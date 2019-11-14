Onde comer no feriado: confira horários de bares e restaurantes

O feriado de sexta, 15 de novembro, vai ter muita opção para quem quer comer fora, ainda que a previsão seja de chuva no fim de semana. Não tá a fim de ficar em casa? Vários bares da Grande Vitória e da Região Serrana estarão abertos de sexta a domingo, com opções que vão das cervejas artesanais aos drinques mais variados. Nos restaurantes, o cardápio contempla de carnes até frutos do mar, e alguns locais ostentam belas paisagens para curtir caso o mau tempo dê trégua.
A equipe do Divirta-se selecionou mais de 100 endereços, entre restaurantes, bares, cafés, gelaterias e confeitarias pra você curtir em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e nos municípios de Domingos Martins, Santa Teresa, Castelo e Venda Nova, caso esteja na região de montanhas. Escolha o seu destino e aproveite!
ABERTOS EM VITÓRIA:
Bar Abertura
Jardim da Penha e Praia do Canto: de sexta a domingo, a partir das 17h. Jardim Camburi: sexta, a partir das 17h. Sábado e domingo, a partir das 13h. Endereços: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto. (27) 3062-0390.
Aleixo Restaurante
Sexta e sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 12h às 16h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.
Boteco do João
De sexta a domingo, das 10h à 0h. Rua Mestre Ângelo, 68, Santa Martha, Vitória. (27) 99291-2529.
Divino Botequim
Sexta, das 18h à 1h. Sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 12h às 17h. Rua Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.
La Dolina
Sexta e sábado, das 18h30 à 0h. Domingo, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Rua Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro República, Vitória. (27) 3207-7944.
Bar.Bosa Bar
Sexta, das 12h à 0h. Sábado, das 12h à 0h. Domingo: fechado. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, República, Vitória. (27) 3207-5441.
El Libertador
Sexta, das 18h à 0h. Sábado, das 12h às 15h30 e das 18h à 0h. Domingo fecha. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, loja 3, República, Vitória. (27) 3025-1516.
Cosmô
Sexta, das 12h30 às 16h00 e das 19h à 0h30. Sábado, das 19h às 0h30. Domingo, das 12h30 às 16h. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. (27) 99942-7088.
Jalan Jalan
Sexta e sábado, das 16h às 22h. Domingo fecha. Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99982-9139.
Trapiche
Sexta das 12h às 20h e sábado das 10h às 20h. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. (27) 99956-0277.
Argento Parrilla
De sexta a domingo, das 11h às 22h. Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-6033.
Grappino Rangobar
Sexta e sábado, das 18h à 0h. Domingo fecha. Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. (27) 3029-5567.
Banzai Lounge
Sexta e sábado, das 18h à 1h. Domingo, das 18h à 0h. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-2222.
T-Bone
Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 12h às 17h. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. (27) 99222-5050.
Rancho Beliskão
De sexta a domingo, das 11h à 0h. Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3337-0800.
Oriundi
Sexta e sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 15h. Rua Elias Tomasi Sobrinho, 130, Santa Lucia, Vitória. (27) 3227-6989.
Canto do Vinho
Sexta e sábado, a partir das 18h. Rua Aleixo Netto, 1702, loja 4, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-4070.
Due
Sexta e sábado, a partir das 17h. Rua Joaquim Lírio, 671, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-3206.
Banzai
Sexta e sábado, das 18h à 1h. Domingo, das 18h à 0h. Rua Celso Calmon, 436, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-6812.
A Confeitaria
Sexta e sábado, das 12h às 20h. Domingo fecha. Rua Eugênio Netto, 150, Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-3533.
Peppe Restaurante
Sexta, das 19h30 às 23h30. Sábado, das 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 23h30. Domingo, das 12h30 às 15h30. Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, lojas 20 e 21, Praia do Canto, Vitória.
Do Papa Gourmet
Sexta, das 11h30 às 15h30 . Sábado e domingo, das 11h30 às 16h30. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 700, lojas 2 e 3, Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória.(27) 3100-2458.
Autêntico Botequim
Sexta e sábado, das 17h à 0h. Domingo fecha. Rua Amélia da Cunha Ornelas, 342, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3207-4800.
Nóz Comida Afetiva
Sexta, das 11h30 às 14h30 e das 19h30 às 22h30. Sábado, das 12h às 16h. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99719-6394.
Daju Bistrô
Sexta, das 11h às 14h30. Sábado e domingo: fechado. Av. Des. Dermeval Lyrio, 121, Loja 15, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565.
Casa de Bamba
Sexta, das 11h às 15h e das 18h à 1h. Sábado, das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 17h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. (27) 3222-3074.
