Risoto de funghi: aprenda receita famosa em bistrô de Vitória

É inegável o apreço dos capixabas pelo risoto, um dos mais famosos pratos italianos. Presente no cardápio de boa parte dos restaurantes do Estado, o arroz cremoso surge em diferentes versões, desde as mais básicas, para acompanhar carnes e peixes, até as mais incrementadas e de sabor intenso, oferecidas também como prato principal.
Uma delas é o risoto de funghi secchi, feito com cogumelos italianos secos e irresistível para a maioria dos risoteiros de plantão. Convidamos a chef Maria Lindoso, do bistrô Wine Garden, em Vitória, para ensinar sua receita, bastante famosa na casa, onde faz parte do menu executivo e no jantar acompanha carré de cordeiro, filé mignon ou bife ancho.
RISOTO DE FUNGHI SECCHI
Rendimento: 2 porções individuais
Tempo de preparo: 20 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos, em média
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 2 xícaras (chá) de arroz para risoto
- ¾ xícara (chá) de funghi seco (40 g)
- 1,5 litro de caldo de legumes
- ½ cebola
- 1 dente de alho
- ½ xícara (chá) de vinho branco
- 4 colheres (sopa) de manteiga
- ? de xícara (chá) de queijo parmesão ralado
- 4 ramos de salsinha
- Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, coloque os cogumelos, cubra com 1 xícara (chá) de água fervente e deixe hidratar por alguns minutos enquanto separa os outros ingredientes.
- Descasque e pique fino a cebola e o alho.
- Lave, seque e pique fino a salsinha.
- Sobre uma jarra medidora, escorra os cogumelos hidratados com uma peneira, pressionando delicadamente com a colher para extrair todo o líquido.
- Acrescente o caldo de legumes ao líquido do funghi até completar 1,5 litro ele vai ser usado para o cozimento do risoto.
- Transfira os cogumelos para a tábua e corte-os em pedaços médios.
- Coloque duas colheres (sopa) de manteiga em uma panela média e leve ao fogo médio.
- Quando derreter, adicione a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue por quatro minutos até murchar.
- Acrescente o funghi e o alho e mexa por 1 minuto.
- Junte o arroz e refogue por dois minutos para envolver os grãos com a manteiga.
- Tempere com sal e pimenta a gosto, lembrando-se de que o caldo caseiro não leva sal.
- Regue com o vinho e mexa bem até secar.
- Adicione duas conchas do caldo e misture bem. Deixe cozinhar, mexendo de vez em quando, até secar.
- Repita o procedimento, adicionando o caldo, de concha em concha, mexendo, até o risoto ficar no ponto o ideal é que o grão esteja cozido mas ainda durinho no centro (al dente).
- Atenção: na última adição de caldo, mexa e desligue o fogo. Não deixe secar completamente, pois o risoto deve ficar bem úmido.
- Acrescente a manteiga restante, o parmesão e misture bem. Sirva em seguida com a salsinha picada.