Lanche rápido

Batata rosti com linguiça de pernil e queijo brie: confira receita

A receita de origem suíça fica ainda mais irresistível com essa sugestão do chef Melchior Neto, que também pode ser feita com frango desfiado, carne seca ou carne moída
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 19:18

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:18

Receita de batata rosti recheada com linguiça de pernil e queijo brie do chef Melchior Neto
Rosti com linguiça e brie fica pronta em menos de 30 minutos Crédito: Melchior Neto/Divulgação
Difícil encontrar alguém que já tenha comido batata rosti e não gostado. A receita, de origem suíça, tem como base batata ralada (que pode ser crua ou cozida), com recheios variados. Douradinha e crocante por fora e macia por dentro, ela vale por uma refeição e seu preparo é relativamente rápido.
Selecionamos uma receita do chef Melchior Neto, do restaurante Gema, em São Paulo, como sugestão para um lanche descomplicado e bem gostoso, ideal para o friozinho que está fazendo agora no ES. O recheio? Linguiça de pernil e queijo brie. Confira:

ROSTI DE BATATA COM LINGUIÇA E BRIE

  • INGREDIENTES:
  • 1kg de batata
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • Recheio:
  • 200g de queijo brie
  • 1 linguiça de pernil
  • 1 pimentão vermelho picado
  • MODO DE PREPARO
  • Recheio: retire a carne da linguiça da tripa, frite bem junto com o pimentão e reserve. Fatie o queijo brie e reserve.
  • Rosti: 
  1. Em uma panela de pressão, cozinhe as batatas sem casca e quando a panela apitar deixe por cinco minutos e desligue. Elas devem ficar macias, porém ainda firmes. Deixe esfriar e leve ao freezer por cerca de 10 minutos. 
  2. Retire as batatas do freezer e rale na parte grossa do ralador. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. 
  3. Em uma frigideira média anti-aderente (15 cm de diâmetro) com azeite, forre o fundo com a metade das batatas raladas.
  4. Em seguida, coloque todo o recheio por cima e cubra com o restante das batatas. 
  5. Aperte bem com uma colher ou espátula de modo que as bordas fiquem bem arredondadas e fechadas. 
  6. Cubra com uma tampa e deixe cozinhar por cerca de cinco minutos. 
  7. Vire em um prato e deixe mais cinco minutos ou até dourar.

DICA

Se desejar, você pode trocar a linguiça por frango desfiado, carne seca ou carne moída.