Odara Pão e Café
Sexta e sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 9h às 18h30. Rua Aleixo Netto, 834, Praia do Canto, Vitória. (27) 99946-6437.
Dolores
De sexta a domingo, das 11h30 à 0h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 451, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3029-5710.
Los Chicos
De sexta a domingo, das 18h30 às 23h. Av. Des. Dermeval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147.
Hunty's
De sexta a domingo, das 18h às 23h. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3029-2108.
Thalassa
Sexta e sábado, das 12h às 23h30. Domingo, das 12h às 16h. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza, Vitória. (27) 3071-2495.
Cremino
Praia do Canto: de sexta a domingo, das 12h às 21h. Shopping Vitória: das 10h às 22h. Rua Joaquim Lírio, 620, Praia do Canto, Vitória. (27) 3022-2252.
Café Pepí
Sexta, das 11h30 às 20h. Sábado, das 11h30 às 21h. Domingo, das 11h30 às 19h. Rua Elesbão Linhares, 52, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-0341.
Temakeria e Cia
Sexta das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 5h30. Sábado, das 12h30 às 15h30 e das 18h30 às 5h30. Domingo, das 12h30 às 15h30 e das 18h30 à 0h. Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto, Vitória. (27) 3327-5611.
Cantina d'Itália
Sexta e sábado, das 11h às 15h30 e das 18h às 23h30. Domingo, das 11h às 16h30. Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6350.
Figata
Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h à 0h. Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-4451.
Urbanos
Sexta e sábado, das 11h às 15h e das 18h30 às 23h30. Domingo, das 18h30 às 23h. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-3384.
Café Leve
Sexta, das 9h30 às 18h. Sábado, das 9h30 às 18h. Domingo, das 9h30 às 16h. Rua Chapot Presvot, 401a, Praia do Canto, Vitória. (27) 99955-2233.
Casa Roti
Sexta, sábado e domingo, das 10h às 15h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 70, Loja 1, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060.
Spetacollo Hortomercado
Sexta, das 11h às 16h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 16h. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3029-0969.
Papaguth
De sexta a domingo, das 11h30 às 16h30. Praça do Papa - Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3225-5773.
Jucá
Sexta, das 10h às 20h, e sábado, das 8h às 12h. Domingo fecha. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, 12, Mata da Praia, Vitória. (27) 99897-5227.
Raiz do Canto
Sexta e sábado das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 18h. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 3215-5329.
Fratelli Regiani
Sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 10h à 0h, e domingo, das 12h às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1011, Pontal de Camburi, Vitória.
Mahi Mahi Poke
De sexta a domingo, das 11h45 às 22h30. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 20, loja 3, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-9790.
Pirão
Sexta, das 11h às 16h e das 18h às 23h. Sábado e domingo, das 11h às 17h. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.
Mogno Pizza Bar
Sexta e sábado, das 18h à 0h, e domingo, das 18h às 23h. Rua Joaquim Lírio, 595, lojas 7 e 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8555.
Cookie It
Sexta, sábado e domingo, das 10h às 19h. Rua Aleixo Netto, 516, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-2386.
Bacana Churrasco e Cia
Sexta, sábado e domingo, a partir das 11h. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 594, República, Vitória. (27) 3324-8707.
Rigonito
De sexta a domingo, das 18h às 23h. Rua Eugenílio Ramos, 665, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3019-2222.
Antuérpia On Tap
Sexta, das 17h à 1h. Sábado, das 11h à 1h. Domingo, das 11h às 17h. Av. Rio Branco, 1640, Loja 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-1001.
American Beer Choperia
Sexta, das 17h à 1h. Sábado, das 11h à 1h. Domingo, das 11h às 17h. Rua Silvino Grecco, 800, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-4003.
Soeta
Sexta e sábado, das 19h30 às 23h30. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433.
Chocolateria Brasil
Sexta e sábado, das 11h às 19h. Domingo, das 13h às 19h. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória.(27) 3322-7783.
d'Bem
De sexta a domingo, das 12h às 16h. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-8901.
La Musa Pizzeria Napoletana
De sexta a domingo, das 18h às 23h. Rua Chapot Presvot, 425, lojas 11 e 12, Praia do Canto, Vitória. (27) 3441-9523.
Spaghetti & Cia
Sexta e sábado, das 12h às 15h e das 19h30 à 0h. Domingo, das 12h às 16h. Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866.
Melt Burger
De sexta a domingo, das 18h às 23h. Rua Afonso Cláudio, 259, loja 4, Praia do Canto, Vitória. (27) 3137-2604.
Via Gourmet
Sexta, das 12 às 18h. Sábado e domingo: fechado. Rua José Luís Gabeira, 81, Barro Vermelho, Vitória. (27) 98151-6505.
