, Jaburuna, Vila Velha. (27) 98144-8511. FOTO: Evelize Calmon
O restaurante Aleixo possui uma sala vip que comporta até 15 pessoas, com banheiro exclusivo e TV, mas reserva para eventos outros três ambientes: o mezanino, o salão principal e a varanda. Os pacotes para confraternizações custam entre R$ 68,90 por pessoa (almoço com entrada, prato e sobremesa) e R$ 215 por pessoa (com entrada, sobremesa e três opções de prato + bebidas não alcoólicas). Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400. FOTO: Jonathan Erlaches/Divulgação