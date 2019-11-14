15 de novembro

Onde comer no feriado: confira horários de bares e restaurantes

A equipe do Divirta-se selecionou mais de 100 endereços, entre restaurantes, bares, cafés, gelaterias e confeitarias pra você curtir na Grande Vitória e nas montanhas
Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 10:01

Los Pollos Hermanos do Grappino, que estará aberto sexta e sábado em Vitória. Crédito: Fábio Machado/Divulgação
O feriado de sexta, 15 de novembro, vai ter muita opção para quem quer comer fora, ainda que a previsão seja de chuva no fim de semana. Não tá a fim de ficar em casa? Vários bares da Grande Vitória e da Região Serrana estarão abertos de sexta a domingo, com opções que vão das cervejas artesanais aos drinques mais variados. Nos restaurantes, o cardápio contempla de carnes até frutos do mar, e alguns locais ostentam belas paisagens para curtir caso o mau tempo dê trégua.   
A equipe do Divirta-se selecionou mais de 100 endereços, entre restaurantes, bares, cafés, gelaterias e confeitarias pra você curtir em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e nos municípios de Domingos Martins, Santa Teresa, Castelo e Venda Nova, caso esteja na região de montanhas. Escolha o seu destino e aproveite! 

ABERTOS EM VITÓRIA:

Bar Abertura

Jardim da Penha e Praia do Canto: de sexta a domingo, a partir das 17h. Jardim Camburi: sexta, a partir das 17h. Sábado e domingo, a partir das 13h. Endereços: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto. (27) 3062-0390.   

Aleixo Restaurante

Sexta e sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 12h às 16h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.

Boteco do João

De sexta a domingo, das 10h à 0h. Rua Mestre Ângelo, 68, Santa Martha, Vitória. (27) 99291-2529.  

Divino Botequim

Sexta, das 18h à 1h. Sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 12h às 17h. Rua Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.

La Dolina

Sexta e sábado, das 18h30 à 0h. Domingo, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Rua Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro República, Vitória. (27) 3207-7944.

Bar.Bosa Bar

Sexta, das 12h à 0h. Sábado, das 12h à 0h. Domingo: fechado. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, República, Vitória. (27) 3207-5441.

El Libertador

Sexta, das 18h à 0h. Sábado, das 12h às 15h30 e das 18h à 0h. Domingo fecha. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, loja 3, República, Vitória. (27) 3025-1516.

Cosmô

Sexta, das 12h30 às 16h00 e das 19h à 0h30. Sábado, das 19h às 0h30. Domingo, das 12h30 às 16h. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. (27) 99942-7088.

Jalan Jalan

Sexta e sábado, das 16h às 22h. Domingo fecha. Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99982-9139.

Trapiche

Sexta das 12h às 20h e sábado das 10h às 20h. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. (27) 99956-0277.

Argento Parrilla

De sexta a domingo, das 11h às 22h. Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-6033.

Grappino Rangobar

Sexta e sábado, das 18h à 0h. Domingo fecha. Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. (27) 3029-5567.

Banzai Lounge

Sexta e sábado, das 18h à 1h. Domingo, das 18h à 0h. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-2222.

T-Bone

Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 12h às 17h. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. (27) 99222-5050.

Rancho Beliskão

De sexta a domingo, das 11h à 0h. Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-0800. 

Oriundi

Sexta e sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 15h. Rua Elias Tomasi Sobrinho, 130, Santa Lucia, Vitória. (27) 3227-6989.

Canto do Vinho

Sexta e sábado, a partir das 18h. Rua Aleixo Netto, 1702, loja 4, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-4070.

Due

Sexta e sábado, a partir das 17h. Rua Joaquim Lírio, 671, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-3206.

Banzai

Sexta e sábado, das 18h à 1h. Domingo, das 18h à 0h. Rua Celso Calmon, 436, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-6812.

A Confeitaria

Sexta e sábado, das 12h às 20h. Domingo fecha. Rua Eugênio Netto, 150, Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-3533.

