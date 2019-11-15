Suculento

Receita afetiva: aprenda a fazer o arroz caipira do Daju Bistrô

Prato relembra a infância da chef Júlia Faria no sítio de sua família. Para acompanhar, prepare farinha de fubá torrado e um ovo estrelado
Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 21:26

Arroz caipira é um dos pratos afetivos da chef Júlia Faria  Crédito: Carlos Alberto Silva
  • INGREDIENTES: 
  • Para o molho de frango - 1 kg de coxas e sobrecoxas sem pele, temperadas com sal, pimenta-do-reino, páprica picante e 3 dentes de alho amassados, assadas a 150ºC por aproximadamente 2 horas
  • 3 cebolas médias cortadas em cubos 
  • 3 tomates mais maduros cortados em cubos 
  • Salsa e cebolinha picadas 
  • 2 dentes de alho amassados
  • Sal e pimenta-do-reino 
  • 3 colheres de manteiga 
  • 50ml de azeite 
  • Para o arroz - 200g de arroz parboilizado pronto, à sua escolha. 
  • Para a farinha - 200ml de banha de porco, 300g de fubá de moinho de pedra e sal.

MODO DE PREPARO:

Em uma panela, coloque o azeite, a manteiga e refogue o alho, a cebola, o tomate e então desosse as coxas e sobrecoxas, misturando-as nesse refogado. Aproveite o caldo da cocção das coxas e sobrecoxas e coloque na panela. Acrescente salsinha e cebolinha, misture o arroz.
Farinha de fubá torrado: aqueça a banha e acrescente o fubá até que torre. Acrescente o sal. Finalize com um ovo estrelado.

Rendimento:

6 porções individuais

Tempo:

120 minutos

Complexidade:

Média

Receita da chef Júlia Faria, do Daju Bistrô, em Vitória.

