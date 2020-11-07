Aprenda a preparar uma salada de frutas quente e fria

Salada de frutas com biscoito, sorvete e claras em neve assadas Crédito: Adria/Divulgação

Você já deve ter comido salada de frutas com sorvete, mas já pensou que essa receita trivial pode ganhar uma versão surpreendente com contraste de temperaturas? Quente e fria ao mesmo tempo, com base de biscoito e topo douradinho pelo calor do forno. Interessou?

As frutas indicadas para o preparo são as da estação, ou seja, as mais frescas que encontrar na quitanda. Você também vai precisar de sorvete de creme e de um forno potente, preaquecido a 250ºC. Aproveite o fim de semana e prepare essa sobremesa incrementada para o almoço ou para o lanche da tarde. Vai fazer sucesso!

SALADA DE FRUTAS QUENTE E FRIA

Rendimento: 12 porções

Tempo de preparo: 25 minutos, em média

Nível: fácil



INGREDIENTES:

1 pacote de biscoito Maizena

3 xícaras (chá) de frutas da estação picadas (abacaxi, uva, banana, pêssego, manga)



Raspas e suco de duas laranjas



4 colheres (sopa) de Cointreau (opcional)



2 colheres (sopa) de açúcar cristal



1 litro de sorvete de creme



4 claras



8 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

MODO DE PREPARO: Comece regando as frutas com o suco de laranja e o Cointreau. Polvilhe o açúcar, acrescente as raspas de laranja e deixe na geladeira por aproximadamente 1 hora. Forre o fundo de um refratário retangular grande (33 x 23cm) com os biscoitos Maizena. Espalhe por cima as frutas picadas e regue tudo com o suco que se formou no fundo. Espalhe o sorvete em colheradas e mantenha a travessa no freezer até o momento de finalizá-la.

Na hora de servir, preaqueça o forno em temperatura alta (250ºC).

Bata as claras em neve, junte o açúcar e continue a bater até formar um merengue firme.

Espalhe-o por igual sobre o sorvete e faça picos com as costas de uma colher.

Polvilhe ligeiramente a superfície com açúcar de confeiteiro.

Leve ao forno quente, por cerca de 5 minutos, para dourar e sirva em seguida.



DICA

O sucesso dessa sobremesa está em dourar o merengue rapidamente sem que o sorvete derreta. Para isso, verifique se o forno está bem aquecido. Se o seu forno tiver chama superior (grill), utilize-a exclusivamente sem acender a inferior.