Peppe Restaurante

Sexta, das 19h30 às 23h30. Sábado, das 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 23h30. Domingo, das 12h30 às 15h30. Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, lojas 20 e 21, Praia do Canto, Vitória. 

Do Papa Gourmet

Sexta, das 11h30 às 15h30 . Sábado e domingo, das 11h30 às 16h30. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 700, lojas 2 e 3, Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória.(27) 3100-2458.

Autêntico Botequim

Sexta e sábado, das 17h à 0h. Domingo fecha. Rua Amélia da Cunha Ornelas, 342, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3207-4800.

Nóz Comida Afetiva

Sexta, das 11h30 às 14h30 e das 19h30 às 22h30. Sábado, das 12h às 16h. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99719-6394.

Daju Bistrô

Sexta, das 11h às 14h30. Sábado e domingo: fechado. Av. Des. Dermeval Lyrio, 121, Loja 15, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565.

Casa de Bamba

Sexta, das 11h às 15h e das 18h à 1h. Sábado, das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 17h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. (27) 3222-3074.

Odara Pão e Café

Sexta e sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 9h às 18h30. Rua Aleixo Netto, 834, Praia do Canto, Vitória. (27) 99946-6437.

Dolores

De sexta a domingo, das 11h30 à 0h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 451, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3029-5710.

Los Chicos

De sexta a domingo, das 18h30 às 23h. Av. Des. Dermeval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147.

Hunty's

De sexta a domingo, das 18h às 23h. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3029-2108.

Thalassa

Sexta e sábado, das 12h às 23h30. Domingo, das 12h às 16h. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495.

Cremino

Praia do Canto: de sexta a domingo, das 12h às 21h. Shopping Vitória: das 10h às 22h. Rua Joaquim Lírio, 620, Praia do Canto, Vitória. (27) 3022-2252.

Café Pepí

Sexta, das 11h30 às 20h. Sábado, das 11h30 às 21h. Domingo, das 11h30 às 19h. Rua Elesbão Linhares, 52, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-0341.

Temakeria e Cia

Sexta das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 5h30. Sábado, das 12h30 às 15h30 e das 18h30 às 5h30. Domingo, das 12h30 às 15h30 e das 18h30 à 0h. Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto, Vitória. (27) 3327-5611.

Cantina d'Itália

Sexta e sábado, das 11h às 15h30 e das 18h às 23h30. Domingo, das 11h às 16h30. Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6350.

Figata

Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h à 0h. Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4451.

Urbanos

Sexta e sábado, das 11h às 15h e das 18h30 às 23h30. Domingo, das 18h30 às 23h. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-3384.

Café Leve

Sexta, das 9h30 às 18h. Sábado, das 9h30 às 18h. Domingo, das 9h30 às 16h. Rua Chapot Presvot, 401a, Praia do Canto, Vitória. (27) 99955-2233.

Casa Roti

Sexta, sábado e domingo, das 10h às 15h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 70, Loja 1, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060.

Spetacollo Hortomercado

Sexta, das 11h às 16h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 16h. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3029-0969.

Papaguth

De sexta a domingo, das 11h30 às 16h30. Praça do Papa - Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3225-5773.

Jucá

Sexta, das 10h às 20h, e sábado, das 8h às 12h. Domingo fecha. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, 12, Mata da Praia, Vitória. (27) 99897-5227.

Raiz do Canto

Sexta e sábado das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 18h. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 3215-5329.

Fratelli Regiani

Sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 10h à 0h, e domingo, das 12h às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1011, Pontal de Camburi, Vitória.

Mahi Mahi Poke

De sexta a domingo, das 11h45 às 22h30. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 20, loja 3, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-9790.

Pirão

Sexta, das 11h às 16h e das 18h às 23h. Sábado e domingo, das 11h às 17h. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.