Casa do Cervejeiro
Sexta, das 11h às 17h. Sábado, das 10h às 21h. Domingo, das 11h às 17h. Hortomercado, Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Lojas 23 e 24, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3386-8926.
Wine Garden
Sexta e sábado, das 18h à 0h. Domingo: fechado. Rua Joaquim Lírio, 240, loja 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 99986-6041.
Bar do Pedro
Sexta, das 10h às 19h. Sábado e domingo: fechado. Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, 595, Joana D'Arc, Vitória.
ABERTOS EM VILA VELHA:
Japa San 2Go
De sexta a domingo, das 18h às 23h30. Rua 15 de novembro, 535, Centro, Vila Velha. (27) 3535-4004.
Gol Burger
Sexta e sábado, das 18h à 0h. Domingo, das 18h às 23h30. Rua Quinze de Novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348.
Vila Rusticana
De sexta a domingo, das 19h às 23h. Av. Antônio Gil Veloso, 1570, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3534-3225.
Don Aguilar
Sexta e sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 17h. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-1649.
Coco Bambu
Sexta e sábado, das 11h30 à 1h; domingo, das 11h30 à 0h. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100.
Mãe Divina
Sexta, das 11h30 às 15h e das 20h às 23h. Sábado, das 11h30 às 15h. Domingo fecha. Rua Domingos Leal, 200, Olaria, Vila Velha. (27) 3062-3366.
Foliage Café
Sexta, das 14h30 às 22h. Sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 14h30 às 22h. Rua 15 de Novembro, 600, Centro, Vila Velha. (27) 3329-2233.
Caffè Lorenzon
De sexta a domingo, das 7h às 21h. Av. Hugo Musso, 1243, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-3602.
Maki Company
Sexta, das 11h30 às 15h e das 17h30 às 23h. Sábado e domingo, das 11h30 às 23h. Shopping Vila Velha, ao lado do Outback. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3375-7630.
Alcides Carnes y Tragos
Sexta das 19h à 0h e sábado das 19h à 0h. Domingo, das 19h às 23h. Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3062-1696.
Urbanos (Praia da Costa)
Sexta e sábado, das 11h às 15h e das 18h30 às 23h30. Domingo, das 18h30 às 23h. Rua Inácio Higino, 301, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-7585.
Recanto do Feijão
De sexta a domingo, das 17h à 0h. Av. Sérgio Cardoso, 1109, Guaranhuns, Vila Velha. (27) 3339-0948.
Gelateria Milano
De sexta a domingo, das 13h às 23h. Av. Antônio Gil Veloso, 1000, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-0551.
Preferito
Sexta e sábado, das 18h30 às 23h30. Domingo, das 12h às 15h e das 18h45 às 23h. Av. Hugo Musso, 2000, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3066-6194.
Argento Parrilla (Shopping Vila Velha)
De sexta a domingo, das 12h às 23h. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3533-2225.
Di Marino Flutuante
De sexta a domingo, a partir das 11h. Rua Beira-mar, 2-2779, Jaburuna, Vila Velha. (27) 99205-5664.
Gelato & Arte
De sexta a domingo, das 12h às 23h. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 214, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636.
Espera Maré
Sexta, das 11h30 às 23h, e sábado, das 11h30 às 15h. Av. Ana Penha Barcelos, 166, Barra do Jucu, Vila Velha. (27) 3260-1359.
Bar dos Meninos
Sexta, das 18h às 2h. Sábado, das 11h às 2h. Domingo, das 11h às 22h. Rua Goiânia, Itapoã, Vila Velha. (27) 3059-5939.
Colher de Pau Café e Bistrô
De sexta a domingo, das 14h às 21h. Rua Ibitirama, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 98189-0666.
Rico Caipira
De sexta a domingo, das 10h às 17h. Av. Jaguarussu, s/n, Morada da Barra. Vila Velha. (27) 99922-4404.
Bacana Churrasco e Cia
De sexta a domingo, a partir das 11h. Rua Lúcio Bacelar, 90, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-4575.
Parquinho Bar e Botequim
Sexta, das 18h à 0h. Sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 20h. Rua João Joaquim da Mota, 56, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-1491.
Bar do Zé
Sexta, das 16h à 0h. Sábado e domingo: fechado. Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3339-0601.
Regina Maris
Sexta e sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 23h. Rua Deolindo Perim, 79, Itapoã, Vila Velha. (27) 3299-0897.
Rosa Náutica
Sexta, das 11h às 16h e a partir das 20h. Sábado, das 11h às 16h e das 18h às 20h. Domingo, das 11h30 às 17h. Av. Ipiranga, 56, Morada Interlagos, Vila Velha. (27) 99638-3345.
