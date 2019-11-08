Confira 10 bares e restaurantes com espaços para eventos de fim de ano

Quatro opções de ambiente

O bistrô e bar de vinhos Wine Garden disponibiliza dois ambientes para eventos: a sala vip climatizada - com TV, atendimento exclusivo e capacidade para até 15 pessoas (foto), e o salão, que comporta até 50 convidados. Os pacotes custam a partir de R$ 125 por pessoa, com comida e bebidas alcoólicas inclusas. Rua Joaquim Lírio, 240, Praia do Canto, Vitória. Reservas: (27) 99986-6041. FOTO: Fernando Madeira

A área privativa de eventos da Figata Pizza & Birra é climatizada e tem capacidade para até 40 pessoas. Para utilizar o espaço, é cobrada consumação mínima de R$ 1.100, com opções à escolha no cardápio regular da casa, que inclui pizzas, massas e risotos. As reservas podem ser feitas diretamente no endereço www.figata.com.br/reserva-lounge. Rua João da Cruz, 290, Praia da Canto, Vitória. (27) 3376-4451. FOTO: Cacá Lima/Divulgação

A área de eventos do Coco Bambu comporta de 20 até 200 convidados. Localizada no segundo andar do restaurante, conta com telão, projetor, sonorização e microfone. Os pacotes custam a partir de R$ 99,90 por pessoa (comida, água e refrigerante). Reservas abertas para almoço e jantar. Shopping Praia da Costa, Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100. FOTO: Fernando Grangeiro/Divulgação

Com capacidade para 40 pessoas, o espaço para eventos do Alcides Carnes y Tragos possui banheiro privativo e atendimento exclusivo. O pacote para confraternizações sai a R$ 79,90 por pessoa, com bufê especial de churrasco, bebidas não alcoólicas, caipirinha e chope liberados. A casa não cobra rolha para eventos fechados. Reserva mínima: 25 pessoas. Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3062-1696.

No segundo andar do Caffè Lorenzon, um salão privativo acomoda de 10 a 20 pessoas, com TV, datashow e atendimento exclusivo. Uma das opções de evento é o chá da tarde, com serviço de bufê e cafeteria durante três horas, a R$ 49,90 por pessoa. A casa não cobra rolha. Av. Hugo Musso, 1243, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas: (27) 99316-6507. FOTO: Marcelo Lorenzon/Divulgação

O lounge para eventos no Divino Botequim possui banheiro, ar-condicionado, TV, som com bluetooth e garçons exclusivos. O espaço comporta até 45 pessoas e a consumação mínima é de R$ 950. Taxa de rolha: R$ 30 por garrafa. Reservas pelo endereço www.divinobotequim.com/reserva-lounge. Rua Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440. FOTO: Divino Botequim/Divulgação

Com espaço privativo e rodízio promocional para eventos, o restaurante Temakeria e Cia já abriu a agenda de fim de ano. A sala vip comporta até 30 pessoas (mínimo de 10 para reservar) e possui som independente. O valor por pessoa parte de R$ 69,90 e dá direito a sushis, sashimis, hot rolls, uramakis, temakis, entradas e pratos quentes à vontade e uma sobremesa (bebidas à parte). Cobra rolha a partir da terceira garrafa. Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto, Vitória. (27) 3327-5611.

A chef Cleuza Costa recebe para eventos intimistas de 15 até 26 convidados em sua casa, na Prainha, dentro do projeto Quintal 84. Os menus completos custam a partir de R$ 100 por pessoa, com entrada, prato principal e sobremesa (bebidas à parte), isentos de taxa de rolha. Ceviche e camarão thai são destaques. Rua 23 de maio, 84, Prainha, Vila Velha. (27) 99901-2324. FOTO: Nathalia Lemos/Divulgação

Em uma casa no alto de Jaburuna, o Modéstia às Favas realiza almoços e jantares para até 16 pessoas, com menu degustação de pizzas (R$ 80 por pessoa) e de pratos - R$ 120 o especial e R$ 150 o especialíssimo, ambos por pessoa, com entrada, prato, sobremesa, água e suco. Uma das pedidas é o arroz de aratu, polvo, camarão e lula. A partir do dia 5/12, a agenda estará aberta para reservas em todos os dias da semana. Rua Marechal Cândido Rondon, 153, Jaburuna, Vila Velha. (27) 98144-8511. FOTO: Evelize Calmon