Risoto de funghi: aprenda receita famosa em bistrô de Vitória

Em uma tigela, coloque os cogumelos, cubra com 1 xícara (chá) de água fervente e deixe hidratar por alguns minutos enquanto separa os outros ingredientes.

Descasque e pique fino a cebola e o alho.

Lave, seque e pique fino a salsinha.



Sobre uma jarra medidora, escorra os cogumelos hidratados com uma peneira, pressionando delicadamente com a colher para extrair todo o líquido.

Acrescente o caldo de legumes ao líquido do funghi até completar 1,5 litro  ele vai ser usado para o cozimento do risoto.

Transfira os cogumelos para a tábua e corte-os em pedaços médios.



Coloque duas colheres (sopa) de manteiga em uma panela média e leve ao fogo médio.

Quando derreter, adicione a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue por quatro minutos até murchar.

Acrescente o funghi e o alho e mexa por 1 minuto.

Junte o arroz e refogue por dois minutos para envolver os grãos com a manteiga.

Tempere com sal e pimenta a gosto, lembrando-se de que o caldo caseiro não leva sal.



Regue com o vinho e mexa bem até secar.

Adicione duas conchas do caldo e misture bem. Deixe cozinhar, mexendo de vez em quando, até secar.

Repita o procedimento, adicionando o caldo, de concha em concha, mexendo, até o risoto ficar no ponto  o ideal é que o grão esteja cozido mas ainda durinho no centro (al dente).

Atenção: na última adição de caldo, mexa e desligue o fogo. Não deixe secar completamente, pois o risoto deve ficar bem úmido.

Acrescente a manteiga restante, o parmesão e misture bem. Sirva em seguida com a salsinha picada.