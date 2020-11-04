Batata rosti com linguiça de pernil e queijo brie: confira receita

Difícil encontrar alguém que já tenha comido batata rosti e não gostado. A receita, de origem suíça, tem como base batata ralada (que pode ser crua ou cozida), com recheios variados. Douradinha e crocante por fora e macia por dentro, ela vale por uma refeição e seu preparo é relativamente rápido.
Selecionamos uma receita do chef Melchior Neto, do restaurante Gema, em São Paulo, como sugestão para um lanche descomplicado e bem gostoso, ideal para o friozinho que está fazendo agora no ES. O recheio? Linguiça de pernil e queijo brie. Confira:
ROSTI DE BATATA COM LINGUIÇA E BRIE
- INGREDIENTES:
- 1kg de batata
- 1 colher (chá) de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino
- 2 colheres (sopa) de azeite
- Recheio:
- 200g de queijo brie
- 1 linguiça de pernil
- 1 pimentão vermelho picado
- MODO DE PREPARO
- Recheio: retire a carne da linguiça da tripa, frite bem junto com o pimentão e reserve. Fatie o queijo brie e reserve.
- Rosti:
- Em uma panela de pressão, cozinhe as batatas sem casca e quando a panela apitar deixe por cinco minutos e desligue. Elas devem ficar macias, porém ainda firmes. Deixe esfriar e leve ao freezer por cerca de 10 minutos.
- Retire as batatas do freezer e rale na parte grossa do ralador. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
- Em uma frigideira média anti-aderente (15 cm de diâmetro) com azeite, forre o fundo com a metade das batatas raladas.
- Em seguida, coloque todo o recheio por cima e cubra com o restante das batatas.
- Aperte bem com uma colher ou espátula de modo que as bordas fiquem bem arredondadas e fechadas.
- Cubra com uma tampa e deixe cozinhar por cerca de cinco minutos.
- Vire em um prato e deixe mais cinco minutos ou até dourar.
DICA
Se desejar, você pode trocar a linguiça por frango desfiado, carne seca ou carne moída.