Mogno Pizza Bar

Sexta e sábado, das 18h à 0h, e domingo, das 18h às 23h. Rua Joaquim Lírio, 595, lojas 7 e 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8555.

Cookie It

Sexta, sábado e domingo, das 10h às 19h. Rua Aleixo Netto, 516, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-2386.

Bacana Churrasco e Cia

Sexta, sábado e domingo, a partir das 11h. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 594, República, Vitória. (27) 3324-8707.

Rigonito

De sexta a domingo, das 18h às 23h. Rua Eugenílio Ramos, 665, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3019-2222.

Antuérpia On Tap

Sexta, das 17h à 1h. Sábado, das 11h à 1h. Domingo, das 11h às 17h. Av. Rio Branco, 1640, Loja 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-1001.

American Beer Choperia

Sexta, das 17h à 1h. Sábado, das 11h à 1h. Domingo, das 11h às 17h. Rua Silvino Grecco, 800, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-4003.

Soeta

Sexta e sábado, das 19h30 às 23h30. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433.

Chocolateria Brasil

Sexta e sábado, das 11h às 19h. Domingo, das 13h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória.(27) 3322-7783.

d'Bem

De sexta a domingo, das 12h às 16h. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-8901.

La Musa Pizzeria Napoletana

De sexta a domingo, das 18h às 23h. Rua Chapot Presvot, 425, lojas 11 e 12, Praia do Canto, Vitória. (27) 3441-9523.

Spaghetti & Cia

Sexta e sábado, das 12h às 15h e das 19h30 à 0h. Domingo, das 12h às 16h. Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866.

Melt Burger

De sexta a domingo, das 18h às 23h. Rua Afonso Cláudio, 259, loja 4, Praia do Canto, Vitória. (27) 3137-2604.

Via Gourmet

Sexta, das 12 às 18h. Sábado e domingo: fechado. Rua José Luís Gabeira, 81, Barro Vermelho, Vitória. (27) 98151-6505. 

Casa do Cervejeiro

Sexta, das 11h às 17h. Sábado, das 10h às 21h. Domingo, das 11h às 17h. Hortomercado, Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Lojas 23 e 24, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3386-8926.

Wine Garden

Sexta e sábado, das 18h à 0h. Domingo: fechado. Rua Joaquim Lírio, 240, loja 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 99986-6041.

Bar do Pedro

Sexta, das 10h às 19h. Sábado e domingo: fechado. Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, 595, Joana D'Arc, Vitória.
Tartine ortolana da Odara Pão e Café, em Vitória. Crédito: Odara/Reprodução Instagram

ABERTOS EM VILA VELHA:

Japa San 2Go

De sexta a domingo, das 18h às 23h30. Rua 15 de novembro, 535, Centro, Vila Velha. (27) 3535-4004.

Gol Burger

Sexta e sábado, das 18h à 0h. Domingo, das 18h às 23h30. Rua Quinze de Novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348.

Vila Rusticana

De sexta a domingo, das 19h às 23h. Av. Antônio Gil Veloso, 1570, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3534-3225.

Don Aguilar

Sexta e sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 17h. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-1649.

Coco Bambu

Sexta e sábado, das 11h30 à 1h; domingo, das 11h30 à 0h. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.   

Mãe Divina

Sexta, das 11h30 às 15h e das 20h às 23h. Sábado, das 11h30 às 15h. Domingo fecha. Rua Domingos Leal, 200, Olaria, Vila Velha. (27) 3062-3366.

Foliage Café

Sexta, das 14h30 às 22h. Sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 14h30 às 22h. Rua 15 de Novembro, 600, Centro, Vila Velha. (27) 3329-2233.

Caffè Lorenzon

De sexta a domingo, das 7h às 21h. Av. Hugo Musso, 1243, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-3602.

Maki Company

Sexta, das 11h30 às 15h e das 17h30 às 23h. Sábado e domingo, das 11h30 às 23h. Shopping Vila Velha, ao lado do Outback. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3375-7630.

