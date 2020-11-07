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Além do trivial

Aprenda a preparar uma salada de frutas quente e fria

Aproveite o fim de semana para servir essa sobremesa surpreendente, com contraste de temperaturas, no almoço ou no lanche da tarde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 06:00

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 06:00

Receita de batata rosti recheada com linguiça e queijo brie do chef Melchior Neto
Salada de frutas com biscoito, sorvete e claras em neve assadas Crédito: Adria/Divulgação
Você já deve ter comido salada de frutas com sorvete, mas já pensou que essa receita trivial pode ganhar uma versão surpreendente com contraste de temperaturas? Quente e fria ao mesmo tempo, com base de biscoito e topo douradinho pelo calor do forno. Interessou?
As frutas indicadas para o preparo são as da estação, ou seja, as mais frescas que encontrar na quitanda. Você também vai precisar de sorvete de creme e de um forno potente, preaquecido a 250ºC. Aproveite o fim de semana e prepare essa sobremesa incrementada para o almoço ou para o lanche da tarde. Vai fazer sucesso!  

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SALADA DE FRUTAS QUENTE E FRIA

Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 25 minutos, em média
Nível: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 1 pacote de biscoito Maizena
  • 3 xícaras (chá) de frutas da estação picadas (abacaxi, uva, banana, pêssego, manga)
  • Raspas e suco de duas laranjas
  • 4 colheres (sopa) de Cointreau (opcional)
  • 2 colheres (sopa) de açúcar cristal
  • 1 litro de sorvete de creme
  • 4 claras
  • 8 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro
  • MODO DE PREPARO:
  1. Comece regando as frutas com o suco de laranja e o Cointreau. 
  2. Polvilhe o açúcar, acrescente as raspas de laranja e deixe na geladeira por aproximadamente 1 hora. 
  3. Forre o fundo de um refratário retangular grande (33 x 23cm) com os biscoitos Maizena. 
  4. Espalhe por cima as frutas picadas e regue tudo com o suco que se formou no fundo.
  5. Espalhe o sorvete em colheradas e mantenha a travessa no freezer até o momento de finalizá-la.
  6. Na hora de servir, preaqueça o forno em temperatura alta (250ºC).
  7. Bata as claras em neve, junte o açúcar e continue a bater até formar um merengue firme.
  8. Espalhe-o por igual sobre o sorvete e faça picos com as costas de uma colher.
  9. Polvilhe ligeiramente a superfície com açúcar de confeiteiro.
  10. Leve ao forno quente, por cerca de 5 minutos, para dourar e sirva em seguida.

DICA

O sucesso dessa sobremesa está em dourar o merengue rapidamente sem que o sorvete derreta. Para isso, verifique se o forno está bem aquecido. Se o seu forno tiver chama superior (grill), utilize-a exclusivamente sem acender a inferior.
Receita cedida pela marca Adria.

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