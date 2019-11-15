Receita afetiva: aprenda a fazer o arroz caipira do Daju Bistrô

- INGREDIENTES:
- Para o molho de frango - 1 kg de coxas e sobrecoxas sem pele, temperadas com sal, pimenta-do-reino, páprica picante e 3 dentes de alho amassados, assadas a 150ºC por aproximadamente 2 horas
- 3 cebolas médias cortadas em cubos
- 3 tomates mais maduros cortados em cubos
- Salsa e cebolinha picadas
- 2 dentes de alho amassados
- Sal e pimenta-do-reino
- 3 colheres de manteiga
- 50ml de azeite
- Para o arroz - 200g de arroz parboilizado pronto, à sua escolha.
- Para a farinha - 200ml de banha de porco, 300g de fubá de moinho de pedra e sal.
MODO DE PREPARO:
Em uma panela, coloque o azeite, a manteiga e refogue o alho, a cebola, o tomate e então desosse as coxas e sobrecoxas, misturando-as nesse refogado. Aproveite o caldo da cocção das coxas e sobrecoxas e coloque na panela. Acrescente salsinha e cebolinha, misture o arroz.
Farinha de fubá torrado: aqueça a banha e acrescente o fubá até que torre. Acrescente o sal. Finalize com um ovo estrelado.
Rendimento:
6 porções individuais
Tempo:
120 minutos
Complexidade:
Média
Receita da chef Júlia Faria, do Daju Bistrô, em Vitória.