Alcides Carnes y Tragos

Sexta das 19h à 0h e sábado das 19h à 0h. Domingo, das 19h às 23h. Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3062-1696.  

Urbanos (Praia da Costa)

Sexta e sábado, das 11h às 15h e das 18h30 às 23h30. Domingo, das 18h30 às 23h. Rua Inácio Higino, 301, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-7585.

Recanto do Feijão

De sexta a domingo, das 17h à 0h. Av. Sérgio Cardoso, 1109, Guaranhuns, Vila Velha. (27) 3339-0948.

Gelateria Milano

De sexta a domingo, das 13h às 23h. Av. Antônio Gil Veloso, 1000, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-0551.

Preferito

Sexta e sábado, das 18h30 às 23h30. Domingo, das 12h às 15h e das 18h45 às 23h. Av. Hugo Musso, 2000, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3066-6194.

Argento Parrilla (Shopping Vila Velha)

De sexta a domingo, das 12h às 23h. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3533-2225. 

Di Marino Flutuante

De sexta a domingo, a partir das 11h. Rua Beira-mar, 2-2779, Jaburuna, Vila Velha. (27) 99205-5664.

Gelato & Arte

De sexta a domingo, das 12h às 23h. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 214, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636.

Espera Maré

Sexta, das 11h30 às 23h, e sábado, das 11h30 às 15h. Av. Ana Penha Barcelos, 166, Barra do Jucu, Vila Velha. (27) 3260-1359.

Bar dos Meninos

Sexta, das 18h às 2h. Sábado, das 11h às 2h.  Domingo, das 11h às 22h. Rua Goiânia, Itapoã, Vila Velha. (27) 3059-5939. 

Colher de Pau Café e Bistrô

De sexta a domingo, das 14h às 21h. Rua Ibitirama, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 98189-0666.

Rico Caipira

De sexta a domingo, das 10h às 17h. Av. Jaguarussu, s/n, Morada da Barra. Vila Velha. (27) 99922-4404.

Bacana Churrasco e Cia

De sexta a domingo, a partir das 11h. Rua Lúcio Bacelar, 90, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-4575.

Parquinho Bar e Botequim

Sexta, das 18h à 0h. Sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 20h. Rua João Joaquim da Mota, 56, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-1491.                

Bar do Zé

Sexta, das 16h à 0h. Sábado e domingo: fechado. Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3339-0601.

Regina Maris

Sexta e sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 23h. Rua Deolindo Perim, 79, Itapoã, Vila Velha. (27) 3299-0897.

Rosa Náutica

Sexta, das 11h às 16h e a partir das 20h. Sábado, das 11h às 16h e das 18h às 20h. Domingo, das 11h30 às 17h. Av. Ipiranga, 56, Morada Interlagos, Vila Velha. (27) 99638-3345.

Spaghetti & Cia

Sexta e sábado, das 12h às 15h e das 19h30 à 0h. Domingo, das 12h às 16h. Rua Anésio Alvarenga, 240, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3299-6125.

Domus Itálica

Sexta, das 11h30 à 0h. Sábado, das 11h30 à 0h. Domingo, das 12h às 17h. Anexo ao Shopping Praia da Costa, com entrada pela Rua Maranhão. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3320-6000.

Ricks BBQ

Sexta, das 11h30 às 23h. Sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 23h. Shopping Praia da Costa, em frente ao Coco Bambu, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. 

Ricks Burger

Sexta e sábado, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 21h. Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. 

Quintal 84

Sexta e sábado, das 19h30 às 22h30. Rua 23 de maio, 84, Prainha, Vila Velha. (27) 99901-2324.

Cervejaria Bradus

Sexta e sábado, das 17h às 3h. Domingo: fechado. Rua Quinze de Novembro, 697, Centro, Vila Velha. (27) 3208-4308.
Paella do restaurante Rosa Náutica, em Vila Velha. Crédito: Rosa Náutica/Divulgação

ABERTOS EM SERRA E CARIACICA:

Pierrot

De sexta a domingo, das 11h à 0h. Av. Atapoã, s/n, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1677.