Spaghetti & Cia
Sexta e sábado, das 12h às 15h e das 19h30 à 0h. Domingo, das 12h às 16h. Rua Anésio Alvarenga, 240, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3299-6125.
Domus Itálica
Sexta, das 11h30 à 0h. Sábado, das 11h30 à 0h. Domingo, das 12h às 17h. Anexo ao Shopping Praia da Costa, com entrada pela Rua Maranhão. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3320-6000.
Ricks BBQ
Sexta, das 11h30 às 23h. Sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 23h. Shopping Praia da Costa, em frente ao Coco Bambu, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Ricks Burger
Sexta e sábado, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 21h. Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Quintal 84
Sexta e sábado, das 19h30 às 22h30. Rua 23 de maio, 84, Prainha, Vila Velha. (27) 99901-2324.
Cervejaria Bradus
Sexta e sábado, das 17h às 3h. Domingo: fechado. Rua Quinze de Novembro, 697, Centro, Vila Velha. (27) 3208-4308.
ABERTOS EM SERRA E CARIACICA:
Pierrot
De sexta a domingo, das 11h à 0h. Av. Atapoã, s/n, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1677.
Ninho da Roxinha
Sexta e sábado, das 11h às 23h. Domingo, das 11h às 16h30. Rua do Limão, 350, Nova Almeida, Serra. (27) 3253-1516.
Espaço Maria Mariana
De sexta a domingo, das 9h30 às 17h. Av. Atapoã, 10, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.
Petisco das Meninas
De sexta a domingo, das 18h às 23h. Av. Braúna, 253, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99998-3223.
Gengibre Café
De sexta a domingo, das 14h às 19h. Av. Guarapari, 5, Valparaíso, Serra. (27) 3065-8861.
Dona Rosa Bar
De sexta a domingo, das 18h à 0h30. Rua Ilda Rhor, 366, Morada de Santa Fé, Cariacica. (27) 3386-8926.
Cervejaria Casa 107
Sexta, das 11h30 às 22h30. Sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 22h30. Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. (27) 3376-8157.
Ricks Burger
Sexta, das 11h30 às 22h30 . Sábado, das 12h às 22h . Domingo, das 15h às 21h . Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra.
Terra à Vista
Sexta, das 11h30 às 22h30 . Sábado, das 11h30 à 0h . Domingo, das 11h30 às 22h30 . Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. (27) 3010-3290.
ABERTOS NA REGIÃO SERRANA:
Don Due
Sexta, das 11h30 às 15h e das 19h30 às 22h30. Sábado, das 11h30 às 16h e das 19h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 16h. Rota do Lagarto, Km 3, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 3248-1352.
Tuia Gastronomia e Arte
Sexta e sábado, das 10h às 20h. Domingo, das 10h às 19h. Rota do Lagarto, Km 7, Quadrado de São Paulinho, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99843-7503.
Cervejaria Ronchi Beer
Sexta e sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 19h. Rodovia BR 262, Km 89, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99989-5994.
Alecrim
Sexta e sábado, das 11h30 às 16h30 e das 19h30 às 22h30. Domingo, das 11h30 às 16h30. Rodovia Geraldo Sartório, km 70, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99749-9450.
Lago da Lua
Sexta e sábado, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 16h. Rodovia Geraldo Sartório, Km 7, s/n, São Paulo do Aracê, Domingos Martins. (27) 99264-8511.
Fabrício Restaurante
Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 18h30 à 0h. Domingo, das 12h às 16h. Rua Coronel Bonfim Júnior (Rua do Lazer), 43, Centro, Santa Teresa. (27) 99812-0509.
Venda da Rota
Sexta e sábado, das 9h às 20h. Domingo, das 9h às 19h. Rota do Lagarto, Km 7, Quadrado de São Paulinho, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 3248-2264.
Café Zanoni
Sexta, das 12h às 22h. Sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 18h. Rua Coronel Bonfim Júnior (Rua do Lazer), 75, Centro, Santa Teresa. (27) 99837-3558.
Cervejaria Teresense
Sexta e sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 10h às 17h. Rodovia Josil Espíndula Agostini, Km 65, Santa Teresa. (27) 99707-6062.
Cervejaria Altezza
De sexta a domingo, das 10h às 18h. Estrada Vai e Vem, s/n, São José de Alto Viçosa, Castelo. (28) 99989-3311.
Giardino Ristorante
Sexta, das 11h às 23h. Sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 16h. Praça Augusto Ruschi, 34, Centro, Santa Teresa. (27) 99837-9513.
d'Bem Pedra Azul
De sexta a domingo?, das 11h30 às 16h. Fazenda Fjordland, Rota do Lagarto, Km 2,2, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99889-4575.