Ninho da Roxinha

Sexta e sábado, das 11h às 23h. Domingo, das 11h às 16h30. Rua do Limão, 350, Nova Almeida, Serra. (27) 3253-1516.

Espaço Maria Mariana

De sexta a domingo, das 9h30 às 17h. Av. Atapoã, 10, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.

Petisco das Meninas

De sexta a domingo, das 18h às 23h. Av. Braúna, 253, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99998-3223.

Gengibre Café

De sexta a domingo, das 14h às 19h. Av. Guarapari, 5, Valparaíso, Serra. (27) 3065-8861.

Dona Rosa Bar

De sexta a domingo, das 18h à 0h30. Rua Ilda Rhor, 366, Morada de Santa Fé, Cariacica. (27) 3386-8926.

Cervejaria Casa 107

Sexta, das 11h30 às 22h30. Sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 22h30. Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. (27) 3376-8157.

Ricks Burger

Sexta, das 11h30 às 22h30 . Sábado, das 12h às 22h . Domingo, das 15h às 21h . Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. 

Terra à Vista

Sexta, das 11h30 às 22h30 . Sábado, das 11h30 à 0h . Domingo, das 11h30 às 22h30 . Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. (27) 3010-3290.
Joe, sanduíche do Ricks Burger. Crédito: Ricks Burger/Reprodução Instagram

ABERTOS NA REGIÃO SERRANA:

Don Due

Sexta, das 11h30 às 15h e das 19h30 às 22h30. Sábado, das 11h30 às 16h e das 19h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 16h. Rota do Lagarto, Km 3, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 3248-1352. 

Tuia Gastronomia e Arte

Sexta e sábado, das 10h às 20h. Domingo, das 10h às 19h. Rota do Lagarto, Km 7, Quadrado de São Paulinho, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99843-7503.

Cervejaria Ronchi Beer

Sexta e sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 19h. Rodovia BR 262, Km 89, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99989-5994.

Alecrim

Sexta e sábado, das 11h30 às 16h30 e das 19h30 às 22h30. Domingo, das 11h30 às 16h30. Rodovia Geraldo Sartório, km 70, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99749-9450.

Lago da Lua

Sexta e sábado, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 16h. Rodovia Geraldo Sartório, Km 7, s/n, São Paulo do Aracê, Domingos Martins. (27) 99264-8511.

Fabrício Restaurante

Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 18h30 à 0h. Domingo, das 12h às 16h. Rua Coronel Bonfim Júnior (Rua do Lazer), 43, Centro, Santa Teresa. (27) 99812-0509.

Venda da Rota

Sexta e sábado, das 9h às 20h. Domingo, das 9h às 19h. Rota do Lagarto, Km 7, Quadrado de São Paulinho, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 3248-2264.

Café Zanoni

Sexta, das 12h às 22h. Sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 18h. Rua Coronel Bonfim Júnior (Rua do Lazer), 75, Centro, Santa Teresa. (27) 99837-3558.

Cervejaria Teresense

Sexta e sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 10h às 17h. Rodovia Josil Espíndula Agostini, Km 65, Santa Teresa. (27) 99707-6062.                              

Cervejaria Altezza

De sexta a domingo, das 10h às 18h. Estrada Vai e Vem, s/n, São José de Alto Viçosa, Castelo. (28) 99989-3311.

Giardino Ristorante

Sexta, das 11h às 23h. Sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 16h. Praça Augusto Ruschi, 34, Centro, Santa Teresa. (27) 99837-9513. 

d'Bem Pedra Azul

De sexta a domingo?, das 11h30 às 16h. Fazenda Fjordland, Rota do Lagarto, Km 2,2, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99889-4575.  
Cervejaria Altezza, em Castelo. Crédito: Altezza/Reprodução Instagram

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

